La actividad sísmica en Chile continúa bajo seguimiento permanente del Centro Sismológico Nacional (CSN), organismo adscrito a la Universidad de Chile que actualiza en tiempo real los registros de cada movimiento telúrico detectado a lo largo de su territorio. Los informes oficiales incluyen datos clave como la hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, permitiendo a la población conocer con precisión las características de los eventos reportados durante el domingo 27 de septiembre de 2026. Este monitoreo es una referencia esencial tanto para residentes chilenos como para comunidades en Estados Unidos y otros países que siguen la situación de sus familiares desde el extranjero.

Chile se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción permanente entre las placas de Nazca y Sudamericana, una dinámica geológica que genera una liberación constante de energía en el subsuelo. Esta ubicación estratégica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico explica la frecuencia con la que se registran temblores de distinta intensidad a lo largo del año. Aunque la mayoría de los eventos son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población, la red instrumental del CSN permite detectarlos y analizarlos con gran precisión.

Durante las últimas horas, los reportes muestran actividad recurrente en regiones del norte y centro del país, incluyendo zonas como Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso. En estos sectores, los sistemas de monitoreo calculan de forma inmediata la profundidad y las coordenadas del epicentro para determinar si los movimientos ocurrieron cerca de áreas urbanas o en sectores alejados. Esta evaluación técnica resulta fundamental para descartar afectaciones en infraestructura crítica y mantener actualizada la información sobre posibles riesgos para la población.

El seguimiento de cada sismo se complementa con la labor del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), encargado de coordinar protocolos de emergencia y evaluar cualquier impacto reportado por las comunidades locales. La colaboración entre ambas instituciones permite que las autoridades dispongan de información confiable para reaccionar ante eventos significativos y comunicar oportunamente cualquier medida preventiva que sea necesaria.

Los registros publicados por el CSN son actualizados de manera continua y pueden ajustarse tras revisiones técnicas posteriores. Por ello, especialistas recomiendan consultar exclusivamente fuentes oficiales para verificar la magnitud, ubicación y características del último sismo reportado. En un país donde la actividad tectónica forma parte de la vida cotidiana, el acceso a datos precisos sigue siendo una herramienta clave para fortalecer la prevención y la preparación frente a futuros movimientos sísmicos.

A continuación, te compartimos esta cobertura en la que podrás revisar las actualizaciones de los últimos temblores en Chile de la jornada y revisar los principales datos de cada movimiento telúrico reportado en tiempo real a lo largo y ancho de su territorio. La información publicada por el organismo es preliminar y puede ser modificada después de una revisión de los registros sísmicos.

SENAPRED, en coordinación con los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), ejecuta año a año una serie de simulacros de evacuación en distintos territorios del país. Estos ejercicios forman parte fundamental del trabajo preventivo que busca fortalecer las capacidades de preparación tanto de las comunidades como de las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres. | Crédito: senapred.cl

Temblor en Chile EN VIVO hoy, 27 de septiembre de 2026

El CSN dispone de un mapa de los últimos eventos sísmicos registrados mediante la Red Sismológica. La plataforma permite consultar los movimientos detectados en el país y constituye la referencia oficial para conocer los parámetros de cada sismo.

La institución advierte que los parámetros de los terremotos pueden cambiar conforme se incorporan nuevos registros y se realiza el procesamiento correspondiente. Por ello, la información más reciente debe contrastarse con las actualizaciones oficiales del organismo.

Chile se encuentra entre cuatro placas tectónicas

Chile se ubica sobre la placa Sudamericana y, en sus límites, interactúa con tres placas: la de Nazca, la Antártica y la de Scotia. En otras palabras, el marco tectónico chileno involucra cuatro placas en total.

La interacción más relevante para los grandes terremotos ocurre entre las placas de Nazca y Sudamericana: Nazca, más densa y oceánica, se introduce por debajo del continente en un proceso de subducción. El CSN indica que la alta velocidad de convergencia entre ambas explica que esa sea la zona de sismicidad más intensa del país.

Las principales fallas sísmicas que atraviesan Chile

No está disponible, en los resultados revisados, una lista oficial única que jerarquice todas las “principales” fallas sísmicas de Chile. SERNAGEOMIN cuenta con un inventario nacional de fallas geológicas y de fallas cuaternarias, por lo que el país posee numerosas estructuras con distinta actividad, extensión y potencial sísmico.repositorio.sernageomin+1

Entre las fallas o sistemas de fallas con información verificable en los resultados se encuentran:

Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO): sistema activo del sur de Chile, ubicado en la Cordillera de los Andes y extendido aproximadamente por 1.000 kilómetros. Se asocia a sismos intraplaca y de fuente superficial, normalmente entre 10 y 20 km de profundidad.

sistema activo del sur de Chile, ubicado en la Cordillera de los Andes y extendido aproximadamente por 1.000 kilómetros. Se asocia a sismos intraplaca y de fuente superficial, normalmente entre 10 y 20 km de profundidad. Falla de San Ramón: estructura activa en el sector oriente de Santiago; cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. SERNAGEOMIN señala que acumula tensión que puede liberarse mediante sismos.

estructura activa en el sector oriente de Santiago; cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. SERNAGEOMIN señala que acumula tensión que puede liberarse mediante sismos. Falla de Magallanes: el CSN identifica los terremotos de Punta Arenas de 1949 como eventos asociados a un borde de placas transcurrente en esta zona.

La fuente sísmica predominante de Chile no es una falla continental individual, sino el contacto de subducción entre Nazca y Sudamérica frente a la costa.

¿Dónde se concentra la actividad sísmica de Chile?

La mayor actividad sísmica se concentra a lo largo de la zona de subducción frente a la costa chilena, donde convergen las placas de Nazca y Sudamericana. Allí se producen los terremotos de mayor magnitud del país.

La actividad también puede ocurrir:

Dentro de la placa de Nazca ya subducida, a más de 60 km de profundidad.

En la corteza continental, principalmente en torno a la cordillera de los Andes y por esfuerzos locales.

En el extremo sur, en relación con el límite transcurrente entre las placas Sudamericana y Scotia.

Por tanto, no existe una sola región sísmica: Chile registra sismos en gran parte de su territorio, pero los eventos más grandes se vinculan principalmente con el margen costero de subducción.

Los terremotos que marcaron la historia reciente de Chile

El Centro Sismológico Nacional registra, entre otros, los siguientes grandes terremotos:

Evento Fecha Magnitud Mw Dato verificable Valdivia 22 de mayo de 1960 9,5 El CSN lo identifica como el terremoto más potente registrado en la historia.

csn.uchile+1 Maule 27 de febrero de 2010 8,8 Ocurrió a las 03:34, con una profundidad registrada de 30 km. Iquique / Pisagua 1 de abril de 2014 8,2 Se registró a las 20:46 y tuvo una profundidad de 38,9 km. Illapel 16 de septiembre de 2015 8,4 El CSN lo describe como el mayor terremoto desde el de 2010 y el tercero mayor desde 1960, según esa evaluación institucional. Chiloé 25 de diciembre de 2016 7,6 Fue registrado a las 11:22, con una profundidad de 30 km.

El listado del CSN contiene terremotos importantes o destructivos desde 1570 y utiliza, entre otros criterios, eventos de magnitud igual o superior a 7,0.

Así funciona el monitoreo sísmico del CSN

El Centro Sismológico Nacional obtiene información de la Red Sismológica Nacional (RSN), formada por estaciones instaladas a lo largo de Chile. La red incluye instrumentos, telecomunicaciones para transmitir señales y un centro encargado de adquirir, archivar, analizar y distribuir la información sísmica.

De acuerdo con información publicada sobre la red:

Las estaciones registran señales sísmicas y las envían para su análisis.

El sistema integra sismógrafos, acelerógrafos y estaciones de posicionamiento GNSS, según los proyectos descritos por el CSN y la Universidad de Chile.

El CSN publica datos de los eventos procesados, como fecha, hora UTC, latitud, longitud, profundidad y magnitud.

Una publicación señala que el CSN operaba más de 120 estaciones activas desde Arica a la Antártica; sin embargo, ese dato proviene de una nota de 2022, por lo que el número actual exacto de estaciones no está disponible en los resultados revisados.

¿Por qué algunos temblores se sienten más que otros?

Un temblor puede sentirse más o menos por varios factores verificables:

Magnitud: en los terremotos interplaca, el tamaño del evento es proporcional al área que se desplazó y a cuánto se movió esa zona.

en los terremotos interplaca, el tamaño del evento es proporcional al área que se desplazó y a cuánto se movió esa zona. Profundidad: los sismos intraplaca continentales suelen originarse a menos de 30 km; los intraplaca oceánicos pueden comenzar a más de 60 km. La profundidad cambia cómo llega la energía a la superficie.

los sismos intraplaca continentales suelen originarse a menos de 30 km; los intraplaca oceánicos pueden comenzar a más de 60 km. La profundidad cambia cómo llega la energía a la superficie. Tipo y ubicación de la fuente: un sismo puede ocurrir en el contacto entre placas, dentro de la placa oceánica subducida, dentro de la corteza continental o en otros límites tectónicos.

un sismo puede ocurrir en el contacto entre placas, dentro de la placa oceánica subducida, dentro de la corteza continental o en otros límites tectónicos. Efectos locales: el CSN indica que los sismos intraplaca oceánicos pueden tener mayor potencial de daño que los interplaca de igual magnitud.

Cabe recordar que no existe una fórmula oficial única que permita predecir exactamente cuánto se sentirá un sismo en cada comuna o edificio. La percepción también depende de la distancia al evento y de las condiciones locales.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Las recomendaciones de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) incluyen las siguientes acciones:

Antes de un sismo

Verifica el material de tu vivienda, colegio o trabajo.

Si es una construcción de adobe o autoconstrucción, considera que durante un sismo debes evacuar inmediatamente.

Identifica los Lugares de Protección Sísmica, alejados de ventanas y de objetos que puedan caer.

Ancla muebles al piso, muros o cielo para evitar que se vuelquen.

Durante el sismo

Mantén la calma y ubícate en un Lugar de Protección Sísmica.

Protégete y afírmate bajo un elemento firme; si no es posible, ubícate junto a él.

En la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos.

En eventos masivos, quédate en tu lugar, protege cabeza y cuello con los brazos y sigue a los encargados de seguridad.

Si estás en la costa y el movimiento te impide mantenerte en pie, evacúa de inmediato hacia un punto de encuentro o área de seguridad.

Si conduces por un túnel, puente o autopista urbana, reduce la velocidad y detente solo después de salir de ese sector.

Después del sismo

Corta la energía eléctrica y cierra las llaves de agua y gas si es seguro hacerlo.

Usa linternas; evita velas, fósforos y encendedores, ya que una chispa puede provocar una explosión si existe fuga de gas.

Si debes evacuar un edificio, utiliza las escaleras de emergencia y no el ascensor.

Si quedas atrapado, mantén la calma y pide auxilio.

En caso de una emergencia, debes tener provisiones básicas para 48-72 horas. La buena noticia es que casi siempre se encuentran en tu hogar. Por eso, te recomendamos organizar tu kit de emergencia y mantenerlo en un lugar de fácil acceso, listo para usar en cualquier situación. | Crédito: senapred.cl

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Chile

¿Por qué tiembla tanto en Chile?

Porque Chile se ubica en un borde tectónico activo. La subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana concentra gran parte de la actividad y produce los mayores terremotos del país.

¿Un temblor y un terremoto son fenómenos distintos?

No necesariamente. SENAPRED define un sismo como un movimiento de la superficie terrestre por liberación súbita de energía; en el uso común, “temblor” y “terremoto” suelen diferenciarse por la intensidad percibida o los daños, pero esa distinción no aparece establecida como una categoría técnica en las fuentes revisadas.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No está disponible, en los resultados consultados, una fuente que respalde la predicción exacta de fecha, hora, lugar y magnitud de un terremoto. El monitoreo del CSN permite detectar, procesar y comunicar información de los eventos que ocurren, no constituye por sí mismo una predicción individual de terremotos.

¿Todos los sismos pueden generar tsunami?

No. El CSN explica que un tsunami puede producirse si, durante un terremoto interplaca, ocurre un desplazamiento vertical del fondo oceánico.

¿Qué debo hacer si el sismo me sorprende en la costa?

Si el movimiento dificulta mantenerte en pie, SENAPRED recomienda evacuar inmediatamente hacia un punto de encuentro y/o área de seguridad.

¿Dónde consultar información oficial de un sismo reciente?

El CSN publica datos procesados de eventos sísmicos, incluidos fecha, ubicación, profundidad y magnitud. Para las instrucciones de prevención y respuesta, SENAPRED publica recomendaciones específicas para sismos.