La ciudad de Nueva York anunció un programa especial para que más residentes puedan asistir al Copa Mundial de Fútbol 2026 sin gastar miles de dólares en boletos. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que, junto al comité organizador NYNJ Host Committee, se aseguraron 1,000 entradas a solo 50 dólares cada una para partidos del torneo que se disputarán en el MetLife Stadium. La iniciativa incluye además transporte gratuito de ida y vuelta en autobús, algo que busca facilitar el acceso a trabajadores y familias de bajos recursos. Sin embargo, no todos podrán participar del sorteo, ya que el programa establece requisitos estrictos relacionados con la edad, residencia y verificación de identidad.

¿Quiénes pueden participar en el sorteo de entradas para la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Ser residente actual de la ciudad de Nueva York.

Tener 15 años o más.

Registrarse dentro del plazo oficial, del 25 al 30 de mayo.

Ingresar al portal oficial del programa para completar la inscripción.

Participar solo una vez por día durante el periodo del sorteo.

Contar con documentos que permitan verificar identidad y residencia.

Tener un correo electrónico válido para recibir la notificación en caso de resultar ganador.

Las autoridades indicaron que el sorteo cubrirá cinco partidos de fase de grupos y dos encuentros de eliminación directa del Mundial 2026. En promedio, habrá cerca de 150 boletos disponibles por partido.

Cada persona podrá participar una vez por día durante el periodo de inscripción, con un máximo total de seis registros por usuario. Además, el sistema tendrá un límite diario de 50,000 participaciones; cuando se alcance esa cifra, el registro cerrará hasta el día siguiente.

El alcalde Zohran Mamdani presentó el programa de Nueva York para facilitar el acceso al Mundial 2026. | Crédito: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Quiénes quedan excluidos del sorteo de entradas de la Copa Mundial de Fútbol 2026

El programa deja fuera automáticamente a varias personas. Estas son algunas de las principales exclusiones:

Personas menores de 15 años.

Quienes no vivan actualmente en la ciudad de Nueva York.

Participantes que no puedan demostrar residencia oficial.

Personas que intenten transferir o revender boletos.

Usuarios que registren información falsa o duplicada.

Las autoridades señalaron que los ganadores deberán demostrar su identidad y residencia mediante documentos oficiales como identificaciones, recibos de servicios, contratos de alquiler, comprobantes de hipoteca o talones de pago.

El programa de Nueva York busca acercar el Mundial 2026 a trabajadores y familias de bajos recursos. | Crédito: AFP

Cómo funcionará la entrega de entradas de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Los ganadores serán seleccionados aleatoriamente y notificados el 3 de junio mediante correo electrónico. Cada persona elegida tendrá 48 horas para comprar hasta dos boletos de 50 dólares.

Para evitar la reventa, las entradas no podrán transferirse bajo ninguna circunstancia. Los boletos se entregarán personalmente el día del partido antes de abordar el autobús oficial hacia el estadio MetLife.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que el objetivo es que trabajadores y comunidades inmigrantes de la ciudad puedan vivir el torneo desde las tribunas y no solo verlo por televisión.