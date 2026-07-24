En lugar de los centros recién inaugurados o de un aumento en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el giro de la administración del presidente Donald Trump va por otro camino: hacer más permanente la infraestructura de detención mediante la compra directa de las instalaciones donde serán retenidas las personas inmigrantes. Este movimiento, que podría marcar el futuro de la detención migratoria en Estados Unidos, impacta de manera especial a estados con alta presencia latina como California, Texas, Arizona y Florida, donde familias hispanas siguen día a día cualquier cambio que pueda afectar su estatus o el de sus seres queridos. No es un ajuste menor: comunidades latinas, abogados y organizaciones que acompañan a indocumentados desde Los Ángeles hasta el Valle Central —incluyendo barrios con fuerte presencia hispana como Boyle Heights, Santa Ana o National City— ven en esta estrategia un mensaje claro de consolidación del sistema de detención.

Si has seguido el debate sobre inmigración en California, seguramente recordarás que durante años el estado ha impulsado medidas para limitar la expansión de las cárceles privadas y aumentar la supervisión de los centros de detención, una agenda respaldada por muchas organizaciones latinas, iglesias y grupos comunitarios que suelen organizar vigilias y campañas de apoyo a los detenidos. Precisamente en ese contexto se produce la compra de dos de las instalaciones más grandes del estado por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una decisión que podría cambiar la forma en que opera la red de detención de inmigrantes y tener efectos directos sobre miles de personas indocumentadas que viven, trabajan y forman parte de la vida diaria en California.

¿QUÉ COMPRÓ EXACTAMENTE EL GOBIERNO FEDERAL?

Como informa CalMatters, la empresa penitenciaria privada CoreCivic, una de las mayores operadoras de centros de detención del país, vendió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dos de sus principales instalaciones en California por aproximadamente 1,500 millones de dólares. Estas instalaciones han alojado por años a inmigrantes detenidos, incluyendo muchos latinos que fueron arrestados en operativos del ICE o puestos bajo custodia tras contactos con la policía local.

Las propiedades adquiridas son:

Centro de detención Ubicación Capacidad Centro de Detención de Otay Mesa Condado de San Diego 1,994 camas Centro de Detención de California City Condado de Kern 2,560 camas

De acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el gobierno federal pagó:

739.2 millones de dólares por Otay Mesa.

732.6 millones de dólares por California City.

Aunque ahora los inmuebles pertenecen al gobierno federal, CoreCivic continuará administrando las operaciones diarias bajo los contratos vigentes con ICE, al menos hasta que estos expiren o sean renegociados. En la práctica, esto significa que la experiencia cotidiana de los detenidos —latinos en su mayoría en estos centros— seguirá marcada por un modelo de gestión privado, pero sobre infraestructura que ya es de propiedad federal.

Este es uno de los centros de detención que ICE ha comprado en San Diego (Foto: CoreCivic)

¿POR QUÉ ICE ESTÁ COMPRANDO CENTROS DE DETENCIÓN?

La adquisición forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la capacidad nacional de detención sin depender completamente de empresas privadas como propietarias de los inmuebles. En la narrativa de Washington, se trata de “modernizar” y hacer más eficiente el sistema; para muchas comunidades inmigrantes, es un paso hacia un aparato de detención más difícil de desmontar.

Según documentos internos del ICE y análisis del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, el objetivo es construir una red más estable y permanente de centros de detención. El memorando interno de la denominada “Iniciativa de Reingeniería de la Detención del ICE” explica que el nuevo modelo busca:

Reducir el número de instalaciones contratadas.

Concentrar más personas detenidas en centros de mayor capacidad.

Mejorar la administración de los detenidos.

Agilizar los procesos de deportación.

Dar mayor control al gobierno federal sobre la infraestructura.

Esta estrategia también coincide con un aumento histórico del presupuesto para la política migratoria y de seguridad fronteriza, un tema que la comunidad hispana suele seguir de cerca porque muchas de estas partidas terminan influyendo directamente en el número de redadas, el tiempo de detención y la capacidad de acceso a defensa legal.

EL PRESUPUESTO QUE IMPULSA LA EXPANSIÓN

El presupuesto federal de 2025 otorgó al Departamento de Seguridad Nacional cerca de 170,000 millones de dólares para inmigración y seguridad fronteriza, consolidando uno de los niveles de gasto más altos de las últimas décadas en este rubro.

Dentro de esa cifra destacan:

Concepto Monto Presupuesto total para inmigración 170,000 millones de dólares Expansión de capacidad de detención hasta 2029 45,000 millones de dólares

Con esos recursos, la administración federal busca incrementar significativamente el número de camas disponibles para personas detenidas por motivos migratorios. Para las organizaciones latinas que monitorean estos temas, esta expansión presupuestaria se traduce en una infraestructura más robusta para mantener bajo custodia a migrantes, muchos de ellos hispanohablantes con vínculos familiares profundos en Estados Unidos.

¿CÓMO AFECTA ESTA COMPRA A LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS?

Para una persona indocumentada, la compra de estos centros no cambia automáticamente las leyes migratorias, ni significa que existan nuevas causas de deportación. Las reglas básicas de elegibilidad para beneficios, alivios o procesos de deportación siguen siendo las mismas.

Sin embargo, sí puede tener efectos importantes:

Mayor capacidad para mantener detenidas a más personas mientras avanzan sus procesos migratorios.

Menor dependencia de contratos con operadores privados propietarios de los inmuebles.

Mayor permanencia de estos centros en California, incluso si existen cambios políticos.

Posible incremento de la capacidad operativa del ICE para ejecutar procesos de deportación.

En otras palabras, el cambio es principalmente estructural, pero podría traducirse en una infraestructura más sólida para sostener una política de detención a largo plazo. En comunidades latinas de California, donde muchas familias mixtas (con miembros ciudadanos, residentes e indocumentados) ya viven con la preocupación diaria de un encuentro con ICE, este tipo de movimientos se siente como un mensaje de que el sistema de detención no se está reduciendo, sino consolidando.

Esta nueva jugada de ICE podría aumentar la capacidad de la agencia para detener a más indocumentados (Foto: ICE / Flickr)

CALIFORNIA MANTIENE SU ENFRENTAMIENTO CON EL GOBIERNO FEDERAL

La compra también representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el gobierno de California y la administración Trump. Desde hace varios años, el estado ha intentado limitar la expansión de los centros privados de detención, en línea con su imagen de “estado santuario” y con las demandas de organizaciones hispanas que exigen menos encierro y más alternativas comunitarias.

En 2019, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley para eliminar progresivamente las prisiones y los centros privados de detención de inmigrantes. Sin embargo, esa medida terminó siendo anulada por los tribunales federales tras una demanda presentada por GEO Group y el propio gobierno federal. Para muchos defensores de inmigrantes, aquel fallo judicial fue una señal clara de hasta qué punto Washington está dispuesto a proteger el aparato de detención.

Posteriormente, legisladores estatales impulsaron nuevas medidas para dificultar financieramente la operación de estas instalaciones, mientras que el fiscal general Rob Bonta ha promovido acciones legales relacionadas con nuevos proyectos del ICE y con las condiciones dentro de algunos centros. Estas iniciativas suelen contar con el respaldo de coaliciones latinas que organizan marchas, conferencias de prensa y audiencias públicas en ciudades como Los Ángeles, San Diego y Bakersfield.

LAS INSPECCIONES SEGUIRÁN SIENDO MOTIVO DE DISPUTA

Uno de los puntos que más preocupa a autoridades estatales y organizaciones defensoras de inmigrantes son las condiciones de detención: acceso a atención médica, higiene, alimentación, agua potable y contacto con abogados, todos temas sensibles para familias latinas que muchas veces dependen de organizaciones comunitarias para enterarse de lo que pasa dentro de los centros.

California cuenta con leyes que permiten realizar inspecciones sanitarias en estos centros. El caso más conocido es el del Centro de Detención de Otay Mesa, donde el condado de San Diego demandó al gobierno federal y a CoreCivic por impedir inspecciones completas de salud pública. Un juez federal terminó autorizando el acceso de los inspectores, un precedente clave para quienes buscan mayor supervisión.

Por su parte, el senador Alex Padilla ha visitado ambas instalaciones y ha solicitado mejoras en aspectos como:

Atención médica.

Acceso a abogados.

Agua potable.

Alimentación adecuada.

Condiciones básicas de alojamiento.

Aunque las instalaciones ahora sean propiedad federal, varios expertos consideran que continuarán las disputas judiciales sobre el alcance de la supervisión estatal. En la práctica, la comunidad hispana seguirá escuchando historias sobre inspecciones bloqueadas, litigios y negociaciones, mientras familiares de detenidos intentan asegurarse de que sus seres queridos reciban un trato digno.

UNA OPERACIÓN QUE TAMBIÉN BENEFICIA A CORECIVIC

Además del cambio de propietario, la operación representa un importante beneficio económico para la empresa. CoreCivic estima obtener aproximadamente 1,100 millones de dólares netos después de impuestos y gastos asociados a la transacción, una cifra que refuerza su posición financiera en medio de un debate público cada vez más crítico hacia las prisiones privadas.

La compañía informó que ese dinero será utilizado principalmente para:

Reducir deuda bancaria.

Pagar bonos con vencimiento en 2027.

Eventualmente recomprar acciones.

Al mismo tiempo, seguirá obteniendo ingresos por administrar las instalaciones para ICE mientras los contratos permanezcan vigentes. Para la comunidad latina y las organizaciones que defienden a inmigrantes, esto confirma que el negocio de la detención sigue siendo rentable, incluso cuando la propiedad pasa del sector privado al gobierno federal.

¿PODRÍAN COMPRARSE MÁS CENTROS DE DETENCIÓN?

Todo apunta a que sí. CoreCivic confirmó que mantiene conversaciones preliminares con ICE para vender otras instalaciones al gobierno federal, aunque todavía no existe ningún acuerdo definitivo. Esto mantiene en alerta a defensores de inmigrantes en otros estados donde la población latina es significativa, como Arizona, Nevada, Texas o incluso el estado de Washington.

Diversos especialistas consideran que la compra de Otay Mesa y California City podría convertirse en el modelo para futuras adquisiciones en otros estados. Para algunos analistas, esta estrategia reduce el riesgo de que futuros cambios políticos, demandas estatales o restricciones contra las prisiones privadas afecten la infraestructura utilizada por ICE.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que la compra hace más permanente el sistema de detención migratoria y temen que el aumento de la capacidad permita mantener bajo custodia a un mayor número de personas durante periodos más prolongados. En reuniones comunitarias, foros en iglesias y programas de radio dirigidos a hispanohablantes, el mensaje que se repite es que la comunidad debe prepararse mejor: conocer sus derechos, tener un plan familiar y buscar asesoría legal antes de que un problema migratorio se convierta en detención prolongada.

En ese escenario, California continúa siendo uno de los principales campos de batalla entre las políticas federales de inmigración y los esfuerzos estatales por imponer mayores controles sobre los centros de detención. Es un debate que probablemente seguirá creciendo conforme el gobierno federal avance con nuevas adquisiciones y proyectos similares, y que la comunidad latina seguirá mirando de cerca, conscientes de que detrás de cada cifra de camas o contratos hay historias de familias, trabajos, escuelas y vidas arraigadas en Estados Unidos.