“Mi vida con los chicos Walter” (título original: “My Life with the Walter Boys”) sigue sumando capítulos a su universo. Y es que la serie juvenil de Netflix, centrada en Jackie Howard (Nikki Rodriguez) y su nueva vida en el rancho de los Walter, ya tiene asegurada una cuarta temporada en el catálogo de la plataforma de la “N” roja. Así que, si andas extrañando a Cole, a Alex y al resto de la familia protagonista, aquí Gestión Mix te cuenta todo lo que se sabe por ahora sobre los próximos episodios de la ficción.

Vale precisar que el show televisivo, basado en la novela de Ali Novak, narra la historia de Jackie Howard, una chica que trata de rehacer su vida tras la muerte de su familia biológica.

De esta manera, el relato se sostiene en el triángulo amoroso entre Jackie, Cole y Alex, con nuestra protagonista dividida entre el encanto impulsivo del mayor de los Walter y la estabilidad que le ofrece su hermano.

Entonces, la tercera entrega de la ficción, ya disponible en Netflix, retoma la trama después de la confesión de amor entre Jackie y Cole y del giro familiar que sacude al patriarca de los Walter, dejando a la muchacha frente a decisiones que afectan tanto a sus vínculos románticos como a su nueva vida en Silver Falls.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi vida con los chicos Walter” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE LANZA LA TEMPORADA 4 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

Netflix confirmó la renovación de la serie para una cuarta tanda de episodios el pasado 13 de mayo del 2026, durante su presentación anual en Nueva York.

Así, de acuerdo con Netflix Tudum, la temporada 4 de “Mi vida con los chicos Walter” está prevista para estrenarse en algún momento del 2027, aunque todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento.

LO QUE SABEMOS SOBRE EL RODAJE DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER” - TEMPORADA 4

El rodaje de la cuarta entrega del show comenzó el 27 de junio del 2026 en Alberta, Canadá, en las mismas locaciones de Calgary, Cochrane y Crossfield que han representado a la ficticia Silver Falls desde siempre.

Además, “Mi vida con los chicos Walter” vuelve a estar producida por Sony Pictures Television, International Production e iGeneration Studios.

Cabe resaltar que la temporada 3 completó su rodaje en noviembre del 2025, lo que confirma el ritmo casi anual de producción que ha mantenido la franquicia.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER” - TEMPORADA 4?

Se espera que el elenco principal de “Mi vida con los chicos Walter” se mantenga sin cambios de cara a la nueva tanda de episodios, algo habitual en una serie que ha construido su identidad alrededor de estos personajes desde el 2023.

Actor Personaje Nikki Rodriguez Jackie Howard Noah LaLonde Cole Walter Ashby Gentry Alex Walter Marc Blucas George Walter Sarah Rafferty Katherine Walter

¿QUÉ NARRARÁ LA TEMPORADA 4 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

¡Atención, SPOILERS! La temporada 4 de la serie retomará la historia directamente desde el ‘cliffhanger’ del final de la tercera entrega, con el accidente de auto de Cole y las consecuencias que este giro puede tener para su futuro y el de la familia Walter.

A partir de allí, la próxima tanda de capítulos se concentrará en el impacto emocional de ese incidente en Jackie, en Alex y en el resto del clan, mientras los líos amorosos de la trama entran en una fase más intensa.

El destino de Cole Walter, interpretado por el actor estadounidense Noah LaLonde, queda incierto al final de la tercera temporada de la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)