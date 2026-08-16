Luego de las críticas a Flock Safety por posibles intercambios de información recopilada por sus cámaras de lectura de placas con autoridades policiales y migratorias, la compañía anunció ajustes en las reglas que rigen el uso de su red. Flock asegura que no entrega los datos por cuenta propia y que ICE no puede acceder directamente a su plataforma. Sin embargo, distintas investigaciones periodísticas han puesto en duda el alcance real de esas limitaciones y han revelado casos en los que los datos pueden circular entre organismos de seguridad. Ante este escenario, surge una pregunta importante: ¿pueden estas cámaras servir para localizar o rastrear a inmigrantes en Estados Unidos? A continuación, lo explicamos.

Las nuevas reglas de Flock contemplan controles para detectar búsquedas inusuales y obligarán a vincular ciertas consultas con un caso específico (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿LAS CÁMARAS DE FLOCK SAFETY RASTREAN INMIGRANTES EN EE.UU.?

Si bien Flock Safety afirma que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene acceso directo a sus cámaras ni a sus sistemas, y que no vende ni comparte datos con ICE por iniciativa propia, la información que almacena puede llegar a utilizarse para rastrear vehículos vinculados a inmigrantes. Esto depende de quién controle la red y de qué agencia solicite la búsqueda. Por ejemplo, una agencia policial local que administra esos datos puede, de acuerdo con sus políticas y la legislación aplicable, colaborar con autoridades federales o realizar búsquedas en su nombre.

El rastreo de las cámaras Flock, que son lectores automáticos de placas (ALPR), empieza cuando un vehículo pasa y el sistema registra: número de placa, foto del vehículo, marca, modelo, color y características visibles. Asimismo, fecha, hora y ubicación de la detección, y posibles coincidencias con listas policiales de vehículos buscados.

La policía puede buscar después una placa, un vehículo o un recorrido dentro del período en que su agencia conserve esos datos. La retención habitual suele ser de 30 días, aunque algunos contratos pueden autorizar una conservación mayor.

El vínculo con inmigración

Una preocupación específica es la lista o alerta denominada “Immigration Violator”, vinculada al sistema nacional de justicia penal (NCIC). De acuerdo con Electronic Frontier Foundation, esta lista es alimentada exclusivamente por ICE y puede generar alertas cuando una cámara detecta un vehículo vinculado a un registro de esa base.

Eso no significa que cada persona inmigrante sea rastreada, ni que la cámara determine el estatus migratorio de una persona. Las cámaras identifican vehículos y placas; el riesgo aparece cuando esa información se cruza con bases de datos, listas de vigilancia o solicitudes realizadas por autoridades que buscan a una persona concreta.

¿Qué dice Flock y qué puede ocurrir?

Afirmación de Flock Safety Límite o punto a verificar ICE no tiene acceso directo a cámaras, sistemas ni datos de Flock. Las agencias locales pueden decidir explícitamente dar acceso a una entidad federal, sujeto a sus normas y a la ley. La compañía dice que restringe búsquedas relacionadas con inmigración y salud reproductiva cuando la ley lo exige Las políticas, contratos y prácticas pueden variar entre ciudades, condados y departamentos de policía. El acceso federal está “apagado por defecto”, según Flock Una configuración por defecto no impide que un cliente local habilite o facilite acceso posteriormente. Flock no tiene contrato directo con ICE ICE u otras agencias federales pueden solicitar apoyo de policías locales que sí tengan acceso a datos Flock.

ESTA FUE LA RESPUESTA DE FLOCK SAFETY

Frente a los cuestionamientos por los accesos indirectos, Flock implementará un sistema donde cada departamento policial o municipio podrá fijar los límites del intercambio de información, publicó la agencia AP. Según su director ejecutivo Garrett Langley, las medidas de seguridad que antes eran opcionales se convertirán en obligatorias para sus usuarios antes del 1 de enero de 2027.

Una de las medidas que deben implementar sus clientes de la fuerza del orden es la instauración de una herramienta de auditoría para detectar comportamientos de búsqueda anómalos. Si el sistema identifica un comportamiento extraño, bloqueará al usuario hasta que se realice una revisión interna.

Otra de las medidas es reducir el tiempo de retención de datos de 30 a 7 días, y solamente permitirá conservar lo que graban sus cámaras por un periodo mayor cuando exista un número de caso. No solo ello, ahora los agentes tienen que usar un código para vincular su sistema de gestión de registros con un caso específico antes de ejecutarla.