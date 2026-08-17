Oaxaca es una de las localidades de México con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas. Por ello, los movimientos telúricos pueden presentarse en distintos puntos del estado y variar tanto en magnitud como en profundidad. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) te brindará el reporte oficial sobre la actividad sísmica.

Es importante señalar que, ante un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si el movimiento es fuerte, es importante verificar las condiciones del inmueble antes de regresar a las zonas que pudieran representar algún riesgo.

Temblor en Oaxaca EN VIVO hoy lunes 17 de agosto

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) te brindará la información actualizada sobre los movimientos telúricos de hoy lunes 17 de agosto.

Oaxaca es una de las zonas con mayor movimiento sísmico en México

Oaxaca es uno de los estados con mayor actividad sísmica de México. De acuerdo con reportes del SSN, registra aproximadamente el 25% de los sismos que ocurren en el país, una situación relacionada principalmente con la interacción de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica.

La actividad no se concentra exclusivamente en una zona. La costa de Oaxaca y regiones como Puerto Escondido, Pochutla, Puerto Ángel, Huatulco y Pinotepa Nacional forman parte de áreas históricamente afectadas por movimientos sísmicos.

¿Cómo monitorea el SSN los terremotos de Oaxaca?

El Servicio Sismológico Nacional cuenta con estaciones distribuidas prácticamente en todo México para detectar y analizar la actividad sísmica. Los datos obtenidos permiten establecer parámetros como la hora de origen, magnitud, coordenadas del epicentro, localidad de referencia y profundidad.

En Oaxaca existen estaciones sismológicas que forman parte de esta infraestructura. Entre ellas se encuentran las de Oaxaca y Huatulco, cuyos registros pueden consultarse mediante los sismogramas de banda ancha del SSN.

El organismo advierte que los primeros datos de un sismo pueden ser modificados posteriormente debido a que se reciben nuevos registros de las estaciones y se revisan los parámetros calculados.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza una red de sensores para detectar movimientos telúricos y transmitir información que permite emitir alertas tempranas en las zonas con cobertura. FOTO DE SASMEX

¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y cómo funciona en Oaxaca?

El Servicio Sismológico Nacional no opera la alerta sísmica. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

El sistema cuenta con sensores que cubren regiones sísmicas de subducción de la placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico, incluyendo Oaxaca. Cuando se detecta un terremoto que cumple con los criterios establecidos, el sistema puede emitir avisos hacia determinadas ciudades antes de la llegada de las ondas sísmicas más fuertes.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un sismo puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir riesgos.

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Las principales zonas sísmicas de Oaxaca

La actividad sísmica de Oaxaca está estrechamente relacionada con su ubicación en el Pacífico mexicano y con la interacción entre las placas tectónicas que convergen frente a sus costas.

La región costera concentra una parte importante de la actividad relacionada con la subducción de la placa de Cocos. Localidades como Puerto Escondido, Huatulco, Puerto Ángel y Pinotepa Nacional aparecen en los registros históricos del SSN como zonas que han experimentado los efectos de importantes movimientos.

La distribución de los terremotos, sin embargo, no significa que el riesgo se limite a la costa. La actividad sísmica puede producirse en diferentes partes del estado y sus efectos dependerán de factores como la profundidad, magnitud, distancia al epicentro y condiciones locales del terreno.

OAXACA (MÉXICO), 17/06/2026.- Te compartimos los datos sobre dónde y a qué hora fueron registrados los últimos temblores en Oaxaca este lunes 17 de agosto, así como su magnitud, profundidad y epicentro, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico que permita determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

El SSN señala expresamente que los sismos no se pueden predecir. El monitoreo permite detectar y analizar los movimientos una vez que ocurren, mientras que los sistemas de alerta temprana buscan proporcionar algunos segundos de aviso antes de la llegada de las ondas más fuertes en determinadas zonas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Oaxaca

¿Dónde puedo consultar los últimos terremotos registrados?

El SSN cuenta con una plataforma de “Últimos sismos” donde se pueden consultar los eventos registrados y sus principales parámetros, como magnitud, fecha y hora, ubicación del epicentro y profundidad.

¿Por qué tiembla tanto en Oaxaca?

Oaxaca se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido principalmente a la interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. La subducción de la primera bajo la segunda frente a la costa del Pacífico genera una importante actividad sísmica.

¿Todas las zonas de Oaxaca tienen el mismo riesgo sísmico?

No. La actividad sísmica puede variar de una región a otra. La ubicación respecto de las zonas de ruptura, la profundidad de los terremotos, las características del terreno y las construcciones influyen en los efectos que puede experimentar cada comunidad.

¿Qué es una réplica?

Una réplica es un sismo que ocurre después de un evento principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque normalmente presenta una magnitud menor, puede ser relevante si afecta estructuras que ya fueron dañadas.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad se refiere a cómo se percibe el movimiento y los efectos que produce en un determinado lugar. Por ello, un mismo sismo puede presentar una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la ubicación.