La Gran Final del Miss Universo Chile 2026 promete ser una noche cargada de emoción, expectativas y protagonismo en el país austral. Este domingo 2 de agosto, los estudios de Mega Televisión en Santiago se convertirán en testigo de una de las citas más esperadas del año, cuando 13 mujeres de todos los rincones del territorio chileno competirán por el título de la más bella dle país y por suceder en la corona a Inna Moll. Experiencia, diversidad y un altísimo nivel de competencia serán los ingredientes principales en una gala que, más allá de la belleza física, reivindica valores como el liderazgo, la representación cultural y la responsabilidad social.

El concurso de belleza Miss Universo Chile, a lo largo de sus 74 ediciones, ha evolucionado para convertirse en un espectáculo que resalta la ética y la diversidad de las participantes. Este año, el certamen celebra la participación de la belleza chilena radicada en el extranjero con la representante de Los Ángeles, ampliando aún más el panorama cultural del certamen. Este enfoque inclusivo revela la importancia de reconocer distintos conceptos de belleza y de dar espacio a nuevas voces que reflejen la pluralidad del mundo.

La mirada de expertos y analistas está fija en un grupo de favoritas; sin embargo, tanto Josefina Flores (Miss Antártica), Victoria Jiménez (Miss Loncoche), Arantxa Ramírez (Miss Vitacura), Scarlette Hermosilla (Miss Lo Barnechea), Dominga López (Miss Viña del Mar), Martina Avendaño (Miss Talca), Mariane Kiss (Miss Los Ángeles), Victoria Gazale (Miss San Pedro de la Paz), Javiera Pino (Miss Huechuraba), Claudia Arteaga (Miss Rancagua), Catalina Vallejos (Miss Pucón), Krishna Sandoval (Miss Temuco) como Javiera Barrie (Miss Las Condes) podría coronarse como la nueva reina de la belleza chilena. Estas mujeres sobresalen por su carisma, presencia en el escenario y habilidades comunicativas, factores que pesan más allá de la apariencia y que han sido reforzados por el proceso de selección cada vez más exigente para que sean símbolos de inspiración y agentes de cambio en sus respectivas comunidades.

El compromiso ético de Miss Universo Chile exige a los medios un tratamiento responsable, donde el foco debe estar en la integridad y el impacto social de las finalistas. Por ello, la transmisión será accesible a través de señal abierta y online de Mega TV y su canal oficial de YouTube, permitiendo una experiencia inclusiva y democrática para espectadores de América, Europa y Asia. La ética mediática invita a destacar los logros y el recorrido de cada representante, así como a fomentar el respeto por la diversidad de culturas y narrativas.

Finalmente, la gran noche no es solo un desfile de belleza, sino un escenario en el que valores humanos, historias de superación y el empoderamiento femenino confluyen bajo la mirada de todo un país. Miss Universo Chile 2026 representa la oportunidad de romper estereotipos, de visibilizar causas sociales y de transformar la belleza desde el interior hacia afuera. Así, más allá de la corona, todas las candidatas son portadoras de esperanza y cambio, preparadas para inspirar con sus voces y acciones a su nación en el máximo concurso de belleza a celebrarse en noviembre próximo en la capital boricua.

¿A qué hora ver la final del Miss Universo Chile 2026? Horarios en diferentes países del mundo

En Santiago, ciudad donde se llevará a cabo el Miss Universo Chile 2026, el evento se celebrará el domingo 2 de agosto a partir de las 22:15 horas. En contraste, en países latinoamericanos como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la competencia comenzará a las 20:15 horas de esa misma noche.

Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba y Panamá, que comparten el mismo huso horario, el Miss Universo Chile 2026 iniciará a las 21:15 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 22:15 horas.

Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 23:15 horas.

En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2025 desde las 10:15 p.m. (ET).

En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 9:15 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 7:15 p.m. (PT).

En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, Miss Universo 2025 podrá verse desde la 03:15 horas del 3 de agosto; en España, Francia, Alemania e Italia, el evento estará disponible desde las 04:15 horas.

Países Horario Estados Unidos 10:15 p.m. ET / 7:15 p.m. PT México 20:15 Costa Rica 20:15 El Salvador 20:15 Nicaragua 20:15 Guatemala 20:15 Honduras 20:15 Perú 21:15 Panamá 21:15 Ecuador 21:15 Colombia 21:15 Canadá 22:15 Cuba 22:15 Venezuela 22:15 Bolivia 22:15 Puerto Rico 22:15 Rep. Dominicana 22:15 Chile 22:15 Argentina 23:15 Paraguay 23:15 Uruguay 23:15 Brasil 23:15 Reino Unido 03:15 (03/08) España 04:15 (03/08) Italia 04:15 (03/08) Alemania 04:15 (03/08) Francia 04:15 (03/08)

¿Cómo ver la transmisión del Miss Universo Chile 2026 en vivo?

Mega TV ofrecerá la transmisión para el territorio chileno en señal abierta y para el resto del mundo por Internet a través de su sitio oficial.

Asimismo, el canal oficial de YouTube de Mega TV emitirá la reacción a la gala en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Lista completa de candidatas al Miss Universo Chile 2026

Miss Antártica: Josefina Flores

Miss Loncoche: Victoria Jiménez

Miss Vitacura: Arantxa Ramírez

Miss Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

Miss Viña del Mar: Dominga López

Miss Talca: Martina Avendaño

Miss Los Ángeles: Mariane Kiss

Miss San Pedro de la Paz: Victoria Gazale

Miss Huechuraba: Javiera Pino

Miss Rancagua: Claudia Arteaga

Miss Pucón: Catalina Vallejos

Miss Temuco: Krishna Sandoval

Miss Las Condes: Javiera Barrie