Este sábado 1 y domingo 2 de agosto, los fanáticos de la lucha libre profesional y de WWE serán testigos de SummerSlam 2026, el evento más esperado del verano del wrestling y el deporte de entretenimiento. Desde el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, la empresa con sede en Connecticut regala a sus fans un fin de semana único lleno de enfrentamientos de primer nivel. Aquí te dejo con todos los resultados de los combates.
Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 1
|Combate
|Resultado
|Pelea en Celda Infernal (Hell in a Cell Match): Oba Femi vs. Brock Lesnar
|Liv Morgan derrotó a IYO SKY y retuvo el Campeonato Mundial Femenino.
|Campeonato Indiscutido de WWE: CM Punk (c) vs. Cody Rhodes
|LA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vencieron a The Bloodline.
|Pelea de relevos australianos femeninos (Six-Women Tag Team Match): Fatal Influence vs. The Bella Twins & Paige
|Gunther derrotó por rendición a Nick Aldis.
|Lucha individual: Gunther vs. Nick Aldis
|Fatal Influence superó a The Bella Twins y Paige.
|Pelea de relevos australianos (Six-Man Tag Team Match): LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The Usos
|CM Punk derrotó a Cody Rhodes para retener el Campeonato Indiscutido de WWE tras el regreso de Randy Orton.
|Campeonato Mundial Femenino: Liv Morgan (c) vs. IYO SKY
|Oba Femi derrotó a Brock Lesnar en una lucha en la estructura Hell in a Cell.
Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 2
|Combate
|Resultado
|Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins -
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|Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???
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|Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable
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|Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
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|Por el derecho a ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor
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|Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio
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Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 1
- Oba Femi vs. Brock Lesnar - Pelea en Celda Infernal (Hell in a Cell Match)
- CM Punk (c) vs. Cody Rhodes - Campeonato Indiscutido de WWE
- Fatal Influence vs. The Bella Twins & Paige - Pelea de relevos australianos femeninos (Six-Women Tag Team Match)
- Gunther vs. Nick Aldis
- LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The Usos - Pelea de relevos australianos (Six-Man Tag Team Match)
- Liv Morgan (c) vs. IYO SKY - Campeonato Mundial Femenino
Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2
- Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - Campeonato Mundial de Peso Pesado
- Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? - Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino
- Penta (c) vs. Chad Gable - Campeonato Intercontinental
- Trick Williams (c) vs. Baron Corbin - Campeonato de Estados Unidos
- Sami Zayn vs. Finn Bálor - Retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE
- Danhausen vs. Dominik Mysterio