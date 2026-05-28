El examen de ciudadanía en Estados Unidos contempla algunas excepciones que dependen de la edad del solicitante y del tiempo que ha mantenido la Green Card como residente permanente. Muchas personas desconocen que, bajo ciertos criterios, pueden estar exentas de realizar la prueba en inglés y completar parte del proceso en su idioma de origen, lo que facilita el trámite para inmigrantes de mayor edad que han vivido durante años en el país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indica que, en situaciones específicas, los solicitantes pueden rendir el examen de educación cívica en español u otra lengua, siempre que acrediten el tiempo requerido como residentes legales permanentes.

¿Quiénes pueden no presentar el examen de ciudadanía estadounidense en inglés?

Según la información oficial de USCIS, estas son las excepciones vigentes:

Excepción 50/20

Aplica para personas que:

Tienen 50 años o más.

Han vivido legalmente en Estados Unidos como residentes permanentes durante al menos 20 años.

Quienes cumplan con estas condiciones pueden presentar el examen de educación cívica en su idioma natal.

Excepción 55/15

Está dirigida a quienes:

Tienen 55 años o más.

Han sido residentes permanentes legales durante al menos 15 años.

En este caso también se permite realizar la prueba en el idioma de origen del solicitante.

Algunos inmigrantes pueden rendir el examen de ciudadanía sin presentar la prueba de inglés, según USCIS. | Crédito: O2O Creative / iStock

Beneficio especial para mayores de 65 años

USCIS también señala que las personas que tengan 65 años o más y hayan sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años reciben una “consideración especial” al momento de presentar el examen de educación cívica.

Esto significa que el proceso puede resultar más flexible y que se utiliza una versión simplificada de las preguntas cívicas durante la entrevista de naturalización.

Excepciones para el examen de ciudadanía por discapacidad o condición médica

Una persona también puede quedar exenta del examen de inglés si presenta:

Un trastorno mental.

Una discapacidad del desarrollo.

Una discapacidad física.

Para solicitar esta excepción es obligatorio presentar el Formulario N-648, conocido como Certificación Médica para Excepciones de Discapacidad. El documento debe ser completado por un profesional de la salud autorizado.

Casos especiales para quienes trabajan en el extranjero

USCIS también contempla excepciones para ciertos solicitantes que trabajan fuera de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran:

Empleados del gobierno estadounidense.

Miembros de las Fuerzas Armadas.

Contratistas del gobierno.

Trabajadores de instituciones estadounidenses.

Integrantes de organizaciones internacionales públicas.

Personas vinculadas a organizaciones protegidas por la Ley de Inmunidad Internacional.

USCIS permite hacer el examen de ciudadanía en español si se cumplen ciertos requisitos. | Crédito: AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo

Qué debes llevar el día del examen de ciudadanía

La agencia federal explica que, si una persona realizará el examen de educación cívica en su idioma natal, deberá acudir con un intérprete.

El intérprete debe hablar con fluidez tanto inglés como el idioma del solicitante para poder asistir durante la entrevista de naturalización.

USCIS también ofrece materiales gratuitos para practicar las preguntas del examen de ciudadanía en español desde su sitio oficial.