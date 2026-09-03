USCIS establece tarifas diferentes para cada trámite migratorio. Conoce cuánto deberás pagar por la residencia permanente, la naturalización y el permiso de empleo, además de los formularios que tienen un precio menor al presentarse por internet (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
USCIS establece tarifas diferentes para cada trámite migratorio. Conoce cuánto deberás pagar por la residencia permanente, la naturalización y el permiso de empleo, además de los formularios que tienen un precio menor al presentarse por internet (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

Hacer un puede implicar un desembolso importante. Aun así, dejarlo para después puede generar complicaciones adicionales. Si estás por , la ciudadanía estadounidense o un permiso de trabajo, te contamos cuáles son las tarifas vigentes en 2026. Además, presentar ciertos formularios por internet puede ayudarte a pagar menos, aunque no todos permiten ambas modalidades. Averigua cuáles son.

Tramitar la ciudadanía estadounidense en línea cuesta menos que hacerlo en papel, y ciertos permisos de trabajo también tienen una tarifa reducida. Revisa los costos vigentes y cuándo aplica el ahorro (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Tramitar la ciudadanía estadounidense en línea cuesta menos que hacerlo en papel, y ciertos permisos de trabajo también tienen una tarifa reducida. Revisa los costos vigentes y cuándo aplica el ahorro (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS TRÁMITES MIGRATORIOS ESTE 2026?

Para este 2026, las tarifas dependen del formulario y de si el trámite admite presentación electrónica. Por ejemplo, la solicitud de green card por ajuste de estatus (Formulario I-485) normalmente se presenta en papel; en cambio, la ciudadanía sí ofrece un precio menor al presentar en línea. En la siguiente tabla te mostramos las .

TrámiteFormularioEn papelEn línea
Green Card desde EE.UU. mediante ajuste de estatusI-485US$1,440No disponible para la presentación regular
Ciudadanía estadounidense por naturalizaciónN-400US$760US$710
Permiso de trabajo / EADI-765US$520US$470

Si se solicita green card y permiso de trabajo

Para una persona que presenta una nueva bajo las reglas vigentes desde el 1 de abril de 2024, el permiso de trabajo ya no queda automáticamente incluido sin costo en la tarifa de la Green Card. USCIS cobra una tarifa adicional por el Formulario I-765.

En esa situación, el cálculo habitual es:

  • Green Card (I-485): US$1,440
  • Permiso de trabajo junto con una I-485 pendiente: US$260
  • Total de tarifas de USCIS: US$1,700

Cabe precisar que dicho monto no incluye otros formularios que quizá sean necesarios según el caso, como la petición familiar I-130, el permiso de viaje I-131, exámenes médicos, traducciones, fotografías o honorarios de abogado. Para la petición I-130, por ejemplo, puede tener su propia tarifa y varía según se presente electrónicamente o por correo.

Excepciones importantes

  • La naturalización N-400 puede tener una tarifa reducida para algunas personas con ingresos de hasta 400% de las guías federales de pobreza. En este caso, la tarifa reducida indicada por USCIS es de US$380 y se debe presentar en papel.
  • USCIS también contempla exenciones de pago en ciertos trámites y categorías, pero no todos los solicitantes califican.
  • El precio del I-765 no siempre es el mismo: depende de la categoría migratoria. Por ejemplo, existen importes distintos para ciertos permisos vinculados a parole o para renovaciones de solicitantes de asilo.
  • Si la persona busca la residencia desde fuera de EE.UU., el proceso no usa la I-485: normalmente se hace por procesamiento consular y los costos cambian.
No vayas presencialmente. La presentación digital puede ahorrar $50 en la solicitud de ciudadanía y en ciertas solicitudes de autorización de empleo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
No vayas presencialmente. La presentación digital puede ahorrar $50 en la solicitud de ciudadanía y en ciertas solicitudes de autorización de empleo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

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