El FC Barcelona cerrará este sábado 8 de agosto su participación en el triangular internacional de pretemporada cuando reciba al Udinese en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. Después de medirse al Nottingham Forest, el conjunto dirigido por Hansi Flick afrontará un nuevo ensayo frente al histórico club italiano, una prueba que le permitirá seguir acumulando minutos de competencia antes del inicio de la temporada 2026-27. El encuentro, con una duración de 45 minutos, comenzará a las 14:00 horas del Tiempo de Centro de México (22:00 del horario peninsular). ¿Quieres saber a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido EN VIVO? En esta guía encontrarás los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para seguir el amistoso desde España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

La transmisión estará disponible en distintos operadores y plataformas según el país. En España, el encuentro podrá verse por Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos será emitido por CBS Sports Golazo y Paramount+.

En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, el amistoso se podrá seguir exclusivamente a través de Barça Play, la plataforma oficial de streaming del club azulgrana.

Para los aficionados de Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Sport Uno, TV8, Sky Go Italia y NOW TV. En Portugal, el partido será transmitido por Sport TV 4 y Sport TV Multiscreen, mientras que en Reino Unido e Irlanda podrá verse mediante Forest TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Udinese por amistoso de pretemporada 2026?

País Horario Canales TV Streaming España 22:00 (21:00 en Islas Canarias) TV3, Movistar Plus+ 3Cat, Barça Play Estados Unidos 16:00 ET / 13:00 PT CBS Sports Golazo Paramount+ México 14:00 — Barça Play Guatemala 14:00 — Barça Play Honduras 14:00 — Barça Play El Salvador 14:00 — Barça Play Nicaragua 14:00 — Barça Play Costa Rica 14:00 — Barça Play Panamá 15:00 — Barça Play Colombia 15:00 — Barça Play Perú 15:00 — Barça Play Ecuador 15:00 — Barça Play Venezuela 16:00 — Barça Play Bolivia 16:00 — Barça Play Chile 16:00 — Barça Play Paraguay 16:00 — Barça Play Argentina 17:00 — Barça Play Uruguay 17:00 — Barça Play República Dominicana 16:00 — Barça Play Puerto Rico 16:00 AST — Barça Play Italia 22:00 TV8, Sky Sport Uno Sky Go Italia, NOW TV Portugal 21:00 Sport TV 4 Sport TV Multiscreen Reino Unido 21:00 — Forest TV Irlanda 21:00 — Forest TV