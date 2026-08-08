Noé Yactayo
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El FC Barcelona cerrará este sábado 8 de agosto su participación en el triangular internacional de pretemporada cuando reciba al Udinese en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. Después de medirse al Nottingham Forest, el conjunto dirigido por Hansi Flick afrontará un nuevo ensayo frente al histórico club italiano, una prueba que le permitirá seguir acumulando minutos de competencia antes del inicio de la temporada 2026-27. El encuentro, con una duración de 45 minutos, comenzará a las 14:00 horas del Tiempo de Centro de México (22:00 del horario peninsular). ¿Quieres saber a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido EN VIVO? En esta guía encontrarás los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para seguir el amistoso desde España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

La transmisión estará disponible en distintos operadores y plataformas según el país. En España, el encuentro podrá verse por Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos será emitido por CBS Sports Golazo y Paramount+.

En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, el amistoso se podrá seguir exclusivamente a través de Barça Play, la plataforma oficial de streaming del club azulgrana.

Para los aficionados de Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Sport Uno, TV8, Sky Go Italia y NOW TV. En Portugal, el partido será transmitido por Sport TV 4 y Sport TV Multiscreen, mientras que en Reino Unido e Irlanda podrá verse mediante Forest TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Udinese por amistoso de pretemporada 2026?

PaísHorarioCanales TVStreaming
España22:00 (21:00 en Islas Canarias)TV3, Movistar Plus+3Cat, Barça Play
Estados Unidos16:00 ET / 13:00 PTCBS Sports GolazoParamount+
México14:00Barça Play
Guatemala14:00Barça Play
Honduras14:00Barça Play
El Salvador14:00Barça Play
Nicaragua14:00Barça Play
Costa Rica14:00Barça Play
Panamá15:00Barça Play
Colombia15:00Barça Play
Perú15:00Barça Play
Ecuador15:00Barça Play
Venezuela16:00Barça Play
Bolivia16:00Barça Play
Chile16:00Barça Play
Paraguay16:00Barça Play
Argentina17:00Barça Play
Uruguay17:00Barça Play
República Dominicana16:00Barça Play
Puerto Rico16:00 ASTBarça Play
Italia22:00TV8, Sky Sport UnoSky Go Italia, NOW TV
Portugal21:00Sport TV 4Sport TV Multiscreen
Reino Unido21:00Forest TV
Irlanda21:00Forest TV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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