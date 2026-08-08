Mega Millions volvió a captar la atención de millones de jugadores el viernes 7 de agosto de 2026 con un sorteo que puso en juego un jackpot de $70 millones de dólares. Luego de que el premio mayor quedara vacante en la edición anterior, el pozo continuó acumulándose y mantuvo viva la expectativa. En esta cobertura podrás conocer los números ganadores, la Mega Ball y los resultados oficiales.

Para participar en el Mega Millions, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25. Cada boleto tiene un costo de 5 dólares e incluye automáticamente un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios secundarios entre 2 y 10 veces. Los boletos pueden adquirirse en establecimientos autorizados y, en algunos estados, también mediante plataformas digitales oficiales.

El Mega Millions se juega en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses. Parte de los ingresos obtenidos por la venta de boletos se destina a programas sociales, educativos y otras iniciativas públicas, mientras que otra porción financia la operación del juego y el pago de premios.

Resultados del Mega Millions del viernes 7 de agosto de 2026

Números ganadores Mega Ball 17, 20, 32, 54, 57 23

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 7 de agosto de 2026?

Nadie se quedó con el premio mayor del Mega Millions tras el sorteo del viernes 7 de agosto.

¿A qué hora se juega Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

Consulta los números ganadores del Mega Millions del viernes 7 de agosto de 2026. La lotería de Estados Unidos contó con un premio mayor de 70 millones de dólares y aquí te dejo los resultados completos. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC.

¿Cuánto cuesta la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar el boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.