Donald Trump está impulsando nuevas medidas para que las familias inmigrantes sean sacadas del país en menos tiempo. La idea es crear espacios donde las personas queden bajo control de migración solo por unas horas o pocos días antes de ser enviadas a sus países de origen, lo que les deja menos margen para buscar defensa legal o apoyo. Por eso es clave que la comunidad migrante se mantenga informada, conozca sus derechos y se organice ante posibles cambios en la forma en que se realizan arrestos y deportaciones.

ICE intensificó sus operativos en EE.UU. para aumentar el número de arrestos diarios (Foto: Flickr / ICE)

ASÍ SERÁ EL NUEVO CENTRO DE ICE PARA ACELERAR DEPORTACIONES DE FAMILIAS INMIGRANTES

Trump está preparando la apertura de un nuevo centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), diseñado como “zona de preparación” para concentrar familias inmigrantes y menores antes de subirlos a vuelos de deportación. Aunque la Casa Blanca ha insistido en que no será un “centro de detención”, estará bajo custodia legal de ICE y forma parte de la estrategia de su administración para acelerar la expulsión de familias y niños, en el marco de su plan de deportación masiva.

¿Dónde estará y cómo será el nuevo centro?

Este centro se ubicará en Alexandria, en el centro de Luisiana, junto al Aeropuerto Internacional de Alexandria, lo que facilita el embarque rápido en vuelos de deportación. Tendrá unas 528 camas y está concebida como un lugar de tránsito donde las personas permanecerían hasta 72 horas antes de ser trasladadas en avión fuera del país.

De acuerdo con los registros, la agencia ha instruido a los contratistas para no referirse a las familias alojadas en el centro como prisioneros, detenidos o reclusos, tampoco que utilicen barrotes o jaulas para trasladarlos. Otro punto es que esta instalación no estará obligado a realizar recuentos de personas y deberá permitir que las familias vistan su propia ropa, publica AP.

La operación quedará a cargo de una organización sin fines de lucro vinculada a LaSalle Corrections, empresa privada que administra varias prisiones y centros migratorios en el sur de Estados Unidos.

El proyecto forma parte del plan de deportación masiva de Trump, que incluye más presupuesto para ICE, nuevos centros y redadas en ciudades con alta población inmigrante (Foto: Imagen referencial creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿Por qué lo prepara Trump?

La administración de Trump busca aumentar la capacidad de deportación de familias y menores no acompañados, usando este centro como pieza clave para concentrar personas y acelerar su salida del país por vía aérea.

Desde su segunda presidencia, Trump ha multiplicado el presupuesto de ICE, ha abierto o reactivado centros de detención y ha lanzado operativos y redadas masivas en ciudades, con la meta de cumplir su promesa de campaña de ejecutar la “mayor deportación de la historia”.

El nuevo centro de Alexandria se suma a otros proyectos polémicos, como instalaciones en zonas remotas o de difícil acceso, que organizaciones de derechos humanos critican por las malas condiciones y por alejar a las familias de abogados y redes de apoyo.

¿Qué deben saber las comunidades inmigrantes?

Pese a que las autoridades lo llaman “zona de preparación”, para las familias implica estar bajo custodia de ICE, lo peor es que tendrán tiempos muy cortos para contactar abogados, revisar su caso o presentar defensas contra la deportación.

ICE suele usar estos centros de tránsito para mover rápidamente a personas desde distintas partes del país hacia vuelos de expulsión. ¿Por qué? Hace más difícil que la comunidad sepa dónde está la persona y acompañe su proceso.

Al respecto, organizaciones como el National Immigrant Justice Center recomiendan conocer bien tus derechos frente a ICE:

No abrir la puerta si no muestran orden judicial firmada por un juez.

Guardar silencio.

Pedir hablar con un abogado.

No firmar documentos sin entenderlos.

Anotar el número A (Alien Number) de cualquier familiar detenido.

Es clave que familias y comunidades tengan a mano teléfonos de organizaciones locales de apoyo legal y que sepan usar el localizador de detenidos de ICE para intentar ubicar a personas trasladadas a centros como el de Alexandria.