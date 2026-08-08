Manchester United y París Saint-Germain (PSG) se ven las caras como parte de su preparación para la temporada 2026/27 este sábado 08 de agosto en el Nya Ullevi Stadium, ubicado en Gotemburgo, capital de la provincia de Västra Götaland al oeste de Suecia. Revisa aquí la hora por país y qué canales de TV transmiten el amistoso Manchester United vs. PSG.
¿A qué hora ver EN VIVO Manchester United vs. PSG por amistoso en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Manchester United vs. PSG por amistoso este sábado 8 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 11:00 am
- Estados Unidos (CT): 10:00 am
- Estados Unidos (MT): 9:00 am
- Estados Unidos (PT): 8:00 am
- México (CDMX): 9:00 am
- España: 5:00 pm
- Argentina: 12:00 pm
- Brasil (Brasilia): 12:00 pm
- Uruguay: 12:00 pm
- Paraguay: 12:00 pm
- Puerto Rico: 11:00 am
- República Dominicana: 11:00 am
- Bolivia: 11:00 am
- Venezuela: 11:00 am
- Chile (Santiago): 11:00 am
- Panamá: 10:00 am
- Ecuador: 10:00 am
- Perú: 10:00 am
- Colombia: 10:00 am
- Costa Rica: 9:00 am
- El Salvador: 9:00 am
- Guatemala: 9:00 am
- Honduras: 9:00 am
- Nicaragua: 9:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO Manchester United vs. PSG por amistoso?
Este viernes 31 de julio se podrá ver el partido Manchester United vs. PSG por amistoso a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: VPN
- México: VPN
- España: VPN
- Alemania: VPN
- Argentina: VPN
- Brasil: VPN
- Colombia: VPN
- Uruguay: VPN
- Perú: VPN
- Ecuador: VPN
- Bolivia: VPN
- Venezuela: VPN
- Costa Rica: VPN
- El Salvador: VPN
- Nicaragua: VPN
- República Dominicana: VPN
- Gran Bretaña: MUTV
- Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, myCANAL