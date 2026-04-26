Cruzar la frontera cada mañana no es tarea fácil para miles de estudiantes que viven en México y estudian en Estados Unidos. Pensando en esa rutina, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha lanzado una nueva opción que busca agilizar el proceso: carriles exprés exclusivos para universitarios en los cruces peatonales de San Diego-Tijuana.

El programa piloto, llamado Programa de Acceso Coordinado (CAP), ya está en funcionamiento y busca reducir significativamente los tiempos de espera para quienes cruzan a diario para asistir a clases.

¿Cómo funcionan los nuevos carriles exprés en la frontera San Diego-Tijuana?

Los carriles están habilitados en los cruces peatonales de San Ysidro (PedEast) y Otay Mesa, permitiendo a los estudiantes autorizados ingresar de forma mucho más rápida. Según las autoridades, el objetivo es pasar de esperas de varias horas a solo minutos.

El beneficio es clave para quienes viven en Tijuana por el menor costo de vida, pero estudian en instituciones de San Diego. Según The San Diego Union-Tribune, algunos estudiantes que ya usaron el sistema lo describieron como “una bendición”, al poder dormir más y llegar puntuales a clases.

Además, el programa también opera en el puerto de entrada de Calexico West, con horarios específicos.

CBP busca reducir las largas filas en la frontera San Diego-Tijuana con este nuevo programa piloto. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué estudiantes pueden acceder al programa?

Por ahora, el CAP está disponible únicamente para estudiantes inscritos en:

Southwestern College

Universidad de California en San Diego

Universidad Estatal de San Diego

No se descarta que en el futuro se amplíe a más instituciones o incluso a otros grupos.

Requisitos para usar los carriles exprés en la frontera San Diego-Tijuana

Si estás interesado en acceder a este beneficio, estos son los requisitos clave:

Estar inscrito en una de las instituciones participantes

Registrarse en la aplicación móvil CBP Link

Enviar información biográfica, documentación y una fotografía

Obtener la aprobación de la CBP

Contar con un código de autorización proporcionado por la escuela

Presentar una credencial de estudiante vigente del semestre actual

del semestre actual Tener un estatus migratorio válido (ciudadano estadounidense, residente permanente o visa de no inmigrante, como visa de estudiante)

Una vez aprobado, el proceso en el carril exprés es más ágil: un oficial toma una fotografía que completa automáticamente los datos del estudiante para acelerar el ingreso.

Horarios del carril CAP en la frontera San Diego-Tijuana

Los horarios actuales del programa son:

San Ysidro (PedEast) y Otay Mesa: de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Calexico West: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

CBP permite ahora un cruce más rápido en la frontera San Diego-Tijuana gracias a carriles exclusivos para universitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un cambio que podría transformar la frontera

El CAP forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el cruce fronterizo mediante tecnología y coordinación entre instituciones. Según autoridades, este sistema no solo agiliza el tránsito, sino que también mejora la seguridad y la experiencia del usuario.

Incluso, expertos consideran que este piloto podría convertirse en un referente regional, similar a programas como SENTRI en su momento.

Por ahora, miles de estudiantes ya ven el impacto directo: menos tiempo en filas y más tiempo para estudiar, descansar o simplemente vivir su día con menos estrés.