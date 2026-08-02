Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el amistoso Liverpool vs. Leeds United. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el amistoso Liverpool vs. Leeds United. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Liverpool y Leeds United medirán fuerzas en el Soldier Field de Chicago por un partido amistoso. El encuentro, que se disputará este domingo 2 de agosto, promete muchas emociones. Si no te lo quieres perder, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El amistoso Liverpool vs. Leeds United es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El amistoso Liverpool vs. Leeds United es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool vs. Leeds United en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el amistoso Liverpool vs. Leeds United este domingo 2 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm                
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool vs. Leeds United?

Este domingo 2 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Liverpool vs. Leeds United a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App, fuboTV
  • México: Claro Sports
  • Argentina: Claro Sports
  • Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
  • Colombia: Claro Sports
  • Uruguay: Claro Sports
  • Perú: Claro Sports
  • Ecuador: Claro Sports
  • Bolivia: Claro Sports
  • Venezuela: Claro Sports
  • Costa Rica: Claro Sports
  • El Salvador: Claro Sports
  • Nicaragua: Claro Sports
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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