Desde que “Spider-Noir” llegó a Amazon Prime Video, la conversación entre quienes piensan darle ‘play’ gira en torno a un mismo dilema: elegir si verla con el blanco y negro granulado típico del cine noir de los años 30 o apostar por una versión a color con energía de cómic clásico. Y es que la serie encabezada por Nicolas Cage debutó con un gesto poco común en el streaming actual: ofrece, desde el estreno, dos ediciones visuales diferentes de la misma temporada para que cada espectador decida cómo disfrutarla.

Vale precisar que la ficción es parte del Sony’s Spider-Man Universe (SSU), la familia de proyectos que Sony ha ido construyendo con los personajes del universo Spider-Man, y representa un hito importante: es su primer proyecto televisivo en llegar a las pantallas.

Además, el personaje ya tenía presencia en el imaginario colectivo gracias a la voz que le puso Nicolas Cage en la aclamada cinta animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), lo que convirtió la confirmación de su casting en acción real en uno de los anuncios más celebrados de los últimos años en el mundo del entretenimiento.

LA TRAMA DE “SPIDER-NOIR”

“Spider-Noir” se centra en Ben Reilly, un detective privado entrado en años, venido a menos, que carga con el peso de haber sido el único superhéroe de una versión alternativa de la Nueva York de los años 30.

Su nombre en esta historia es The Spider y dejó atrás ese capítulo de su vida por una tragedia personal.

Sin embargo, la serie arranca justo cuando un caso fuera de lo común lo obliga a volver a ponerse el traje.

¿SE DEBE VER “SPIDER-NOIR” A COLOR O EN BLANCO Y NEGRO?

En Amazon Prime Video, “Spider-Noir” se ofrece bajo dos etiquetas: “Authentic Black & White” (blanco y negro auténtico) y “True-Hue Full Color” (color de espectro completo).

Los dos son formatos igualmente intencionales: el material de rodaje se capturó con cámaras y filtros especiales para producir sombras largas y la atmósfera propia del cine negro clásico, y luego el metraje digital se procesó de forma separada para generar ambas versiones, sin que una sea una colorización de la otra.

El equipo bautizó la paleta en color como “True-Hue”, con una saturación intensa que Nicolas Cage comparó con la pintura Nighthawks (1942) de Edward Hopper, según declaraciones recogidas por Esquire.

De acuerdo con el crítico Anthony Breznican, en ese mismo medio, cada formato genera una vibración diferente: el de color se aproxima a la estética cómica y desenfadada de “Dick Tracy”, mientras que el blanco y negro evoca la oscuridad moral de las novelas de Raymond Chandler.

El propio Cage declaró que diseñó su actuación pensando en esta última versión, y su intención, recogida por IGN, es que los espectadores más jóvenes que se decanten por el color luego descubran el cine clásico norteamericano a través del blanco y negro.

¿EN QUÉ ORDEN DEBERÍAS VER LAS DOS VERSIONES DE “SPIDER-NOIR”?

La decisión de formato y orden para disfrutar de “Spider-Noir” depende del tipo de experiencia que busques.

Si te atrae el cine clásico, las historias de detectives de mediados del siglo pasado y el lado más oscuro del universo Marvel, la ruta más lógica es ver primero “Authentic Black & White” para abrazar al máximo la atmósfera noir que plantea la serie.

Por otro lado, para quienes prefieran la experiencia más cercana al universo del cómic en movimiento, “True-Hue Full Color” ofrece su propio placer visual con una paleta tan cuidada como la otra.

Finalmente, la opción de ver una versión primero y la otra después—o incluso alternar episodios—también resulta ser una alternativa válida.

¿POR QUÉ “SPIDER-NOIR” SE ENCUENTRA EN AMAZON PRIME VIDEO Y NO EN DISNEY+?

Tal como recuerda Comic Basics, todo arranca con un contrato de 1999, cuando Sony Pictures pagó cerca de 7 millones de dólares por los derechos cinematográficos de “Spider-Man”. Desde entonces, el personaje quedó bajo su control, incluso antes de que Disney comprara Marvel.

Por eso, en “Spider-Noir”, la alianza es entre Sony Pictures y Amazon MGM Studios, sin participación de Marvel Studios ni de Disney.

En este contexto, Amazon Prime Video y MGM+ tienen los derechos de emisión, dado que Sony no tiene una plataforma global propia.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La serie "Spider-Noir" está disponible tanto en un estilo retro en blanco y negro como en versión a todo color (Foto: Sony Pictures Television / Amazon MGM Studios)