Si eres residente permanente en Estados Unidos, es clave llevar tu green card contigo en todo momento, porque no hacerlo puede tomarse como un delito menor y provocar multas u otros problemas si te detienen autoridades migratorias o federales. Además, la tarjeta no dura para siempre: tiene una fecha de expiración y debe estar al día para que puedas probar sin dificultades tu estatus ante empleadores, policías, jueces o al momento de viajar. Pero ¿qué ocurre si tu green card ya estaba vencida o por vencerse y tú no te habías dado cuenta? A muchas personas esto les trae complicaciones en trámites tan básicos como renovar la licencia de conducir, empezar un nuevo trabajo o volver al país después de salir al extranjero. En las siguientes líneas te explicamos en qué momento debes pedir un reemplazo y cuáles son los pasos para hacerlo.

Muchos residentes se enteran tarde de que su tarjeta está caducada. Aprende qué situaciones obligan a reemplazarla y cómo iniciar el trámite en línea o por correo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿EN QUÉ MOMENTO REEMPLAZAR TU GREEN CARD Y LOS PASOS PARA HACERLO?

Antes de explicarte cuándo y cómo reemplazar tu green card, es importante revisar algunos aspectos clave de este documento, porque aunque tengas un estatus legal, tener la tarjeta vencida o dañada puede traerte muchos inconvenientes. A continuación, lo que debes verificar:

Fecha de expiración: la mayoría de las green cards de residentes permanentes duran 10 años; por lo tanto, debes fijarte en la fecha que aparece en el frente de la tarjeta y empezar el trámite de reemplazo si ya venció o vencerá en los próximos 6 meses.

la mayoría de las green cards de residentes permanentes duran 10 años; por lo tanto, debes fijarte en la fecha que aparece en el frente de la tarjeta y empezar el trámite de reemplazo si ya venció o vencerá en los próximos 6 meses. Datos personales: verifica que tu nombre, fecha de nacimiento y otros datos biográficos estén correctos; si cambiaste de nombre (por matrimonio, divorcio, orden judicial) o detectas errores, necesitas reemplazarla con la información actualizada.

verifica que tu nombre, fecha de nacimiento y otros datos biográficos estén correctos; si cambiaste de nombre (por matrimonio, divorcio, orden judicial) o detectas errores, necesitas reemplazarla con la información actualizada. Estado físico del documento: revisa que la tarjeta no esté rota, ilegible, dañada o que no se haya perdido o sido robada; en cualquiera de estos casos, USCIS indica que debes solicitar una nueva.

¿CUÁNDO REEMPLAZAR TU GREEN CARD?

El sitio web del Servicio de Ciudadanía e inmigración (USCIS) precisa cuándo debe reemplazarse la green card.

Residentes permanentes legales si:

Su tarjeta caducó o caducará dentro del siguiente plazo de seis meses;

Su tarjeta anterior se le perdió, se la robaron, se le dañó o se le destruyó;

Recibió su tarjeta antes de cumplir 14 años de edad y ahora los ha cumplido (a menos que su tarjeta caduque antes de que cumpla 16 años);

Ha sido un itinerante y ahora tomará residencia formal en Estados Unidos;

Ha sido residente permanente que ha vivido en Estados Unidos y ahora adquiere el estatus de itinerante;

Su estatus ha sido convertido automáticamente al de residente permanente legal (esto incluye los solicitantes que son trabajadores agrícolas especiales que se convirtieron al estatus de residente permanente legal);

Tiene una versión anterior de la tarjeta de inscripción de extranjero (por ejemplo, el Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de USCIS – ninguno de los cuales es válido en la actualidad para probar su estatus de inmigración) y debe reemplazarla con una tarjeta de residente permanente actual;

Su tarjeta contiene información incorrecta;

Ha cambiado legalmente su nombre u otra información biográfica que consta en la tarjeta después de que recibió su tarjeta; o

Nunca recibió la tarjeta anterior que le emitió USCIS.

Residentes permanentes condicionales (persona a la que se le otorga una green card válida solo por 2 años porque su residencia se basa en ciertas condiciones como un matrimonio reciente o una inversión, por lo que deben comprobarse antes de darle la residencia permanente “plena” de 10 años). Ellos deben reemplazarla si:

Su tarjeta se le perdió, se la robaron, se le dañó o se le destruyó;

Su tarjeta contiene información incorrecta;

Cambió legalmente su nombre u otra información biográfica que constan en la tarjeta después de que recibió su tarjeta; o

Nunca recibió la tarjeta anterior que le emitió USCIS.

USCIS exige pedir una nueva tarjeta cuando se pierde, se daña o contiene errores (Foto: Magnific)

¿CÓMO REEMPLAZAR LA TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE?

Si eres residente permanente legal o residente permanente condicional y necesitas reemplazar tu tarjeta, puedes empezar el proceso para solicitar dicho reemplazo mediante la presentación del Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, en línea, o por correo postal.

En caso decidas presentar tu solicitud en línea, puedes:

Enviar tu solicitud a través de una computadora, teléfono, o tableta.

Saber cuándo reciben tu solicitud.

Recibir actualizaciones en línea sobre tu caso.

Comunicarte con USCIS directamente.

Si aprueban tu solicitud, te enviarán por correo una nueva tarjeta de residente permanente.

Paso básico: Formulario I‑90

El trámite se hace con el Formulario I‑90, disponible en el sitio web de USCIS. Puedes presentarlo en línea creando una cuenta en el portal de USCIS y cargando la información y documentos requeridos, o por correo postal, enviando el formulario impreso a la dirección indicada en las instrucciones.

¿Qué documentos y costo implica?

Normalmente debes incluir copia de tu green card actual (ambos lados) y documentos que prueben el motivo del reemplazo (por ejemplo, orden de cambio de nombre, reporte de policía, carta explicando pérdida, etc.).

La tarifa estándar ronda los 540 dólares (tarifa de presentación más datos biométricos), aunque puede variar y existen casos en que USCIS permite reemplazos sin costo, como cuando el error en la tarjeta se debe a la propia agencia.

¿Qué pasa después de presentar el I‑90?

USCIS envía un aviso de recibo (I‑797C) confirmando que abrió tu caso; ese aviso suele incluir información sobre extensiones automáticas de tu estatus mientras esperas la nueva tarjeta.

Luego recibirás una cita para datos biométricos (huellas, foto y firma) en un Application Support Center.

El tiempo de procesamiento varía, pero muchos casos toman entre 8 y 12 meses; durante ese periodo, la combinación de tu vieja tarjeta + aviso de extensión sirve como prueba de residencia permanente.

¿Cómo verificar el estatus de tu solicitud?

Puedes verificar el estatus de tu solicitud en línea, pero debes esperar 72 horas después de presentar tu Formulario I-90 para verificar el estatus de tu caso.