La acción ya se vive en la edición 39 de SummerSlam (Noche 2), que se celebra este domingo 2 de agosto de 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota . Luego de una primera jornada llena de emociones, la fiesta más grande del verano de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo regresa con una cartelera de alto nivel que mantiene a millones de fanáticos atentos en todo el mundo.

En el evento estelar, Roman Reigns defiende el Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a Seth Rollins , en una lucha que escribirá un capítulo más de su intensa rivalidad. Ambos luchadores protagonizan un enfrentamiento cargado de historia, emotividad y grandes expectativas, con uno de los títulos más importantes en juego.

El ambiente es electrizante en Minneapolis, con el público entregado a cada movimiento dentro del ring en un combate que promete marcar un antes y un después en la WWE. Cabe recordar que el evento se transmite EN VIVO vía ESPN Unlimited en Estados Unidos y a través de Netflix en Latinoamérica (excepto Puerto Rico) y España, permitiendo seguir toda la acción en tiempo real desde cualquier dispositivo. Si quieres conocer cómo quedó la lucha entre Roman Reigns y Seth Rollins y revisar todos los resultados de la cartelera EN VIVO, sigue leyendo esta nota.

Interfaz de emisión en directo para seguir online la segunda fecha de WWE SummerSlam 2026, con el enfrentamiento estelar entre Roman Reigns y Seth Rollins desde cualquier plataforma. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿Quién ganó la lucha estelar de SummerSlam 2026 (Noche 2)?

El título de la división de peso pesado de la WWE está en juego. Este domingo, Roman Reigns defenderá su cinturón ante su acérrimo rival Seth Rollins en el combate estelar de la Noche 2 de SummerSlam. La conclusión de este combate pondrá broche de oro a un espectáculo de dos jornadas que incluyó un total de cinco luchas por campeonatos, consolidando así uno de los eventos más importantes del calendario de la WWE.

Cartelera de la noche 2 y resultados de WrestleMania 2026

Combate Resultado Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - -- Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton vs. Chelsea Green. Chelsea Green ganó la lucha de escaleras y es la nueva campeona Mundial - Interina. Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable Chad Gable es campeón intercontinental tras ganar por sumisión a Penta. Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin Baron Corbin derrotó a Trick Williams y es el nuevo campeón de los Estados Unidos. Por el derecho a ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Kevin Owens vs. Gunther vs. Finn Bálor Kevin Owens ganó la lucha de 4 esquinas y es el retador al Campeonato Indiscutido de WWE. Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio Danhausen ganó a Dominik Mysterio.

Gráfica oficial con la cartelera completa y el orden de peleas programadas para la segunda noche de WWE SummerSlam 2026, encabezada por la lucha de Roman Reigns y Seth Rollins. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora inicia SummerSlam 2026 hoy domingo 2 de agosto?

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 12:00 a.m. (medianoche del lunes 3)

12:00 a.m. (medianoche del lunes 3) México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay: 7:00 p.m.