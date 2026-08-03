Los viajeros que suelen reservar vuelos a última hora deberán prestar más atención antes de comprar un boleto con American Airlines. La compañía modificó su política de cancelaciones y reembolsos, haciendo más estrictos los requisitos para recuperar el dinero después de una compra.

El cambio comenzó a aplicarse el 29 de julio y establece que solo los boletos adquiridos al menos siete días antes de la fecha del vuelo podrán beneficiarse del reembolso completo si son cancelados dentro de las 24 horas posteriores a la compra, sin importar el tipo de tarifa.

La revista People informa que, hasta ahora, American Airlines permitía solicitar un reembolso siempre que el boleto se hubiera comprado con al menos dos días de anticipación al vuelo y la cancelación se realizara dentro de las primeras 24 horas. Con la nueva política, ese plazo se amplía a siete días, lo que reduce las opciones para quienes hacen reservas de último momento.

Con esta modificación, la aerolínea adopta una política similar a la de otras compañías estadounidenses como JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines. Por su parte, Delta Air Lines continúa ofreciendo una política más flexible, ya que mantiene el derecho al reembolso de 24 horas incluso para boletos comprados el mismo día del viaje.

Algunos pasajeros criticaron la decisión

La actualización generó diversas reacciones entre los viajeros. Algunos consideran que la nueva política resta flexibilidad a quienes necesitan viajar por motivos inesperados.

“De verdad tengo que hacer reservas de último minuto con mucha frecuencia. American hacía que fuera muy fácil elegirlos cuando recibía un aviso con solo dos horas de anticipación y tenía que reservar camino al aeropuerto. Esto me entristece”, escribió un usuario en Reddit.

Otro pasajero expresó una opinión similar en Instagram: “Tampoco soy fan. Parece que las aerolíneas están eliminando algunos de los cambios positivos que hicieron durante la pandemia.”

La decisión generó críticas entre algunos viajeros, mientras que otros consideran que existen alternativas como comprar boletos reembolsables o aceptar créditos de viaje. (Foto: AFP)

Otros usuarios creen que el cambio no es un problema

No todos los viajeros reaccionaron de forma negativa. Algunos señalaron que existen alternativas para quienes cambian de planes con frecuencia.

“Acepta el crédito para viajar y sigue adelante”, comentó un usuario en Instagram. Otro añadió: “Pensé que esta política ya llevaba años vigente.”

Otra persona explicó la estrategia que utiliza para evitar este tipo de inconvenientes: “Por eso siempre compro boletos reembolsables. Quiero flexibilidad y, si no puedo hacer un viaje, quiero que me devuelvan mi dinero. Me cansé de estos juegos.”

Qué dice la normativa del Departamento de Transporte

Cabe agregar que la normativa del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) exige que las aerolíneas permitan cancelar una reserva con reembolso completo dentro de las primeras 24 horas o mantener una tarifa sin pagar durante ese mismo período; sin embargo, esta obligación solo aplica a boletos comprados siete días o más antes de la salida del vuelo, por lo que las compañías pueden decidir si amplían ese beneficio para compras realizadas con menos anticipación.

American Airlines mantiene la opción de reservar un boleto durante 24 horas sin realizar el pago, permitiendo a los pasajeros asegurar el precio antes de confirmar la compra. En cambio, quienes adquieran boletos no reembolsables dentro de los siete días previos al viaje deberán ajustarse a las reglas habituales de su tarifa.

En la mayoría de los casos, los boletos Main Cabin y de categorías superiores pueden convertirse en créditos para futuros viajes, mientras que los pasajeros de Basic Economy podrían perder el dinero pagado, salvo que pertenezcan al programa de fidelidad AAdvantage.