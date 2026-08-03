Este domingo 2 de agosto desde las 22:15 (hora de Santiago) se llevará a cabo la gran final del Miss Universo Chile 2026 en el que trece finalistas competirán por la corona nacional que ostenta Ina Moll y por el derecho de representar al país austral en el concurso internacional de Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en noviembre en Puerto Rico. El evento incluye desfiles en traje de gala y traje de baño, entrevistas y evaluaciones del jurado, además de una puesta en escena televisiva pensada para un público masivo tanto dentro como fuera de Chile. Si vives en Estados Unidos y quieres ver el concurso EN VIVO, aquí te contamos en qué canal y plataformas puedes seguir la transmisión oficial de Mega Televisión desde sus estudios en la capital chilena ya sea por señal abierta, cable o Internet.

La reina electa de Miss Universo Chile 2026 celebra su triunfo sobre el escenario tras conocerse el veredicto final del jurado en Santiago. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Gestión Mix

TL; DR

Para ver el Miss Universo Chile 2026 por Mega TV en vivo puedes usar la página web oficial de la televisora chilena, la aplicación de pago o la señal de televisión abierta digital. Las opciones principales son:

Ingresar a la sección de Señal en Vivo de Mega desde un navegador web.

Usar la plataforma de streaming Mega Go en dispositivos móviles o Smart TV.

Sintonizar la señal abierta en alta definición mediante la norma de televisión digital terrestre (TDT).

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO GRATIS, concurso Miss Universo Chile por transmisión en línea?

Si prefieres ver el Miss Universo Chile 2026 por transmisión en línea, debes visitar primero el sitio web oficial en Mega Chile y hacer clic en la opción de señal en directo.

Otra opción es ingresar al portal de noticias en Meganoticias para ver la programación continua o descargar la aplicación de pago Mega Go para acceder a transmisiones en directo y contenido exclusivo anticipado.

Galas y presentaciones de las participantes durante la transmisión en directo de la final del Miss Universo Chile 2026 realizada en Santiago. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO GRATIS, concurso Miss Universo Chile por televisión Abierta y cable?

Si eres más tradicional y quieres ver el Miss Universo Chile 2026 por televisión abierta, solo tienes que conectar una antena digital a tu televisor compatible con norma HD para sintonizar las señales abiertas locales del canal. Y si prefieres hacer vía señal de cable, busca el canal en los principales operadores de cable de pago en Chile (como VTR, Claro, DirecTV, o Zapping):

DirecTV: Canal 1155 (HD)

Canal 1155 (HD) VTR: Canal 736 (HD)

Canal 736 (HD) Zapping: Canal 25

Canal 25 Claro: Canal 519

Canal 519 GTD: Canal 839