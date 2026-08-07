Si resides en California y dispones de una credencial emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), podrías notar cambios en la forma en que utilizas tu identificación en los próximos meses. Con la firma de la ley SB 169, el gobernador Gavin Newsom dio luz verde a una normativa que apuesta por modernizar los servicios estatales y extender el uso de la credencial digital a millones de conductores en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Sacramento, San José y otras regiones del estado. Esta medida pretende dejar atrás parte de los procesos tradicionales, impulsar las gestiones en línea y ofrecer a más personas una alternativa electrónica desde sus teléfonos móviles, alineada con la transformación tecnológica que California viene aplicando en sus trámites públicos.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 169?

La novedad más importante es la expansión del programa Mobile Driver License (mDL), la licencia digital que se guarda en el teléfono y puede presentarse en lugares donde se acepte una identificación. Hasta ahora el programa piloto estaba limitado al 15% de las licencias en circulación; con la SB 169 ese tope sube al 60%, lo que abre la puerta a millones de californianos para usar una versión digital de su identificación.

En la práctica, eso significa:

Más conductores podrán mostrar su licencia desde la pantalla del móvil en controles policiales, en puntos de acceso de viviendas estudiantiles y en establecimientos que acepten la mDL.

Menos viajes al DMV para trámites habituales, lo que beneficia especialmente a comunidades con menos acceso a transporte público.

Potenciales ahorros en tiempo y dinero para trabajadores que dependen del auto para su empleo (rideshare, delivery, turismo).

Principales cambios que introduce la SB 169:

Expansión del programa mDL: el límite pasa del 15% al 60% de las licencias.

Más servicios digitales: un mayor número de trámites disponibles en línea o por dispositivo móvil.

Menos trámites en papel: eliminación de documentos físicos y reducción de requisitos impresos.

Comunicaciones modernizadas: avisos y recordatorios digitales para renovaciones y multas.

Reducción de costos: disminución de gastos administrativos y operativos para el estado.

Medida Qué significa para los conductores Expansión del programa mDL Del 15% al 60% de las licencias podrán tener versión móvil. Más servicios digitales Mayor cantidad de gestiones disponibles desde teléfono o computador. Menos trámites en papel Menos formularios físicos y procesos impresos. Comunicaciones modernizadas Notificaciones digitales para renovaciones y avisos. Reducción de costos Menos gasto operativo para el estado y menos fricción para usuarios.

MÁS LICENCIAS DIGITALES PARA MILLONES DE CALIFORNIANOS

La licencia de conducir móvil (mDL) desarrollada por el DMV de California puede guardarse en billeteras digitales compatibles y está diseñada con capas de seguridad para proteger la privacidad. Desde el inicio del programa piloto en agosto de 2023, más de 3.5 millones de residentes han solicitado la mDL, una señal de que crece la confianza en este formato. Para muchas familias latinas en California —donde es común compartir un vehículo entre varios miembros— la posibilidad de gestionar una licencia desde el teléfono reduce la necesidad de desplazarse y puede facilitar trámites para jóvenes que trabajan y estudian a la vez.

Las licencias de conducir en California ahora podrán ser mostradas en los teléfonos inteligentes de los ciudadanos (Foto: DMV)

¿QUÉ MÁS CAMBIA EN EL DMV?

La SB 169 también promueve la eliminación de procesos que el DMV considera obsoletos o costosos:

Fin al envío masivo de determinados avisos por correo postal.

Eliminación del requisito de imprimir manuales físicos para conductores.

Modernización de los sistemas de comunicación sobre renovaciones.

Simplificación de procesos administrativos internos.

Reducción de costos operativos para el estado.

Estos ajustes buscan disminuir la burocracia, acelerar trámites y aprovechar herramientas digitales existentes.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL DMV EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Modernización del DMV Resultado estimado Trámites disponibles en línea Más del 90% de los servicios Reducción del tiempo de espera Cerca del 40% menos en la última década Tiempo promedio de algunos trámites Disminución de aproximadamente dos tercios Visitas presenciales que podrían evitarse Hasta 2.4 millones al año

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD: IA, CÓDIGOS QR Y NUEVAS MEDIDAS ANTIFRAUDE

La transformación digital incluye herramientas modernas como inteligencia artificial generativa (GenAI) para optimizar operaciones, sistemas de códigos QR para agilizar filas y nuevos códigos de barras digitales en las credenciales para combatir el fraude de identidad. También se han diseñado licencias con características de seguridad avanzadas para proteger datos personales y privacidad.

MEDIDAS ADICIONALES DE LA SB 169

La ley no solo moderniza el DMV. Otros puntos relevantes del presupuesto estatal 2026-2027 que incluye la SB 169 son:

Extensión de alivios para operadores de transporte público.

Preparación de infraestructura vial para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Acciones para mantener una administración pública más eficiente y de menor costo.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA VIDA COTIDIANA EN CALIFORNIA?

Familias: menos viajes al DMV para renovaciones y trámites rutinarios, lo que libera tiempo para trabajo y escuela.

Trabajadores: conductores de delivery y rideshare pueden gestionar documentos desde el móvil, reduciendo pérdidas de jornada laboral.

Jóvenes y estudiantes: trámite ágil que facilita la movilidad entre campus, prácticas y empleos.

Comunidades migrantes: opciones digitales que, bien acompañadas de campañas informativas en español, pueden aumentar el acceso y reducir la dependencia del transporte para completar trámites.