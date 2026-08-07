El 6 de agosto del 2026, “Mi vida con los chicos Walter” (título original: “My Life with the Walter Boys”) estrenó en Netflix su tercera temporada, dejando otra vez a Jackie sin una definición clara sobre su vida amorosa. Así, si no quieres quedarte esperando a que la serie cierre ese dilema, hay una alternativa: la historia parte de las novelas de Ali Novak, donde el romance de nuestra protagonista sí llega a un desenlace claro.

Vale precisar que el show televisivo ha tomado licencias frente al material original, así que lo que ocurre en el papel no es garantía de lo que veremos en pantalla.

Sin embargo, muchos fans suelen cruzar información entre libros y episodios para intentar adelantarse al cierre de la historia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi vida con los chicos Walter” - Temporada 3:

¿CUÁL ES EL FINAL DE JACKIE SEGÚN LAS NOVELAS DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

¡Atención, SPOILERS ! Tal como resume Looper, en las novelas que dieron origen a la serie de Netflix, Jackie termina con Cole, el hermano mayor y exfutbolista.

De esta manera, aunque el primer libro cierra el triángulo amoroso de forma algo abierta, es en la segunda entrega, “My Return to the Walter Boys”, donde la relación entre ambos queda establecida sin ambigüedades.

Y esa resolución coincide con el arco que la propia serie viene insinuando entre Jackie y Cole desde su primera temporada (aunque, como mencionamos previamente, podrían haber sorpresas en la adaptación televisiva).

¿CÓMO LLEGAN JACKIE Y COLE A ESTAR JUNTOS EN EL SEGUNDO LIBRO?

Al iniciar el libro “My Return to the Walter Boys”, Jackie ya está decidida por Cole. Entonces, ella y Alex tienen una separación amistosa, y este último continúa su vida con otra persona, sin que el triángulo se retome.

La trama, sin embargo, no es sencilla: Jackie teme que, si las cosas con Cole no funcionan, la familia Walter termine priorizándolo a él por el vínculo de sangre, lo que la lleva a mostrarse distante en varios momentos.

Pero, hacia el final del libro, ambos logran resolver esos malentendidos y quedan en una posición clara para estar juntos.

¿QUÉ SUCEDE CON ALEX EN LOS LIBROS?

Por otro lado, Alex decide volver a darse una oportunidad en el amor con Kim, su mejor amiga de la infancia y compañera de videojuegos.

Cabe resaltar que, en la serie de Netflix, el personaje de Kiley (Mya Lowe) combina rasgos de Kim y de otra chica del libro llamada Riley, así que no hay una equivalencia exacta entre ambas versiones.

Sea como sea, hacia el cierre de la segunda novela de la saga literaria, la relación entre Alex y Kim se mantiene sólida.

Y tú, ¿crees que el show televisivo respete el final de los libros?

El triángulo amoroso principal que sostiene la historia de la serie "My Life with the Walter Boys": Ashby Gentry como Alex, Noah LaLonde como Cole y Nikki Rodriguez como Jackie (Foto: Netflix)