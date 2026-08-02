Macondo se alista para regresar a las pantallas con el desenlace de una de las apuestas más ambiciosas que Latinoamérica ha llevado al streaming. Y es que la serie colombiana “Cien años de soledad”, la adaptación de Netflix de la novela de Gabriel García Márquez, se dispone a lanzar la temporada que muchos esperaban desde que su primera entrega conquistó a la crítica. Así, si eres de los que dejó la historia de la familia Buendía en pausa, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo vuelven, qué rumbo toma la trama y los datos clave que necesitas antes de retomar la historia.

Vale precisar que, en esta segunda entrega de la ficción, la paz sigue sin llegar a Macondo tras la firma del armisticio.

En este contexto, temerosos de las amenazas del coronel Aureliano Buendía, los conservadores planean un atentado que termina llevando a Fernanda del Carpio desde Bogotá hasta el pueblo.

Allí se casa con Aureliano Segundo, uno de los gemelos bastardos de Arcadio, y le da a Úrsula Iguarán sus primeros herederos legítimos.

En paralelo, el otro gemelo, José Arcadio Segundo, cumple el sueño más ambicioso del patriarca: conectar Macondo con el resto del mundo.

Así, la llegada del ferrocarril abre paso al negocio bananero, que termina desatando las fuerzas que llevan a la caída del pueblo y cumplen la maldición de Úrsula Iguarán sobre las estirpes condenadas a cien años de soledad.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de la serie de Netflix:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”?

Los primeros siete episodios de la segunda parte de “Cien años de soledad” se estrenan el miércoles 5 de agosto del 2026.

Por otro lado, el octavo y último capítulo de esta entrega se lanza de forma independiente el miércoles 26 de agosto de este año.

Episodio Título Dirección Fecha de estreno 1 “El armisticio” Laura Mora 5 de agosto 2 “La reina de Madagascar” Laura Mora 5 de agosto 3 “Fernanda del Carpio” Carlos Moreno 5 de agosto 4 “Llegó el inocente tren” Carlos Moreno 5 de agosto 5 “Era el 11 de octubre” Laura Mora 5 de agosto 6 “Fueron más de tres mil” Laura Mora 5 de agosto 7 “Llovió cuatro años, once meses y dos días” Carlos Moreno 5 de agosto 8 Gran Final Laura Mora 26 de agosto

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” - TEMPORADA 2?

En línea con la política habitual de estrenos de Netflix, se espera que la temporada 2 de la serie colombiana “Cien años de soledad” llegue a las pantallas desde las primeras horas de sus días de emisión, según la siguiente programación de horarios por país.

Horario Países Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿DÓNDE VER “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Cien años de soledad” es un título exclusivo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la primera parte de la serie ya está disponible en el servicio de streaming. Entonces, si todavía no has visto los primeros ocho episodios, este es el momento ideal para ponerte al día antes de que lleguen los nuevos capítulos y el desenlace de la historia de los Buendía.

El póster de la temporada 2 de "Cien años de soledad", la adaptación televisiva del clásico de la literatura firmado por Gabriel García Márquez (Foto: Netflix / Dynamo Producciones)