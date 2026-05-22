La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump ha despertado inquietud entre inmigrantes que poseen cuentas bancarias en Estados Unidos. La disposición pide a entidades financieras y organismos federales prestar más atención a ciertas operaciones vinculadas con personas sin estatus migratorio legal. Pese a ello, especialistas aseguran que el verdadero alcance de la medida es más limitado de lo que muchos imaginan. El abogado de inmigración Jonathan Shaw señaló que, por ahora, los bancos no tienen la obligación de solicitar pruebas de ciudadanía ni de cerrar cuentas ya existentes. Sin embargo, advirtió que la decisión podría aumentar el temor y la incertidumbre entre familias inmigrantes que utilizan el sistema financiero para ahorrar, recibir ingresos, enviar remesas o acceder a créditos.

¿Qué cambia realmente con la orden de Trump a los bancos en EE.UU.?

No obstante, la medida no se convirtió en la norma estricta que muchos anticipaban. Informes previos indicaban que la Casa Blanca evaluaba exigir a los bancos recopilar información obligatoria sobre ciudadanía o estatus migratorio, pero finalmente eso no ocurrió debido a la presión ejercida por el sector bancario.

Expertos aclaran qué cambia tras la orden ejecutiva de Trump en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que NO cambió para inmigrantes con cuentas bancarias

Uno de los puntos más importantes es que la orden no obliga a los bancos a cerrar cuentas ni a congelar dinero. Tampoco exige compartir automáticamente información con autoridades migratorias.

El abogado remarcó que actualmente:

Los bancos no están obligados a pedir estatus migratorio.

No existe una orden para cerrar cuentas.

No se autoriza compartir información con ICE de manera automática.

Nadie será arrestado en un banco por esta medida.

El dinero y las propiedades de los clientes no serán confiscados por esta orden.

Qué pasará durante los primeros 60 días tras la orden de Trump

Según Shaw, los primeros dos meses serán clave porque el Gobierno federal enviará instrucciones y alertas a las instituciones financieras para que comiencen a identificar ciertos comportamientos.

En esta etapa, los bancos comenzarían a familiarizarse con nuevas recomendaciones internas y posibles sistemas de monitoreo.

Qué podría pasar 90 días después de la orden de Trump

El abogado indicó que, pasado ese periodo inicial, algunas entidades financieras podrían empezar a aplicar verificaciones adicionales a ciertos clientes o solicitudes de préstamos.

Eso no significa que automáticamente negarán servicios bancarios, pero sí podría hacer más lento o complicado el acceso a créditos, hipotecas o financiamiento.

La medida de Trump genera dudas entre inmigrantes con cuentas bancarias en EE.UU. | Crédito: Freepik

El impacto que más preocupa de la orden de Trump: el miedo

Aunque la orden no cambia de inmediato las reglas bancarias, expertos consideran que el principal efecto podría ser psicológico. Muchas personas podrían dejar de usar bancos por temor a ser vigiladas o reportadas.

Qué recomiendan los expertos a inmigrantes en EE.UU.

Frente a la incertidumbre, especialistas aconsejan mantener la calma y actuar con información verificada. Estas son algunas recomendaciones:

No tomar decisiones impulsivas por miedo.

Mantener documentos y comprobantes financieros organizados.

Consultar con abogados de inmigración o asesores financieros confiables.

Verificar cualquier información antes de compartir datos personales.

Desconfiar de estafadores que intenten aprovechar la situación.

Por ahora, la orden ejecutiva representa más una señal política y administrativa que un cambio inmediato en las cuentas bancarias de inmigrantes. Sin embargo, expertos advierten que podría ser el inicio de controles más estrictos en el futuro.