Las redadas migratorias en Estados Unidos han causa alerta entre los migrantes, quienes se cuestionan si el personal oficial y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben presentar una identificación visible. Ante esta incertidumbre, una especialista en la materia aclara el panorama legal.

Recientemente, se pudo conocer que los agentes del ICE están aplicando estrategias más discretas para continuar con el arresto de inmigrantes que consideren ilegales.

Esta práctica se debe ante la declaración realizada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al señalar que uno de sus propósitos es reducir la mala imagen que ha conseguido la entidad migratoria a nivel nacional e internacional.

Cabe señalar que ICE ha sido duramente criticado por el accionar de sus agentes durante las redadas, pues usaban la fuerza excesiva para arrestar a cientos de inmigrantes. Lo curioso es que algunos no contaban con las razones suficientes para terminar bajo custodia federal.

Los agentes de ICE han sido duramente criticados por su accionar en los operativos que realizan. (Crédito: Jacek Boczarski / Anadolu vía AFP)

¿Los agentes de ICE y sus vehículos deben identificarse durante los operativos migratorios?

Las recientes estrategias implementadas por el ICE ha generado dudas sobre si sus oficiales y vehículos están obligados a portar identificaciones visibles en las intervenciones que realizan. Ante esta incertidumbre, Armando Olmedo, especialista legal de Televisa Univision, se pronunció.

Para el experto en temas migratorios se trata de una práctica legal. Entonces, los vehículos empleados durante operativos migratorios no necesariamente deben contar con alguna identificación visible .

“No solo es ICE, muchas agencias federales pueden utilizar carros que no tengan marcas, no se identifiquen. Están autorizados a hacerlo”, detalló el letrado Olmedo.

Según el abogado Olmedo, los vehículos de ICE no llevan marcas ni luces de emergencia para ser identificados. (Crédito: AFP)

Aunque los agentes migratorios pueden portar chalecos con los distintivos “ICE” o “POLICE”, caso contrario ocurre con los vehículos. Estas unidades no contarán con logotipos ni luces de emergencia, tal como si se tratase de un coche civil.

Ante esta realidad, la comunidad inmigrante enfrentará un mayor riesgo de ser interceptada por agentes migratorios, pues no podrán identificar cuáles automóviles pertenecen a ICE. Por este motivo, defensores de derechos humanos realizan intentos para que se reformen estas reglas.