El FC Barcelona cerrará este sábado 8 de agosto su participación en el triangular internacional de pretemporada cuando reciba al Udinese en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. Después de medirse al Nottingham Forest, el conjunto dirigido por Hansi Flick afrontará un nuevo ensayo frente al histórico club italiano, una prueba que le permitirá seguir acumulando minutos de competencia antes del inicio de la temporada 2026-27. El encuentro, con una duración de 45 minutos, comenzará a las 14:00 horas del Tiempo de Centro de México (22:00 del horario peninsular). ¿Quieres saber a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido EN VIVO? En esta guía encontrarás los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para seguir el amistoso desde España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.
La transmisión estará disponible en distintos operadores y plataformas según el país. En España, el encuentro podrá verse por Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos será emitido por CBS Sports Golazo y Paramount+.
En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, el amistoso se podrá seguir exclusivamente a través de Barça Play, la plataforma oficial de streaming del club azulgrana.
Para los aficionados de Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Sport Uno, TV8, Sky Go Italia y NOW TV. En Portugal, el partido será transmitido por Sport TV 4 y Sport TV Multiscreen, mientras que en Reino Unido e Irlanda podrá verse mediante Forest TV.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Udinese por amistoso de pretemporada 2026?
|País
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|España
|22:00 (21:00 en Islas Canarias)
|TV3, Movistar Plus+
|3Cat, Barça Play
|Estados Unidos
|16:00 ET / 13:00 PT
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|México
|14:00
|—
|Barça Play
|Guatemala
|14:00
|—
|Barça Play
|Honduras
|14:00
|—
|Barça Play
|El Salvador
|14:00
|—
|Barça Play
|Nicaragua
|14:00
|—
|Barça Play
|Costa Rica
|14:00
|—
|Barça Play
|Panamá
|15:00
|—
|Barça Play
|Colombia
|15:00
|—
|Barça Play
|Perú
|15:00
|—
|Barça Play
|Ecuador
|15:00
|—
|Barça Play
|Venezuela
|16:00
|—
|Barça Play
|Bolivia
|16:00
|—
|Barça Play
|Chile
|16:00
|—
|Barça Play
|Paraguay
|16:00
|—
|Barça Play
|Argentina
|17:00
|—
|Barça Play
|Uruguay
|17:00
|—
|Barça Play
|República Dominicana
|16:00
|—
|Barça Play
|Puerto Rico
|16:00 AST
|—
|Barça Play
|Italia
|22:00
|TV8, Sky Sport Uno
|Sky Go Italia, NOW TV
|Portugal
|21:00
|Sport TV 4
|Sport TV Multiscreen
|Reino Unido
|21:00
|—
|Forest TV
|Irlanda
|21:00
|—
|Forest TV