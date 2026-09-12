Para quienes desean establecerse legalmente de manera permanente en Estados Unidos, la EB-2 es una de las alternativas de inmigración disponibles. Esta categoría basada en empleo puede permitir obtener la residencia permanente, conocida como green card, a profesionales con estudios de posgrado o a personas con habilidad excepcional en áreas como las ciencias, las artes o los negocios. A continuación, te explicamos en qué consiste esta visa, quiénes pueden solicitarla y cuáles son las condiciones para acceder a ella.

¿Tienes maestría o experiencia destacada? Averigua cómo funciona la visa EB-2 para la residencia permanente (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

EB-2: ¿QUÉ ES ESTA VISA?

La EB-2 es una categoría de visa de inmigrante basada en empleo que puede llevar a la residencia permanente legal, más conocida como green card, en Estados Unidos. Está dirigida principalmente a profesionales con estudios avanzados o a personas con habilidad excepcional en ciencias, artes o negocios, publica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Aunque en la mayoría de los casos exige patrocinio de un empleador y certificación laboral, existe una excepción importante llamada National Interest Waiver (NIW) –Exención por Interés Nacional, en inglés.

REQUISITOS PARA CALIFICAR A LA VISA EB-2

Hay dos rutas principales dentro de la EB-2. Para calificar debes cumplir determinados requisitos:

Ruta Requisito general Profesional con título avanzado -Tener una maestría, doctorado o título profesional estadounidense —o su equivalente extranjero—.

-También puede calificar una persona con licenciatura/bachelor’s degree y al menos cinco años de experiencia laboral progresiva posterior al título en la especialidad. Habilidad excepcional -Demostrar un nivel de experiencia significativamente superior al que normalmente se encuentra en ciencias, artes o negocios.

-No basta con ser competente: se requiere evidencia documental de una trayectoria destacada.

Para acreditar habilidad excepcional, USCIS normalmente pide evidencia que cumpla al menos tres de los criterios que presentamos a continuación:

Expediente académico oficial que demuestre que posees un título, diploma, certificado o reconocimiento similar de un colegio, universidad, escuela u otra institución educativa relacionada con tu área de habilidades excepcionales.

Cartas de empleadores actuales o anteriores que documenten al menos 10 años de experiencia a tiempo completo en tu ocupación.

Una licencia para ejercer tu profesión o una certificación para tu profesión u ocupación.

Pruebas de que has percibido un salario u otra remuneración por servicios que demuestran tu excepcional capacidad.

Afiliación a una o más asociaciones profesionales.

Reconocimiento por tus logros y contribuciones significativas a tu industria o campo por parte de tus colegas, entidades gubernamentales, organizaciones profesionales o empresariales.

Es posible que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración pueda aceptar también evidencia comparable si los criterios estándar no se ajustan a la ocupación.

EB-2 CON EMPLEADOR

La vía tradicional suele requerir que un empleador de Estados Unidos:

1. Ofrezca un puesto permanente a tiempo completo.

2. Obtenga la certificación laboral PERM del Departamento de Trabajo, mediante la cual se evalúa, entre otros aspectos, si hay trabajadores estadounidenses disponibles, calificados y dispuestos para ese puesto bajo las condiciones ofrecidas.

3. Presente ante USCIS el Formulario I-140, Immigrant Petition for Alien Worker.

4. Tras la aprobación y cuando haya una visa disponible según el Boletín de Visas, el beneficiario solicita el ajuste de estatus con el Formulario I-485 si es elegible y está en EE.UU., o realiza el proceso consular si está fuera del país.

La oferta debe corresponder a un trabajo que, por su naturaleza, exija un título avanzado o una persona con habilidad excepcional. Tener una maestría no garantiza por sí solo que se aprobará una EB-2: el puesto y la petición también deben ajustarse a los requisitos de la categoría.

EB-2 NIW

La exención por interés nacional, o EB-2 NIW, permite pedir que USCIS elimine el requisito de oferta de empleo y, con ello, la certificación laboral. En este caso, la persona puede presentar su propia petición al no necesitar un empleador patrocinador.

Primero debe demostrar que reúne los requisitos base de EB-2 como profesional con título avanzado o persona con habilidad excepcional. Después, USCIS evalúa tres elementos:

El proyecto o actividad propuesta tiene mérito sustancial e importancia nacional.

La persona está bien posicionada para impulsar ese proyecto.

En conjunto, sería beneficioso para Estados Unidos renunciar a la oferta laboral y a la certificación PERM.

Por ejemplo, un investigador que desarrolla tecnologías de energía limpia, una médica que se compromete a trabajar en una zona con escasez de profesionales de salud o un emprendedor con un proyecto escalable de interés nacional podrían explorar un NIW. La elegibilidad depende de las pruebas concretas, no solo del título o la profesión. Para médicos existe, además, una variante específica de NIW con exigencias de servicio y documentación de interés público.

La modalidad EB-2 NIW permite pedir una exención de la oferta de trabajo si el proyecto tiene mérito sustancial, importancia nacional y el solicitante está preparado para impulsarlo (Foto: Shutterstock)

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS HABITUALES QUE PIDEN?

Los documentos varían según la ruta, pero suelen incluir:

Diplomas, certificados académicos y evaluaciones de equivalencia de títulos extranjeros cuando sean necesarias.

Cartas de experiencia laboral que describan cargos, fechas, funciones y progresión profesional.

Currículum, licencias o certificaciones profesionales.

Publicaciones, citas, premios, afiliaciones y evidencia de contribuciones destacadas, cuando se solicite por habilidad excepcional o NIW.

Oferta laboral, certificación PERM y Formulario I-140 para la vía patrocinada por empleador.

Plan del proyecto, cartas de expertos, pruebas de impacto, contratos, resultados, financiamiento o evidencia de demanda para una solicitud NIW.

Documentos civiles, examen médico y formularios de ajuste de estatus o trámite consular en la etapa final.

Los documentos deben probar tanto la categoría EB-2 como los requisitos específicos de la petición. Las cartas genéricas de recomendación tienen menos peso que documentos verificables que expliquen el impacto y las aportaciones de la persona.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

La aprobación de la I-140 no significa que la green card se entregue de inmediato. La EB-2 tiene límites anuales y límites por país de nacimiento; por eso puede haber esperas según el país y la fecha de prioridad. El Boletín de Visas del Departamento de Estado indica cuándo una persona puede avanzar según su categoría y país de carga.

Además, el procesamiento puede incluir varios pasos y demoras distintas: PERM, I-140, disponibilidad de visa, ajuste de estatus o entrevista consular. USCIS ofrece procesamiento acelerado para algunas peticiones I-140, pero esa opción no elimina una espera por falta de número de visa disponible.