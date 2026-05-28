En ciudades del sur del estado como Miami, Hialeah y Westchester, donde el español se escucha en las escuelas y en la calle 8, la nueva regla ya se percibe en la rutina diaria: trabajadores que dependen del carro para llegar a sus turnos en restaurantes o construcción, madres y padres que llevan a sus hijos a la escuela y pequeños negocios latinos que organizan entregas y citas se topan ahora con más obstáculos para obtener la licencia. Para muchas de estas familias, manejar no es un lujo, sino la línea que separa conservar un empleo de perderlo, o poder llevar a un niño al pediatra en lugar de depender de transportes caros e ineficientes. Esa realidad local explica la alarma entre instructores, líderes comunitarios y familias, que observan cómo aumentan los costos, la ansiedad y los tiempos de espera para conseguir el permiso de conducción. Todo esto ocurre desde el 6 de febrero, cuando Florida empezó a exigir que todas las pruebas para obtener la licencia de conducir se realicen únicamente en inglés, a partir de una decisión anunciada por el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), que deja atrás una práctica que por años permitió a miles de familias inmigrantes acceder más fácilmente a la licencia mientras aprendían el idioma.

FLORIDA ELIMINÓ LOS EXÁMENES DE MANEJO EN OTROS IDIOMAS

El cambio fue confirmado por el FLHSMV: desde el 6 de febrero, todos los exámenes para licencia deben aplicarse únicamente en inglés, sin excepciones. La norma cubre exámenes comerciales y no comerciales en todo el estado.

Tipo de examen Cómo funcionaba antes Cómo funciona ahora Examen escrito para licencia de aprendizaje Disponible en varios idiomas Solo en inglés Examen práctico de manejo Podía tener apoyo en otros idiomas Solo en inglés Exámenes orales Permitían intérpretes Ya no se permiten intérpretes Exámenes impresos Existían versiones traducidas Fueron eliminadas

¿QUÉ PRUEBAS DEBEN APROBAR LOS CONDUCTORES?

Uno de los pasos clave es el “Class E Knowledge Exam”, necesario para obtener el permiso de aprendizaje antes de la licencia definitiva. El examen incluye 50 preguntas de opción múltiple bajo los siguientes temas:

Leyes de tránsito de Florida

Señales de tráfico

Normas de seguridad vial

Situaciones comunes de conducción

Para aprobar, el aspirante debe contestar correctamente al menos 40 preguntas (80%). Luego viene la prueba práctica, donde se evalúan maniobras y la conducción real.

Maniobras obligatorias en el examen práctico:

Maniobra Objetivo Giro de tres puntos Evaluar control del vehículo Estacionamiento Medir precisión y seguridad Frenado rápido Comprobar capacidad de reacción Reversa Verificar control del automóvil Respeto de señales Confirmar conocimiento vial

La medida, evidentemente, se ejecuta para perjudicar a inmigrantes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

IMPACTO REAL EN MIAMI‑DADE Y OTRAS COMUNIDADES LATINAS

Instructores y autoescuelas del sur de la Florida aseguran que el problema no es que la gente no sepa manejar, sino que muchas personas no entienden rápido términos y preguntas en inglés como “yield”, “left turn”, “no passing” o “traffic light”. En barrios como Little Havana o Hialeah, donde la vida gira entre la bodega de la esquina, la iglesia y los turnos en restaurantes, perder uno o dos días de trabajo por repetir el examen puede significar pérdida de ingresos para la familia.

Autoescuelas aseguran que el proceso ahora es:

Más costoso: más clases y material en inglés

Más largo: más intentos para aprobar

Más estresante: ansiedad por el idioma y miedo a perder trabajo

Menos accesible: barreras para personas mayores o recién llegadas

Muchos estudiantes que traen experiencia de manejo de sus países de origen ahora se topan con una barrera lingüística artificial. Algunos instructores advierten que esto puede fomentar la memorización de respuestas en inglés sin una comprensión real de las normas, lo cual podría afectar la seguridad vial.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO DE FLORIDA?

El FLHSMV y autoridades estatales defienden la medida como un intento de “estandarizar” el proceso y promover el uso del inglés en trámites oficiales. Pero organizaciones comunitarias, iglesias y grupos de ayuda a inmigrantes sostienen que la medida afecta a quienes ya enfrentan barreras económicas, de transporte y tiempo.

REACCIONES Y ACCIONES COMUNITARIAS

Organizaciones civiles y centros comunitarios en Miami-Dade y el Valle de la Muerte (áreas con alta población hispana) han solicitado aclaraciones y apoyo adicional para la preparación en inglés.

Algunas autoescuelas ofrecen clases bilingües pagas; otras organizan talleres comunitarios gratuitos, con apoyo de iglesias y asociaciones latinas.

Líderes locales piden al estado reabrir la opción de exámenes en español o permitir intérpretes, al menos durante un periodo de transición.

CONSECUENCIAS PARA FAMILIAS Y TRABAJADORES

Mayor tiempo para obtener la licencia: más exámenes y preparación.

Costos adicionales: clases extra, materiales en inglés, posibles multas por no tener licencia.

Riesgo económico: pérdida de empleo o limitación de oportunidades laborales.

Impacto en la movilidad: dependencia en transporte público limitado o soluciones informales.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS INMIGRANTES QUE QUIERE SU LICENCIA DE CONDUCIR?

Consultar la web del FLHSMV para información oficial y actualizaciones.

Buscar autoescuelas y centros comunitarios que ofrezcan preparación en inglés o talleres gratuitos.

Organizar grupos de estudio en iglesias, escuelas o centros de salud comunitarios.

Contactar a organizaciones locales (ACLU Florida, Hispanic Federation, centros de asistencia legal) para orientación y apoyo.

La eliminación de exámenes en otros idiomas cambia más que un formulario: afecta la capacidad diaria de miles de familias para trabajar, estudiar y acceder a servicios básicos en Florida. Si vives en Miami, Hialeah u otra ciudad con alta presencia hispana, es clave informarse en el DMV local y en las organizaciones comunitarias para enfrentar la transición. Mientras tanto, el debate público sigue abierto entre quienes priorizan la estandarización y quienes piden soluciones que no penalicen a los recién llegados.