Una de las rivalidades más longevas de WWE llega a su punto más álgido este fin de semana en Minnesota, donde se celebrará la edición 39 de SummerSlam, uno de sus cuatro eventos premium en vivo más importantes del año en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. Como ya es costumbre, el evento se desarrollará durante dos noches, sábado 1 y domingo 2 de agosto, con una cartelera diseñada para concentrar la atención mundial sobre la marca más importante de la lucha libre profesional y del deporte de entretenimiento. Para ver SummerSlam 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde seguir streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

SummerSlam 2026 llega con una carga narrativa excepcional y varios de los combates más esperados del año sobre el escenario principal. Roman Reigns pondrá en juego el Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a Seth Rollins, su excompañero en “The Shield” y acérrimo rival, en un enfrentamiento con alto valor simbólico e histórico. Además, Tiffany Stratton, Jade Cargill, Charlotte Flair, Chelsea Green y una retadora sorpresa en una lucha de escaleras para convertirse en la campeona mundial femenina interina después que Rhea Ripley tuviera que vacar el título por una lesión. Dos historias de gran impacto, un mismo escenario y una noche que podría redefinir el panorama de la empresa con base en Connecticut.

Gráfica oficial con la cartelera completa y el orden de peleas programadas para la segunda noche de WWE SummerSlam 2026, encabezada por la lucha de Roman Reigns y Seth Rollins. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora inicia SummerSlam 2026 el domingo 2 de agosto?

WWE SummerSlam 2026 se celebrará este sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026 en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, con transmisión en vivo para Latinoamérica a través de Netflix. La Noche 2 comenzará a las 16:00 en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua; a las 17:00 en Colombia, Ecuador y Perú; a las 18:00 en Bolivia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico; y a las 19:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil .

País / Región Hora de inicio SummerSlam 2026 Noche 2 Estados Unidos (Costa Oeste, PT) 15:00 Estados Unidos (Este, ET) 18:00 México (CDMX, tiempo centro) 16:00 Guatemala 16:00 El Salvador 16:00 Honduras 16:00 Costa Rica 16:00 Nicaragua 16:00 Colombia 17:00 Ecuador 17:00 Perú 17:00 Bolivia 18:00 Chile 18:00 Venezuela 18:00 República Dominicana 18:00 Puerto Rico 18:00 Argentina 19:00 Uruguay 19:00 Paraguay 19:00 Brasil (Brasilia) 19:00 Portugal 23:00 (del domingo 2) Inglaterra / Escocia 23:00 (del domingo 2) España 00:00 (madrugada del domingo 2) Francia 00:00 (lunes 3) Italia 00:00 (lunes 3) Alemania 00:00 (lunes 3) Países Bajos 00:00 (lunes 3) Japón 07:00 (lunes 3)

El brazo en alto del vencedor tras una intensa lucha en SummerSlam 2026 Night 2. Revise el resultado definitivo entre Roman Reigns y Seth Rollins y el saldo de la cartelera. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

Qué canal transmite SummerSlam 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online

WWE SummerSlam 2026, que se disputará el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis , se podrá ver en vivo por streaming en Netflix en prácticamente toda Latinoamérica y gran parte del mundo, mientras que en Estados Unidos la transmisión correrá a cargo de ESPN Unlimited. No se ha anunciado señal de TV abierta para la región, por lo que los fans deberán contar con una suscripción activa a Netflix (o a ESPN en el caso de EE.UU.) para seguir completa la cartelera de las Noche 1 y Noche 2.

País / Región Plataforma principal para ver SummerSlam 2026 Noche 1 Tipo Estados Unidos ESPN Unlimited (app y plataforma de streaming) Streaming / TV paga México Netflix Streaming Argentina Netflix Streaming Brasil Netflix Streaming Chile Netflix Streaming Colombia Netflix Streaming Perú Netflix Streaming Ecuador Netflix Streaming Bolivia Netflix Streaming Uruguay Netflix Streaming Paraguay Netflix Streaming Venezuela Netflix Streaming Costa Rica Netflix Streaming Guatemala Netflix Streaming Honduras Netflix Streaming El Salvador Netflix Streaming Nicaragua Netflix Streaming República Dominicana Netflix Streaming Puerto Rico Netflix Streaming España Netflix Streaming Reino Unido Netflix Streaming Francia Netflix Streaming Italia Netflix Streaming Alemania Netflix Streaming Canadá Netflix Streaming Australia Netflix Streaming