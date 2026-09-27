Desde el 1 de octubre, algunos solicitantes de visa para Estados Unidos deberán hacer públicos sus perfiles de redes sociales como parte del proceso de revisión del Departamento de Estado. La medida no aplica a todas las categorías. ¿Quiénes deberán cumplirla y qué podrán revisar las autoridades? Te lo contamos a continuación.

Un nuevo requisito para ciertas visas de EE.UU. cambiará la forma en que algunos solicitantes usan sus redes sociales: desde octubre, deberán dejar sus perfiles abiertos al público durante la revisión de su caso (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

EE.UU. AMPLÍA LA REVISIÓN DE REDES SOCIALES PARA CIERTAS VISAS

Desde el 1 de octubre de 2026, deberán poner todos sus perfiles de redes sociales como “públicos” o “abiertos” las personas que soliciten visas no inmigrantes I, TN y TD. La medida aplica a nuevos solicitantes de esas categorías durante el proceso consular de visa, no a todos los inmigrantes, turistas ni titulares actuales de una visa.

¿Quiénes deberán hacer públicas sus redes sociales?

Visa Personas afectadas I Representantes de medios extranjeros: periodistas, trabajadores de prensa y otros profesionales de medios que viajan temporalmente a EE.UU. por motivos laborales TN Profesionales elegibles de Canadá y México que buscan trabajar temporalmente en Estados Unidos bajo el T-MEC/USMCA TD Cónyuges e hijos dependientes de personas que solicitan una visa TN

Las autoridades consulares instruirán a los solicitantes de estas categorías a configurar todas sus cuentas de redes sociales como “públicas” o “abiertas” para facilitar la revisión de su presencia en línea.

¿Qué revisarán?

La revisión de presencia en línea puede abarcar perfiles, actividad pública y otra información disponible en internet y bases de datos.

Lo que busca esta política es que los funcionarios consulares puedan evaluar la elegibilidad para la visa e identificar posibles preocupaciones relacionadas con seguridad nacional o seguridad pública.

Cabe precisar que no se limita a una plataforma en particular. La instrucción se refiere a todos los perfiles de redes sociales del solicitante, por lo que puede incluir cuentas en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, LinkedIn u otras redes que use.

Lo que no significa

No es una nueva regla para todos los solicitantes de visa estadounidense.

No está dirigida a residentes permanentes, ciudadanos estadounidenses ni personas que ya tienen una visa vigente, salvo que necesiten presentar una nueva solicitud bajo una de estas categorías.

No elimina el requisito de declarar los identificadores o nombres de usuario de redes sociales utilizados en los últimos cinco años cuando el formulario de visa lo solicita. Recuerda: omitir información solicitada puede ser considerado una tergiversación y afectar el trámite.

¿Esta revisión se aplica en otras visas?

La revisión de redes sociales ya abarca otras categorías de visa como:

Algunas visas de estudiantes e intercambio F, M y J.

Ciertas visas de empleo como H-1B y H-4.

Visas K para prometidos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses.