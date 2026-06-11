Perú continúa sin conocer al próximo presidente de la República. Con el 98.215% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la segunda vuelta presidencial sigue abierta debido a la mínima diferencia que separa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en uno de los procesos electorales más reñidos de la historia democrática reciente del país.

La candidata de Fuerza Popular acumula 9′032,651 votos (50.002%), mientras que el postulante de Juntos por el Perú registra 9′032,000 sufragios (49.998%) . La distancia entre ambos es de apenas 651 votos, una diferencia que mantiene la incertidumbre sobre el resultado final mientras continúan revisándose actas y procesándose los últimos votos pendientes.

¿Quién va ganando las elecciones en Perú?

La ventaja en el escrutinio oficial cambió de manos durante las últimas actualizaciones de la ONPE. Tras varios reportes en los que Roberto Sánchez aparecía ligeramente por delante, Keiko Fujimori pasó al primer lugar del conteo nacional y mantiene una diferencia mínima cuando el procesamiento de actas ya supera el 98%.

Sin embargo, el margen continúa siendo extraordinariamente estrecho. Los 651 votos que separan actualmente a ambos candidatos representan una fracción mínima del total de sufragios válidos contabilizados, por lo que ninguna candidatura puede atribuirse la victoria. El resultado definitivo dependerá de las últimas actas pendientes, de los expedientes enviados a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de la consolidación de los votos que aún deben incorporarse al escrutinio nacional.

Resultados oficiales de la ONPE hoy, jueves 11 de junio de 2026

Última actualización: 11/06/2026 - 12:10:25 a.m.

Candidato Votos Porcentaje Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 9′032,651 50.002% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 9′032,000 49.998%

Estado actual del escrutinio

Concepto Resultado Total de actas 92,766 Actas contabilizadas 91,110 (98.215%) Actas para envío al JEE 1,635 (1.762%) Actas pendientes 21 (0.023%)

¿Qué falta para conocer al ganador oficial?

A pesar de que el escrutinio nacional ya supera el 98% de avance, las autoridades electorales todavía no pueden proclamar a un ganador. La estrechísima diferencia entre ambos candidatos obliga a esperar la incorporación de todas las actas restantes y la resolución de aquellas observadas durante el proceso.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró su pedido de prudencia de cara a los resultados finales de la segunda vuelta. Foto: Mario Zapata N. / GEC

Una parte importante de la atención está centrada en las 1,635 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales, donde se revisan incidencias, observaciones o discrepancias detectadas durante el conteo. En una elección definida por apenas cientos de votos, cualquier resolución puede tener impacto en la diferencia final.

Por esa razón, tanto la ONPE como los demás organismos del sistema electoral mantienen la prudencia y continúan procesando la información antes de emitir una proclamación oficial.

El voto extranjero y las regiones podrían resultar decisivos

Con una diferencia de apenas 651 votos, cada sufragio pendiente adquiere una importancia extraordinaria. Los equipos de campaña siguen con atención el comportamiento del voto exterior y de las actas que aún deben ser incorporadas o revisadas por las autoridades electorales.

Keiko Fujimori espera consolidar una ventaja en el voto de los peruanos residentes en el extranjero, un segmento que históricamente ha mostrado un respaldo favorable a Fuerza Popular. Mientras tanto, Roberto Sánchez confía en que las actas pendientes procedentes de regiones donde obtuvo un importante apoyo electoral le permitan reducir o revertir la diferencia observada en las últimas actualizaciones.

La combinación de ambos factores explica por qué el resultado continúa abierto pese al elevado nivel de avance del escrutinio nacional.

Elecciones Generales 2026: una definición voto a voto

Más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del Perú en una segunda vuelta marcada por la polarización política y una marcada división territorial del voto.

Desde el cierre de las mesas electorales, el conteo oficial ha reflejado una competencia extremadamente ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Durante varios momentos del escrutinio, ambos candidatos intercambiaron posiciones en el primer lugar, reflejando la estrechez de una contienda que podría definirse por apenas unos cientos de votos.

Roberto Sánchez pide esperar resultados oficiales de la ONPE y asegura que respetará el veredicto de las urnas. (Foto: Julio Reaño/Gec)

La incertidumbre ha mantenido la atención del país durante varios días y ha convertido a estas elecciones en una de las más disputadas desde el retorno de la democracia.

Lo que proyectaban las encuestas y conteos rápidos

Las primeras estimaciones difundidas la noche de la elección anticipaban una contienda extremadamente cerrada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Tanto los conteos rápidos como las proyecciones estadísticas coincidieron en señalar que la diferencia entre ambos candidatos sería mínima.

Sin embargo, estos ejercicios tuvieron únicamente carácter referencial y concluyeron el mismo día de la votación. Desde entonces, la evolución de la contienda depende exclusivamente del escrutinio oficial de la ONPE y de las decisiones adoptadas por los organismos electorales respecto de las actas observadas.

Mientras continúe el procesamiento de las últimas actas y no exista una proclamación oficial, Perú seguirá pendiente de un resultado histórico cuya definición permanece abierta y podría depender de apenas unos cientos de votos.