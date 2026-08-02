Silver Falls está a punto de recibir a Jackie Howard (Nikki Rodriguez) y compañía una vez más, esta vez con más drama que nunca. Y es que la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” (en su idioma original, “My Life with the Walter Boys”) llega a Netflix el jueves 6 de agosto del 2026 y trae de vuelta a su elenco principal, junto con algunas caras nuevas que prometen sacudir el pueblo. Así, si sigues de cerca cada giro del triángulo amoroso de esta ficción, aquí Gestión Mix te cuenta quién regresa, quién se incorpora y a qué personaje interpreta cada actor.

Vale precisar que esta entrega del show televisivo retoma la historia justo donde quedó el final de la segunda tanda de episodios: Jackie y Cole por fin confiesan lo que sienten el uno por el otro, sin saber que Alex—novio de Jackie y hermano de Cole—los escuchó todo el tiempo.

Sin embargo, antes de que la situación explote, George es trasladado de emergencia al hospital. A partir de ahí, los Walter deben replantearse qué es realmente importante.

Entonces, mientras sus vidas amorosas siguen sin resolverse, Alex se refugia en su nuevo equipo de rodeo, Cole descubre una inesperada oportunidad como piloto de carreras y Jackie vuelca sus energías en el futuro del pueblo.

Por si fuera poco, la llegada de alguien del pasado de la chica termina complicando todavía más el panorama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi vida con los chicos Walter” - Temporada 3:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER” - TEMPORADA 3

1. Nikki Rodriguez como Jackie Howard

Para saber quién es quién en la tercera entrega de la serie de Netflix, la guía del elenco arranca con la protagonista de la historia: Jackie Howard.

Ahora, ella intenta equilibrar lo que siente por Cole y su historia con Alex mientras se involucra cada vez más en el futuro de Silver Falls.

Cabe resaltar que la actriz Nikki Rodriguez retoma este papel tras destacar en el drama juvenil “On My Block” y en la película independiente “Back to Lyla”.

Nikki Rodriguez como Jackie Howard en una escena de la tercera temporada de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix / Sony Pictures Television)

2. Noah LaLonde como Cole Walter

Cole, por su parte, enfrenta las consecuencias emocionales de su conexión con Jackie y encuentra una posible nueva ruta de vida como piloto de carreras.

El artista que vuelve a darle vida al personaje es Noah LaLonde, también integrante del reparto de la película de terror "Deer Camp ’86″.

Noah LaLonde como Cole Walter en una escena de la tercera temporada de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix / Sony Pictures Television)

3. Ashby Gentry como Alex Walter

Por otro lado, Alex carga con lo que escuchó entre Jackie y Cole y busca refugio en su equipo de rodeo, mientras redefine su lugar dentro de los Walter.

Antes de asumir este rol, el actor Ashby Gentry venía de trabajar en el reboot de “Are You Afraid of the Dark?” y en el filme “The American Winner”.

Ashby Gentry como Alex Walter en una escena de la tercera temporada de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix / Sony Pictures Television)

4. Sarah Rafferty como Katherine Walter

En el caso de Katherine, ella ahora sostiene al clan Walter en medio de la crisis de salud de George y el caos amoroso de los chicos, reforzando su papel como figura materna también para Jackie.

La estrella que se pone nuevamente en la piel del personaje es Sarah Rafferty, reconocida por interpretar a Donna Paulsen en el drama legal “Suits”.

Sarah Rafferty como Katherine Walter en una escena de la tercera temporada de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix / Sony Pictures Television)

Otros actores y personajes de “Mi vida con los chicos Walter” - Temporada 3:

5. Marc Blucas como George Walter

como George Walter 6. Connor Stanhope como Danny

como Danny 7. Jaylan Evans como Skylar

como Skylar 8. Corey Fogelmanis como Nathan

como Nathan 9. Johnny Link como Will

como Will 10. Isaac Arellanes como Isaac

como Isaac 11. Myles Perezcomo Lee

Lee 12. Alisha Newton como Erin

como Erin 13. Mya Lowe como Kiley

como Kiley 14. Ellie O’Brien como Grace

como Grace 15. Kolton Stewart como Dylan

como Dylan 16. Natalie Sharp como Blake

como Blake 17. Alex Quijano como Richard

como Richard 18. Ashley Tavares como Tara

como Tara 19. Dean Petriw como Jordan

como Jordan 20. Alix West Lefler como Parker

como Parker 21. Lennix James como Benny

como Benny 22. Gabrielle Jacinto como Olivia

¿QUÉ NUEVOS ACTORES SE UNEN AL REPARTO DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER” - TEMPORADA 3?

1. Chad Rook como Mac

Conocido por su participación en “IT: Welcome to Derry” y “Joe Pickett”, Chad Rook se suma como Mac, un piloto de carreras que contrata a Cole para trabajar en uno de sus autos.

Eventualmente, él queda impresionado por las habilidades naturales de Cole al volante, lo que abre una posible oportunidad para el joven.

2. Naveen Paddock como Eliot

Con créditos en “The Mighty Ducks: Game Changers” y “Anything’s Possible”, Naveen Paddock se incorpora al elenco como Eliot, el nuevo interno del tío Richard.

Así, su llegada a Silver Falls pone a Jackie en un dilema entre su vida pasada en Nueva York y su presente en el pueblo.

3. Erin Karpluk como Hannah

Recordada por “Being Erica”, Erin Karpluk interpreta a Hannah, la hermana nómada de George y madre de Isaac y Lee.

En el pasado, ella dejó a sus hijos con los Walter y desapareció por razones desconocidas. Entonces, su regreso la obliga a reconstruir varios puentes familiares.