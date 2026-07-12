La política migratoria de la administración de Trump se ha endurecido con el tiempo. Buscando detener y deportar a inmigrantes sin estatus legal, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan haciendo operativos en diferentes lugares del país, ahora muchas veces más enfocados y acompañados de revisiones de papeles, en vez de grandes redadas masivas. Estos movimientos pueden ser sorpresivos e incluyen revisar documentación y localizar a personas sin permiso para trabajar en Estados Unidos. En esta nota te explicamos cuáles son los sectores donde suelen aparecer con mayor frecuencia.

LOS TRABAJOS DONDE ICE SUELE HACER MÁS OPERATIVOS E INSPECCIONES

ICE suele concentrar sus redadas e inspecciones laborales en sectores con mucha mano de obra, subcontratación y alta presencia de trabajadores inmigrantes, especialmente indocumentados. Entre las industrias más vigiladas están:

Agricultura y procesamiento de alimentos: granjas, lecherías, empacadoras, plantas avícolas, procesadoras de carne y otras empresas de la cadena alimentaria han sido históricamente escenarios frecuentes de operativos.

granjas, lecherías, empacadoras, plantas avícolas, procesadoras de carne y otras empresas de la cadena alimentaria han sido históricamente escenarios frecuentes de operativos. Construcción: obras con contratistas y subcontratistas, proyectos de infraestructura y construcción residencial o comercial, donde suele haber trabajadores temporales y verificación de documentos más compleja.

obras con contratistas y subcontratistas, proyectos de infraestructura y construcción residencial o comercial, donde suele haber trabajadores temporales y verificación de documentos más compleja. Restaurantes y servicios de comida: cocinas, restaurantes, bares, cadenas de comida rápida y otros negocios de preparación y servicio de alimentos.

cocinas, restaurantes, bares, cadenas de comida rápida y otros negocios de preparación y servicio de alimentos. Hoteles, turismo y limpieza: hoteles, moteles, servicios de limpieza y mantenimiento, lavanderías y empresas de servicios para el sector turístico.

hoteles, moteles, servicios de limpieza y mantenimiento, lavanderías y empresas de servicios para el sector turístico. Manufactura y fábricas: plantas industriales, fábricas de muebles, textiles y otros productos, especialmente cuando hay sospechas de uso de documentos falsos o robo de identidad.

En estas industrias, las acciones de ICE pueden ir desde auditorías de formularios I‑9 y visitas programadas hasta operativos sorpresa en centros de trabajo.

Agentes de ICE inspeccionando un centro laboral como parte de la política migratoria en EE.UU. (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE SUCEDE DURANTE UNA AUDITORÍA DE FORMULARIOS I-9 DE ICE

Durante una auditoría de formularios I‑9, ICE revisa si el empleador está cumpliendo correctamente con la obligación de verificar la elegibilidad de trabajo de sus empleados y de guardar bien esos registros. En vez de llegar con agentes a detener personas, es un proceso de revisión de documentos que puede terminar en multas si encuentran problemas.

Lo que normalmente suelen pasar es:

1. Aviso de inspección

ICE envía al empleador una “Notificación de Inspección” (NOI). Desde ese momento, la empresa tiene al menos tres días hábiles para reunir y entregar todos los formularios I‑9 que le pidieron, junto con la documentación de respaldo si la guardan (copias de IDs, permisos de trabajo, etc.).

2. Entrega de formularios y revisión

La empresa entrega los I‑9 e ICE los revisa: mira si están completos, si las fechas cuadran, si los documentos aceptados son válidos y si hay indicios de que algún trabajador no está autorizado para trabajar. En esa inspección también distingue entre errores “técnicos” (algo que falta en un campo) y errores “sustantivos” (por ejemplo, no comprobar bien la autorización de empleo).

3. Notificaciones de resultados

Luego de la revisión, ICE puede emitir distintos avisos, por ejemplo:

Que la empresa está en cumplimiento.

Que hay documentos sospechosos y podría haber empleados sin permiso de trabajo.

Que hay discrepancias y necesitan más pruebas.

Que hay fallas técnicas que se pueden corregir en un plazo (suele ser de unos días hábiles).

Que hay infracciones sustantivas y que se propone imponer multas.

4. Posibles consecuencias

Si el empleador corrige a tiempo las fallas técnicas, puede evitar algunas sanciones. Si tiene errores sustantivos, contratar “a sabiendas” a personas sin autorización o seguir empleándolas después de saberlo, pueden llevar a multas por cada formulario, e incluso a procesos administrativos o penales en casos graves.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA REDADA Y UNA AUDITORÍA LABORAL DE ICE?

La diferencia principal es el objetivo y la forma en que ICE llega al lugar de trabajo:

Una redada de ICE

Es cuando agentes de inmigración llegan sin aviso previo al lugar de trabajo, normalmente con una orden de registro criminal, para buscar y detener a trabajadores sin estatus migratorio autorizado.

Pueden entrar, registrar áreas del negocio y, si encuentran personas sin permiso de trabajo, detenerlas y llevarse listas de empleados y documentos como nóminas, formularios y registros financieros. El objetivo está en arrestar personas (empleados indocumentados y, en algunos casos, construir casos contra el empleador).

Una auditoría laboral / de I‑9

Es un proceso notificado, ya que la empresa recibe un aviso de inspección y se le da un plazo (normalmente al menos tres días hábiles) para entregar formularios I‑9 y otros registros de personal.

Los agentes revisan esos documentos fuera del sitio para ver si el empleador verificó correctamente la autorización de trabajo de cada trabajador y si hay errores o indicios de personas sin permiso. El foco está en evaluar cumplimiento y, si corresponde, imponer multas o exigir correcciones, más que en detener trabajadores en el momento.