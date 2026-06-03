Las familias de integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían verse afectadas por nuevas trabas en el proceso para obtener la Green Card tras un reciente cambio en la interpretación de ciertas normas migratorias por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Aunque la administración de Donald Trump ajustó parcialmente la medida luego de recibir numerosas críticas, especialistas en inmigración advierten que algunos familiares de militares podrían verse obligados a abandonar el país mientras esperan una resolución sobre su solicitud de residencia permanente. Esta situación ha despertado inquietud, ya que durante años estas familias estuvieron protegidas por políticas destinadas a evitar separaciones prolongadas y brindar estabilidad a quienes prestan servicio al país.

¿Qué cambia con la nueva política de USCIS?

Según Newsweek, la controversia comenzó después de que USCIS distribuyera un memorando interno recordando que el proceso conocido como ajuste de estatus nunca fue concebido para reemplazar el procedimiento tradicional de solicitar una visa de inmigrante desde el extranjero.

Según la nueva orientación, incluso algunas personas que cumplen los requisitos para obtener la residencia permanente dentro de EE.UU. podrían verse obligadas a regresar a sus países de origen para completar el trámite a través del Departamento de Estado una vez que expire su visa temporal.

La medida provocó confusión entre abogados y solicitantes de Green Card, especialmente porque fue divulgada poco antes del fin de semana del Memorial Day. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que el alcance de la política sería más limitado de lo que inicialmente se interpretó, pero las preocupaciones continúan.

Nuevas dudas surgen para las familias militares en EE.UU. ante la actualización de las reglas de la Green Card. | Crédito: DOUG MILLS / POOL / AFP

Resumen de los cambios

Aspecto Antes Con la nueva orientación Ajuste de estatus dentro de EE.UU. Era una opción común para muchos solicitantes elegibles Algunos podrían tener que salir del país Familiares de militares Solían beneficiarse de reglas flexibles para evitar separaciones Existe incertidumbre sobre ciertos casos Procesamiento consular Se utilizaba en situaciones específicas Podría aplicarse a más solicitantes Riesgo de separación familiar Reducido por políticas especiales Podría aumentar en algunos escenarios

¿Por qué preocupa especialmente a las familias militares?

Los expertos señalan que algunos de los grupos potencialmente afectados coinciden con perfiles frecuentes dentro de las familias militares. Entre ellos se encuentran cónyuges que ingresaron legalmente al país con visas de visitante antes de casarse con un miembro de las Fuerzas Armadas, padres o esposos indocumentados que dependen de programas especiales para regularizar su situación, e incluso familiares sobrevivientes de militares fallecidos en servicio.

Durante años, la legislación migratoria estadounidense ha otorgado ciertas flexibilidades a las familias militares con el objetivo de mantener la unidad familiar. Un ciudadano estadounidense que sirve en las Fuerzas Armadas puede patrocinar a su cónyuge o a hijos solteros menores de 21 años como familiares inmediatos, una categoría que generalmente no está sujeta a límites anuales de visas ni a largas listas de espera.

Las familias militares en EE.UU. siguen de cerca los cambios que podrían afectar la obtención de la Green Card. | Crédito: ALEX WROBLEWSKI / AFP

Además, programas especiales han permitido que algunos familiares completen el proceso de residencia permanente sin abandonar EE.UU., evitando así castigos migratorios que podrían impedirles regresar durante varios años.

Sin embargo, abogados especializados advierten que la nueva interpretación de USCIS podría debilitar esa certeza. Si determinadas personas son obligadas a salir del país para continuar el trámite mediante procesamiento consular, podrían activarse restricciones migratorias que las políticas especiales para familias militares buscaban precisamente evitar.

Por ahora, el DHS sostiene que la actualización no elimina la posibilidad de obtener una Green Card. No obstante, la incertidumbre persiste mientras abogados, organizaciones y familias esperan aclaraciones adicionales sobre cómo se aplicarán estas reglas en la práctica y qué casos podrían verse afectados en los próximos meses.