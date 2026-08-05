Los tiburones no solo destacan por sus sentidos para encontrar y cazar presas, pues también son capaces de detectar cambios en el océano que anuncian la llegada de fenómenos extremos como huracanes o tormentas tropicales. Diversos estudios indican que, cuando un ciclón se aproxima, muchas especies abandonan las aguas costeras y se desplazan hacia otras zonas.

Los científicos creen que esta reacción está relacionada con la presión atmosférica, un indicador que disminuye a medida que un huracán gana fuerza. Esa variación puede ser percibida por los tiburones incluso antes de que el mal tiempo llegue a la superficie.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) explica que, al nivel del mar, la presión atmosférica normal es de aproximadamente 1.013 milibares; sin embargo, en el centro de un huracán esa presión desciende de forma considerable y los meteorólogos utilizan ese dato para medir la intensidad del ciclón.

Según el Dr. Bob Hueter, asesor principal de ciencia y asuntos académicos de OCEARCH, los tiburones poseen un oído interno que les permite detectar esa disminución de presión, incluso cuando ocurre sobre el océano.

Un estudio comprobó que varias especies abandonan las aguas costeras antes de una tormenta tropical. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Un estudio demostró que abandonan la costa

Según Fox Weather, una investigación publicada en 2003 por Hueter, junto con los científicos Michelle Heupel y Colin Simpfendorfer, analizó el comportamiento de un grupo de tiburones de puntas negras juveniles durante la llegada de la tormenta tropical Gabrielle en 2001.

Los datos obtenidos mediante transmisores acústicos mostraron que los animales dejaron las bahías de la costa del Golfo de Florida y se dirigieron hacia aguas más profundas antes del paso de la tormenta. Después regresaron una o dos semanas más tarde.

Hueter explicó que el factor determinante no fue el viento ni la lluvia: “En cuanto a cuál fue el desencadenante, la doctora Heupel pudo comprobar que no era el viento, ni la lluvia, sino la caída de la presión barométrica a medida que la tormenta se acercaba”.

El investigador añadió que otros estudios realizados en Escocia también demostraron que diferentes especies de tiburones pueden detectar estas variaciones gracias a su oído interno.

Los científicos creen que esta capacidad está relacionada con su oído interno y constituye un comportamiento innato. (Foto referencial: freepik)

Un mecanismo que les ayuda a sobrevivir

Según Hueter, la presión atmosférica atraviesa la columna de agua, por lo que los animales marinos perciben cualquier cambio importante. Al estar adaptados a una presión estable, detectan rápidamente cuando algo altera ese equilibrio.

“Esa presión puede transmitirse hacia abajo a través de la columna de agua para los animales marinos”, explicó el científico.

Los investigadores creen que esta reacción forma parte de la evolución de los tiburones. “Desde el punto de vista del comportamiento, para nosotros era evidente que se trata de una conducta innata: toman esa información y básicamente dicen: ‘Uy, algo se acerca, será mejor que salga de aquí rápido’”, afirmó Hueter.

Aunque todavía no existen pruebas de que todas las especies actúen igual, los expertos consideran que este comportamiento probablemente sea común entre muchos tiburones que viven cerca de la costa.

Aunque ayudan a comprender mejor a estos animales, los tiburones no pueden utilizarse para predecir huracanes. (Foto referencial: Freepik)

El seguimiento por satélite también confirmó estos movimientos

La organización OCEARCH colocó dispositivos de seguimiento a más de un centenar de tiburones blancos como parte de su programa Global Shark Tracker. Gracias a este monitoreo, los científicos observaron cambios en sus rutas cuando se aproxima un sistema tropical.

No obstante, Hueter aclara que muchos tiburones descienden a mayores profundidades para evitar el mal tiempo, por lo que sus transmisores dejan de enviar señales a los satélites durante ese periodo.

El investigador recordó una expedición realizada frente a la costa de Nueva Escocia, donde el equipo tuvo que refugiarse por la llegada de una tormenta.

Antes del mal tiempo encontraban tiburones con facilidad, pero al regresar la situación era completamente distinta. “La pesca fue mala, los animales se habían ido”, comentó.

Aun así, Hueter dejó claro que estos animales no pueden utilizarse para pronosticar huracanes. “Creo que el Servicio Meteorológico Nacional y el excelente equipo de FOX Weather están mucho mejor preparados para hacerlo que nosotros con los tiburones”, dijo entre risas.

“Pero es una característica fascinante y otra forma de entender cómo estos animales han logrado sobrevivir durante 400 millones de años en los océanos del mundo”, agregó.