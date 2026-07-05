Si estás tramitando tu green card por ajuste de estatus, ¿sabías que hay un documento financiero clave que puede ser decisivo para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) apruebe o frene tu solicitud? Se trata de una pieza central del expediente migratorio, vinculada directamente con tu situación económica y la de la persona que te patrocina, y que las autoridades analizan con especial detalle al momento de decidir tu caso. En esta nota te explicamos de cuál se trata, por qué puede pesar tanto en la decisión y qué tipo de compromisos legales se derivan de su firma.

Las autoridades de USCIS serán más rigurosos en la revisión de las solicitudes presentadas (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁL ES EL DOCUMENTO FINANCIERO QUE PUEDE DEFINIR SI USCIS APRUEBA O NO TU AJUSTE DE ESTATUS?

El documento financiero clave que puede decidir si USCIS aprueba o frena tu trámite de green card por ajuste de estatus es la Declaración Jurada de Apoyo Económico, Formulario I‑864.

¿Qué es el Formulario I‑864?

El Formulario I‑864 es una declaración jurada de sostenimiento económico (Affidavit of Support) que debe firmar el patrocinador de la persona que busca la residencia permanente, normalmente en casos de green card basada en la familia.

Funciona como un contrato legal entre el patrocinador y el gobierno de Estados Unidos, donde el patrocinador promete que el solicitante no se convertirá en una “carga pública” y se compromete a respaldarlo económicamente si es necesario.

¿Cómo saber si alguien puede ser patrocinador?

Si alguien está buscando un patrocinador o piensa serlo, pero no está seguro de cumplir con el requisito de contar con “medios económicos suficientes como patrocinador”, puede revisar si reúne las condiciones consultando el formulario I‑864P, que contiene las Pautas de Pobreza de HHS para la Declaración Jurada de Patrocinio, disponible en el sitio web de USCIS. Simplemente haz clic aquí.

“La herramienta de elegibilidad del Formulario I-864 le ayuda a determinar si desea patrocinar a un inmigrante y si cumple con los requisitos financieros para ser patrocinador. Con base en la información que proporcione, esta herramienta estimará si sus ingresos y activos cumplen con los requisitos para ser patrocinador. No es obligatorio usar esta herramienta, y los resultados no garantizan una decisión positiva o negativa sobre el caso. Esta herramienta es opcional y no reemplaza los requisitos legales, reglamentarios ni las instrucciones del formulario. Debe revisar dichos requisitos antes de completar y enviar su formulario”, se lee.

Conocer cómo funciona este documento y qué exige realmente al patrocinador es clave para evitar errores financieros que pueden costarte tiempo, dinero… y la aprobación de tu green card (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ OBLIGACIONES IMPLICA FIRMAR EL I-864?

Al firmar el I‑864, el patrocinador acepta una responsabilidad financiera que puede durar hasta que el inmigrante se hace ciudadano o acumula 40 trimestres de trabajo (unos 10 años), entre otros supuestos.

Si el inmigrante recibe ciertos beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, la agencia que otorgó esa ayuda puede exigir al patrocinador el reembolso de esos fondos, porque la declaración jurada es legalmente exigible.

¿POR QUÉ ESTE DOCUMENTO PUEDE APROBAR O FRENAR TU GREEN CARD?

USCIS usa el I‑864 para verificar que el patrocinador tiene ingresos y/o activos suficientes según las Pautas Federales de Pobreza, tomando en cuenta el tamaño del hogar.

Si los ingresos del patrocinador no alcanzan, o la evidencia financiera está incompleta o mal presentada, USCIS puede frenar, pedir más pruebas o incluso negar el ajuste de estatus hasta que se cumplan los requisitos económicos, a menudo mediante un co‑patrocinador que presente su propio I‑864.