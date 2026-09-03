Hacer un trámite de inmigración en Estados Unidos puede implicar un desembolso importante. Aun así, dejarlo para después puede generar complicaciones adicionales. Si estás por solicitar la residencia permanente, la ciudadanía estadounidense o un permiso de trabajo, te contamos cuáles son las tarifas vigentes en 2026. Además, presentar ciertos formularios por internet puede ayudarte a pagar menos, aunque no todos permiten ambas modalidades. Averigua cuáles son.

Tramitar la ciudadanía estadounidense en línea cuesta menos que hacerlo en papel, y ciertos permisos de trabajo también tienen una tarifa reducida. Revisa los costos vigentes y cuándo aplica el ahorro (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS TRÁMITES MIGRATORIOS ESTE 2026?

Para este 2026, las tarifas dependen del formulario y de si el trámite admite presentación electrónica. Por ejemplo, la solicitud de green card por ajuste de estatus (Formulario I-485) normalmente se presenta en papel; en cambio, la ciudadanía sí ofrece un precio menor al presentar en línea. En la siguiente tabla te mostramos las tarifas principales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Trámite Formulario En papel En línea Green Card desde EE.UU. mediante ajuste de estatus I-485 US$1,440 No disponible para la presentación regular Ciudadanía estadounidense por naturalización N-400 US$760 US$710 Permiso de trabajo / EAD I-765 US$520 US$470

Si se solicita green card y permiso de trabajo

Para una persona que presenta una I-485 nueva bajo las reglas vigentes desde el 1 de abril de 2024, el permiso de trabajo ya no queda automáticamente incluido sin costo en la tarifa de la Green Card. USCIS cobra una tarifa adicional por el Formulario I-765.

En esa situación, el cálculo habitual es:

Green Card (I-485): US$1,440

US$1,440 Permiso de trabajo junto con una I-485 pendiente: US$260

US$260 Total de tarifas de USCIS: US$1,700

Cabe precisar que dicho monto no incluye otros formularios que quizá sean necesarios según el caso, como la petición familiar I-130, el permiso de viaje I-131, exámenes médicos, traducciones, fotografías o honorarios de abogado. Para la petición I-130, por ejemplo, puede tener su propia tarifa y varía según se presente electrónicamente o por correo.

Excepciones importantes

La naturalización N-400 puede tener una tarifa reducida para algunas personas con ingresos de hasta 400% de las guías federales de pobreza. En este caso, la tarifa reducida indicada por USCIS es de US$380 y se debe presentar en papel.

USCIS también contempla exenciones de pago en ciertos trámites y categorías, pero no todos los solicitantes califican.

El precio del I-765 no siempre es el mismo: depende de la categoría migratoria. Por ejemplo, existen importes distintos para ciertos permisos vinculados a parole o para renovaciones de solicitantes de asilo.

Si la persona busca la residencia desde fuera de EE.UU., el proceso no usa la I-485: normalmente se hace por procesamiento consular y los costos cambian.