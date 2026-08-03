La 74ª edición de Miss Universo Chile reunirá a 13 candidatas en los estudios de Mega Televisión de Santiago, quienes competirán por el título de la mujer más bella del territorio chileno. La reina saliente, Inna Moll, coronará a su sucesora, quien representará al país austral en el máximo certamen de belleza que se celebrará en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico.

El cronograma está diseñado para captar la mayor atención del público chileno ya que se transmitirá en horario prime time, es decir, a las 10:15 p.m. hora local en Chile, y la diferencia horaria beneficia a América, permitiendo seguir la coronación en horarios cómodos.

Transmisión por televisión abierta y señal digital de Mega TV para seguir la gala final del concurso Miss Universo Chile en directo. | Crédito: Miss Universo Chile / Facebook / Composición Gestión Mix

¿Quién ganó la corona del Miss Universo Chile 2026?

En este apartado se nombrará a la candidata que fue coronada como la ganadora del Miss Universo Chile 2026 en la Gran Final del certamen de belleza, en la que recibió de manos de Inna Moll la corona de soberana de la belleza chilena.

Las 13 finalistas del Miss Universo Chile 2026

Miss Antártica: Josefina Flores

Miss Loncoche: Victoria Jiménez

Miss Vitacura: Arantxa Ramírez

Miss Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

Miss Viña del Mar: Dominga López

Miss Talca: Martina Avendaño

Miss Los Ángeles: Mariane Kiss

Miss San Pedro de la Paz: Victoria Gazale

Miss Huechuraba: Javiera Pino

Miss Rancagua: Claudia Arteaga

Miss Pucón: Catalina Vallejos

Miss Temuco: Krishna Sandoval

Miss Las Condes: Javiera Barrie

¿Quiénes fueron los conductores del Miss Universo Chile 2026?

El rol de presentador del Miss Universo Chile 2026 está a cargo de Julio César Rodríguez, quien cubrió las diferentes etapas del concurso de belleza.

Galas y presentaciones de las participantes durante la transmisión en directo de la final del Miss Universo Chile 2026 realizada en Santiago. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Quiénes conformaron el jurado del Miss Universo 2025?

El jurado oficial de Miss Universo Chile 2026, encargado de evaluar a las candidatas en el bloque final transmitido por las pantallas de Mega, está conformado por las siguientes personalidades:

Viviana Nunes : Reconocida exmodelo y comunicadora chilena, quien se desempeña como la presidenta del panel de expertos .

: Reconocida exmodelo y comunicadora chilena, quien se desempeña como la . Carolina de Moras : Destacada presentadora de televisión y exmodelo.

: Destacada presentadora de televisión y exmodelo. Camila Andrade : Modelo, conductora y Miss Mundo Chile 2013.

: Modelo, conductora y Miss Mundo Chile 2013. Josefina “Pin” Montané : Famosa actriz y modelo nacional.

: Famosa actriz y modelo nacional. Edgardo Navarro: Renombrado estilista internacional.

Durante las primeras etapas del certamen, figuras de la televisión como Karen Doggenweiler y Luis Jara también formaron parte del panel evaluador como invitados estelares.