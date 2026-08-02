Gráfica oficial con la cartelera completa y el orden de peleas programadas para la segunda noche de WWE SummerSlam 2026, encabezada por la lucha de Roman Reigns y Seth Rollins. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix
Gráfica oficial con la cartelera completa y el orden de peleas programadas para la segunda noche de WWE SummerSlam 2026, encabezada por la lucha de Roman Reigns y Seth Rollins. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Este sábado 1 y domingo 2 de agosto, los fanáticos de la lucha libre profesional y de WWE serán testigos de SummerSlam 2026, el evento más esperado del verano del wrestling y el deporte de entretenimiento. Desde el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, la empresa con sede en Connecticut regala a sus fans un fin de semana único lleno de enfrentamientos de primer nivel. Aquí te dejo con todos los resultados de los combates.

Todo listo para el inicio de la noche 2 de WWE SummerSlam 2026. Verifique el horario confirmado por país y los canales de televisión con derechos para ver la señal en directo. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix
Todo listo para el inicio de la noche 2 de WWE SummerSlam 2026. Verifique el horario confirmado por país y los canales de televisión con derechos para ver la señal en directo. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 1

CombateResultado
Pelea en Celda Infernal (Hell in a Cell Match): Oba Femi vs. Brock LesnarLiv Morgan derrotó a IYO SKY y retuvo el Campeonato Mundial Femenino.
Campeonato Indiscutido de WWE: CM Punk (c) vs. Cody RhodesLA Knight, Solo Sikoa y Royce Keys vencieron a The Bloodline.
Pelea de relevos australianos femeninos (Six-Women Tag Team Match): Fatal Influence vs. The Bella Twins & PaigeGunther derrotó por rendición a Nick Aldis.
Lucha individual: Gunther vs. Nick AldisFatal Influence superó a The Bella Twins y Paige.
Pelea de relevos australianos (Six-Man Tag Team Match): LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The UsosCM Punk derrotó a Cody Rhodes para retener el Campeonato Indiscutido de WWE tras el regreso de Randy Orton.
Campeonato Mundial Femenino: Liv Morgan (c) vs. IYO SKYOba Femi derrotó a Brock Lesnar en una lucha en la estructura Hell in a Cell.

Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 2

CombateResultado
Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - --
Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???--
Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable--
Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin--
Por el derecho a ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor--
Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio--
El brazo en alto del vencedor tras una intensa lucha en SummerSlam 2026 Night 2. Revise el resultado definitivo entre Roman Reigns y Seth Rollins y el saldo de la cartelera. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix
El brazo en alto del vencedor tras una intensa lucha en SummerSlam 2026 Night 2. Revise el resultado definitivo entre Roman Reigns y Seth Rollins y el saldo de la cartelera. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 1

  • Oba Femi vs. Brock Lesnar - Pelea en Celda Infernal (Hell in a Cell Match)
  • CM Punk (c) vs. Cody Rhodes - Campeonato Indiscutido de WWE
  • Fatal Influence vs. The Bella Twins & Paige - Pelea de relevos australianos femeninos (Six-Women Tag Team Match)
  • Gunther vs. Nick Aldis
  • LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The Usos - Pelea de relevos australianos (Six-Man Tag Team Match)
  • Liv Morgan (c) vs. IYO SKY - Campeonato Mundial Femenino

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2

  • Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - Campeonato Mundial de Peso Pesado
  • Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? - Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino
  • Penta (c) vs. Chad Gable - Campeonato Intercontinental
  • Trick Williams (c) vs. Baron Corbin - Campeonato de Estados Unidos
  • Sami Zayn vs. Finn Bálor - Retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE
  • Danhausen vs. Dominik Mysterio
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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