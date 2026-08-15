El viaje o el retorno a Estados Unidos representa una creciente preocupación para la comunidad inmigrante tras el reciente repunte de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos del país. A continuación, te detallaré las circunstancias en que se están produciendo estas intervenciones.

El asesor jurídico Armando Olmedo fue quien lanzó la advertencia durante su participación en un bloque televisivo de N+ Univision, detallando que cientos de inmigrantes pueden terminar bajo custodia mientras pasan los controles de seguridad un aeropuerto estadounidense.

El letrado explicó que el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) está solicitando identificaciones válidas a los viajeros como parte de las revisiones de seguridad habituales.

Los controles de seguridad serán clave para identificar si el viajante extranjero cuenta con estatus legal en EE. UU. (Crédito: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Qué inmigrantes están bajo riesgo de ser detenidos en los aeropuertos de EE.UU

Con lo mencionado anteriormente, los extranjeros que no cuentan con un estatus regular en EE.UU. ni pueden acreditar un estatus o proceso legal vigente están más expuestos a ser arrestados por las autoridades del ICE.

La situación también afectaría a los migrantes que mantienen activa una solicitud de asilo o residencia permanente, ya que las autoridades federales no lo consideran como un aval de estancia legal, así lo explica BBC News Mundo.

“Un autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en EE.UU.”, fueron las palaras de un portavoz de ICE ante la consulta de este medio informativo.

ICE podrá arrestar a cualquier extranjero ilegal o que no presente documentos válidos de un proceso migratorio activo. (Crédito: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Qué recomiendan los expertos legales ante estas detenciones en aeropuertos de EE. UU.

Ante el riesgo registrado en los aeropuertos, los expertos en temas migratorios aconsejan a los extranjeros a realizar la consulta con un abogado si existe la posibilidad de realizar viajes desde un aeropuerto de EE.UU. En ese caso, el letrado evaluará su condición legal en el país y determinará cuál es la mejor opción.

Quienes cuenten con un trámite migratorio en curso deberán llevar consigo una identificación oficial y la documentación necesaria para evidencia ante los agentes que el proceso se encuentra activo.