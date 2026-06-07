Este domingo 7 de junio, los peruanos volverán a acudir a las urnas para elegir en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 al próximo gobernante del país entre las fórmulas presidenciales encabezadas por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El horario oficial de votación será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., respetando siempre la hora establecida por la norma vigente ya sea en el territorio nacional como en los centros de sufragio de las oficinas del consulado peruano en el exterior. Para ejercer tu derecho, solo necesitas presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, siendo válido incluso si el documento ya se encuentra vencido según las disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Acudir en las primeras horas de la mañana es la mejor estrategia para evitar largas filas en los centros de votación.

Para ubicar tu local de votación exacto ya sea en el Perú como en el extranjero, debes ingresar a la web oficial habilitada por la ONPE con tu número de DNI. El sistema te mostrará la dirección del recinto, tu número de mesa y si fuiste seleccionado como miembro de mesa, ya sea titular o suplente. Es recomendable anotar o tomar una captura de pantalla de tu número de orden para agilizar el registro una vez que llegues al aula de sufragio. Si escogiste tu centro de sufragio previamente en la página “Elige tu local”, verifica que tu sede coincida con la preferencia que marcaste previamente. Estar bien preparado te permitirá cumplir con tu deber ciudadano de forma rápida y eficiente.

Recuerda que en el sistema electoral peruano el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, sin excepción para quienes residen fuera del país. Los mayores de 70 años cuentan con el beneficio del voto facultativo, lo que significa que pueden elegir si asistir o no sin riesgo de recibir multas económicas. Si fuiste sorteado como miembro de mesa, tu presencia es obligatoria desde las 6:00 a. m. para garantizar que la jornada inicie sin retrasos para tus compatriotas. Cumplir con esta responsabilidad evita sanciones y asegura que cada voto sea contabilizado con total transparencia.

Tras el cierre de las mesas a las 5:00 p. m., comenzará el conteo oficial y el procesamiento de las actas bajo una estricta vigilancia internacional y nacional. La ONPE ha anunciado que los primeros resultados oficiales se darán a conocer durante la noche del domingo a través de sus plataformas digitales. Se estima que hacia la medianoche se logre procesar una cantidad significativa de actas para dar un panorama claro de quién será el nuevo gobernante que tomará las riendas del país para el próximo quinquenio.

Horario para votar en las Elecciones Generales 2026 hoy 7 de junio

El horario para votar en las Elecciones Generales 2026 este 7 de junio marca una jornada clave para millones de ciudadanos peruanos tanto en el país como en comunidades en el extranjero. La segunda vuelta presidencial se desarrolla de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en un proceso donde se define al presidente o presidenta y dos vicepresidentes para el periodo constitucional de cinco años. Este calendario oficial busca garantizar una participación ordenada y segura en todos los centros de votación.

Durante el día electoral, más de 27 millones de electores están habilitados para sufragar, ejerciendo un derecho que, según la normativa vigente, es personal, libre, igual y secreto. Para votar, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable validado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Estas condiciones aplican tanto en territorio peruano como en consulados en el extranjero, donde también se organiza la jornada de votación para ciudadanos residentes fuera del país.

La legislación establece que el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años con derechos civiles vigentes, mientras que para mayores de 70 años es opcional. En este contexto, la jornada electoral no solo define el rumbo político del país, sino que también moviliza a comunidades peruanas en Estados Unidos que siguen de cerca el proceso. El cumplimiento del horario y los requisitos garantiza un desarrollo transparente de la elección en una fecha decisiva para la gobernabilidad democrática.

Segunda vuelta de Elecciones Generales de Perú Domingo, 7 de junio de 2026 ¿A qué hora comienza y finaliza la jornada electoral? La jornada electoral va de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en territorio peruano, según ONPE. ¿A qué hora deben acudir los miembros de mesa? Los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 a. m. al local de votación. ¿A qué hora se recomienda ir a votar? Se recomienda acudir en horarios escalonados según el último dígito del DNI, pero esto no cambia el horario legal de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cómo saber tu lugar de votación en las Elecciones Generales 2026?

Al igual que para la primera vuelta del pasado 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa” donde se consulta la dirección exacta de tu centro de sufragio, tu número de mesa y tu condición como votante con solo ingresar el número de DNI.

Para peruanos en el extranjero, el Consulado del Perú señala que el voto se emite en la misma fecha de las elecciones generales, en locales consulares habilitados; debes confirmar la dirección y horario específico en la web del Gobierno del Perú o redes del consulado correspondiente.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las Elecciones Generales 2026 hoy 7 de junio?

Si bien a partir de las 5:00 p.m. se conocerá el flash electoral de la segunda vuelta cuando se cierren oficialmente las mesas de sufragio, la ONPE indicó que el mismo domingo 7 de junio se difundirán resultados preliminares durante la noche. Hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado una hora exacta, pero si tomamos como referencia lo ocurrido en los comicios del pasado 12 de abril, los primeros porcentajes se podrían dar a conocer entre las 8:00 p.m. y las 11:00 p.m.

Una proyección de la ONPE estima que la tendencia presidencial podría estar casi definida al mediodía del lunes 8 de junio, pero se aclara que es una estimación, no un cronograma oficial sobre cuándo se determinará al nuevo gobernante del Perú para los próximos cinco años procedente del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.