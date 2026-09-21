Los seguidores del terror en la televisión ya pueden marcar sus calendarios. Y es que “American Horror Story: 13”, la nueva entrega de la antología de FX, llega a Disney+ y Hulu con fechas de lanzamiento confirmadas. Así, la temporada recupera a personajes y figuras de capítulos anteriores para conectar distintas historias del universo creado por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Entonces, para que organices tu maratón de Halloween, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo llega cada episodio y en qué horario estará disponible.

Vale precisar que la temporada 13 del show televisivo plantea un crossover que reúne personajes de distintas entregas de “American Horror Story”.

En ese sentido, la historia sigue a Ben DeSoto (Joey Pollari), un nuevo trabajador de cuidados paliativos cuya llegada lo acerca a sucesos sobrenaturales y a figuras ya conocidas por los seguidores de la antología.

A partir de ese punto, la trama conecta los universos de “Murder House”, “Coven”, “Hotel” y “Cult”, con el regreso de personajes como Cordelia Goode (Sarah Paulson), Tate Langdon (Evan Peters), Constance Langdon (Jessica Lange), Marie Laveau (Angela Bassett), Delphine LaLaurie (Kathy Bates) y Madison Montgomery (Emma Roberts).

Antes de continuar, mira el tráiler de “American Horror Story: 13”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”

La decimotercera temporada de la serie se compone de 13 capítulos en total, cada uno de media hora, programados para lanzarse entre septiembre y octubre del 2026.

Episodio 1 - “13”: jueves 24 de septiembre del 2026

jueves 24 de septiembre del 2026 Episodio 2 - “1:13 AM”: jueves 24 de septiembre del 2026

jueves 24 de septiembre del 2026 Episodio 3 - “Rauhnacht”: jueves 24 de septiembre del 2026

jueves 24 de septiembre del 2026 Episodio 4 - “Is That All There Is?”: jueves 1 de octubre del 2026

jueves 1 de octubre del 2026 Episodio 5 - “Date Night”: jueves 1 de octubre del 2026

jueves 1 de octubre del 2026 Episodio 6 - “The Return of Devil’s Night”: jueves 1 de octubre del 2026

jueves 1 de octubre del 2026 Episodio 7 - “The Baddest Witch of Them All”: jueves 8 de octubre del 2026

jueves 8 de octubre del 2026 Episodio 8 - “Hell No”: jueves 8 de octubre del 2026

jueves 8 de octubre del 2026 Episodio 9: jueves 15 de octubre del 2026

jueves 15 de octubre del 2026 Episodio 10: jueves 15 de octubre del 2026

jueves 15 de octubre del 2026 Episodio 11: jueves 22 de octubre del 2026

jueves 22 de octubre del 2026 Episodio 12: jueves 22 de octubre del 2026

jueves 22 de octubre del 2026 Episodio 13 (Final): jueves 29 de octubre del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”?

En Latinoamérica, “American Horror Story: 13” estrenará sus tres primeros capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del jueves 24 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del jueves 24 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del jueves 24 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del jueves 24 de septiembre

Eventualmente, desde la semana siguiente, los nuevos episodios se habilitarán en un bloque distinto:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 p.m. de los jueves Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 a.m. de los viernes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 a.m. de los viernes

En Estados Unidos, por su parte, el calendario se mantiene los jueves a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

¿DÓNDE VER “AMERICAN HORROR STORY: 13”?

“American Horror Story: 13” se podrá ver de manera exclusiva a través de Disney+ (en Latinoamérica), así como por FX y Hulu (en EE. UU.).

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

El póster de "American Horror Story: 13", la decimotercera temporada de la famosa franquicia de terror (Foto: Ryan Murphy Productions)