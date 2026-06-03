Las autoridades de salud continúan monitoreando de cerca la situación en Florida luego de que se reportaran cinco casos de infección por Vibrio vulnificus durante 2026. Aunque el número de contagios sigue siendo limitado, expertos señalan que resulta preocupante porque el periodo en el que esta bacteria suele proliferar con mayor intensidad apenas comienza. Este microorganismo, conocido como la “bacteria carnívora”, puede causar infecciones severas al ingresar al cuerpo. La detección de casos en varios condados del estado ha llamado la atención de los especialistas, ya que ocurrió antes de la llegada del verano, cuando el aumento de la temperatura del agua favorece su presencia en las zonas costeras.

Los casos detectados en Florida preocupan a los expertos

De acuerdo con Univision Tampa Bay, los cinco casos registrados este año se localizaron en los condados de Miami-Dade, Hillsborough, Lee, Palm Beach y St. Johns.

La bacteria Vibrio vulnificus vive de forma natural en algunas aguas costeras cálidas y salobres. Aunque las infecciones son poco frecuentes, pueden convertirse rápidamente en una emergencia médica. La preocupación de los especialistas radica en que los contagios se han reportado de manera temprana, incluso antes del periodo más caluroso del año.

Florida registra un aumento de casos de Vibrio vulnificus, una bacteria que puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

A esta situación se suma un caso reciente confirmado en Connecticut. Las autoridades sanitarias de ese estado informaron que la persona afectada logró sobrevivir gracias a una atención médica oportuna.

¿Cómo se contrae la bacteria carnívora y quiénes corren mayor riesgo?

El doctor Juan Rivera explicanque la infección por Vibrio vulnificus puede producirse principalmente por el contacto de una herida abierta con agua contaminada o por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Para entender mejor cómo ocurre el contagio, este es un resumen de las principales vías de infección:

Forma de contagio Cómo ocurre Contacto con agua contaminada La bacteria puede ingresar al organismo cuando una herida abierta entra en contacto con aguas costeras cálidas donde está presente

Vibrio vulnificus. Cortes, raspaduras o lesiones expuestas Incluso heridas pequeñas pueden convertirse en una puerta de entrada para la bacteria. Consumo de mariscos crudos Comer ostras u otros mariscos crudos o poco cocidos puede provocar la infección.

Los síntomas iniciales pueden incluir fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Cuando la infección ocurre a través de una herida, también pueden aparecer inflamación, enrojecimiento, dolor intenso y lesiones en la piel que pueden agravarse rápidamente.

“Siempre hemos visto casos de esta bacteria, solo que este año hemos visto un poco más. Esta bacteria sobrevive bien en aguas cálidas y puede causar una infección grave, similar a una fascitis necrotizante. Eventualmente, en algunos casos, puede causar sepsis, una infección severa en todo el cuerpo”, dijo el experto en Primer Impacto.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las bacterias del género Vibrio causan alrededor de 80,000 enfermedades cada año en EE.UU. Entre 100 y 200 de esos casos corresponden específicamente a Vibrio vulnificus.

Vibrio vulnificus, conocida coloquialmente como "bacteria carnívora", ingresa al cuerpo a través del consumo de mariscos crudos (especialmente ostras) o por la exposición de heridas abiertas al agua salada. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las personas con enfermedades hepáticas, diabetes, cáncer, VIH u otros padecimientos que debilitan el sistema inmunológico enfrentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. En los casos más severos, la infección puede derivar en septicemia, destruir tejido de la piel y requerir cirugías para remover áreas afectadas o incluso amputaciones.

Especialistas también han advertido que el calentamiento de las aguas costeras podría estar favoreciendo la expansión de la bacteria hacia regiones más al norte de EE.UU., donde históricamente era menos frecuente.

Para reducir el riesgo de infección, las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar con heridas abiertas, lavar de inmediato cualquier lesión expuesta al agua salada y abstenerse de consumir ostras u otros mariscos crudos o poco cocidos.