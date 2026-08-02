Liverpool y Leeds United medirán fuerzas en el Soldier Field de Chicago por un partido amistoso. El encuentro, que se disputará este domingo 2 de agosto, promete muchas emociones. Si no te lo quieres perder, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El amistoso Liverpool vs. Leeds United es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool vs. Leeds United en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el amistoso Liverpool vs. Leeds United este domingo 2 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool vs. Leeds United?

Este domingo 2 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Liverpool vs. Leeds United a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App, fuboTV

México: Claro Sports

Argentina: Claro Sports

Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+

Colombia: Claro Sports

Uruguay: Claro Sports

Perú: Claro Sports

Ecuador: Claro Sports

Bolivia: Claro Sports

Venezuela: Claro Sports

Costa Rica: Claro Sports

El Salvador: Claro Sports

Nicaragua: Claro Sports