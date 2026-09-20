Cada 21 de septiembre, en Latinoamérica hay una nueva tendencia que se viralizó gracias a la aparición de redes sociales: regalar flores amarillas. Esto surgió con la aparición especialmente de TikTok durante los últimos años rápidamente se instauró en la cultura popular de diversos países, especialmente entre las nuevas generaciones. A continuación, te contaré cuántas flores amarillas se regalan el 21 de septiembre y qué significa cada una de estas cantidades .

Consulta cuál es el significado que tiene regalar flores amarillas cada 21 de septiembre en Latinoamérica. Aquí te dejo con todos los detalles. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Las flores amarillas se regalan como un símbolo de amor, cariño, amistad, alegría y buenos deseos. El color amarillo está asociado tradicionalmente con la felicidad, la energía positiva y la esperanza, por lo que entregar un ramo puede convertirse en una manera de expresar afecto y desearle a alguien una etapa llena de momentos positivos. Dependiendo de la relación, también pueden representar admiración, ilusión o el deseo de compartir más tiempo juntos.

La tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre cobró especial popularidad en varios países de Latinoamérica por su relación con la llegada de la primavera en el hemisferio sur y, especialmente, por la influencia de la serie argentina Floricienta, donde las flores amarillas adquirieron un significado romántico. Con el paso del tiempo, esta costumbre se convirtió en una fecha esperada para regalar ramos a parejas, familiares y amigos como una muestra de afecto y para celebrar la llegada de una nueva estación.

¿Cuántas flores amarillas se regalan el 21 de septiembre? Significado de cada cantidad

1 flor amarilla: representa el amor a primera vista, la admiración o un interés especial hacia esa persona.

2 flores amarillas: simbolizan el amor correspondido y la conexión entre dos personas.

3 flores amarillas: suelen asociarse con una declaración de afecto y pueden representar el clásico “te quiero”.

5 flores amarillas: expresan admiración, cariño y buenos deseos hacia quien las recibe.

6 flores amarillas: representan un amor profundo y el deseo de mantener una relación especial.

7 flores amarillas: simbolizan sentimientos intensos y un cariño particularmente especial.

9 flores amarillas: se relacionan con el amor eterno y el deseo de permanecer junto a la persona amada.

10 flores amarillas: pueden representar admiración profunda y expresar que la persona es “perfecta” para quien las regala.

12 flores amarillas: simbolizan compromiso, unión y el deseo de compartir momentos importantes juntos.

15 flores amarillas: tradicionalmente pueden utilizarse como una forma de pedir disculpas, expresar arrepentimiento o buscar una reconciliación.

20 flores amarillas: representan sinceridad y sentimientos verdaderos.

21 flores amarillas: pueden simbolizar devoción, cariño profundo y un amor que busca perdurar.

24 flores amarillas: expresan que esa persona está constantemente presente en los pensamientos de quien las regala.

25 flores amarillas: se asocian con felicitaciones, alegría y buenos deseos.

50 flores amarillas: representan sentimientos muy profundos, amor incondicional y una gran demostración de afecto.

100 flores amarillas: simbolizan una entrega total, amor profundo y un fuerte compromiso con la persona que las recibe.