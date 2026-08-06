En California, el salario mínimo vuelve a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez el foco no está en el aumento estatal previsto para 2027 y confirmado por Gavin Newsom, sino en una iniciativa local que podría convertirse en referencia para el resto del país. La propuesta, seguida con atención por la comunidad latina del Área de la Bahía —desde Oakland y San Leandro hasta los barrios trabajadores de East Oakland y las zonas no incorporadas donde se concentra buena parte de la población inmigrante— llega en medio de una combinación de inflación persistente, alquileres en constante subida que obligan a compartir vivienda y sueldos que se quedan cortos frente a gastos como guardería, gasolina y alimentos básicos. En ese escenario, un condado de la región estudia un incremento del piso salarial que dejaría atrás los niveles vigentes a nivel nacional y pondría la mira en metas de US$30 por hora, similares a las que ya se debaten en Los Ángeles y otras jurisdicciones.

Si la medida avanza, el condado de Alameda podría convertirse en la primera jurisdicción de Estados Unidos en establecer un salario mínimo de US$30 por hora. La iniciativa ha generado una intensa discusión entre sindicatos, organizaciones laborales, empresarios y autoridades locales, ya que implicaría un incremento gradual que transformaría el mercado laboral en las zonas no incorporadas del condado, donde trabajan miles de latinos en restaurantes, supermercados, construcción, servicios de limpieza y cuidados.

Solo hace una semana Gavin Newsom anunció un incremento del salario mínimo para todo el estado de California desde 2027 (Foto: U.S. Mayors / Flickr)

LA PROPUESTA QUE ANALIZA EL CONDADO DE ALAMEDA

Según la información de FOX 11, ABC7 y KTVU, la Junta de Supervisores del condado de Alameda estudia la iniciativa denominada “Living Wage for All”, que busca elevar la paga base desde los US$16.90 por hora actuales hasta US$30, cifra muy superior al piso estatal y al mínimo federal de US$7.25.

Inicialmente, los supervisores tenían tres opciones sobre la mesa: aprobar directamente el proyecto, enviarlo a votación en la elección de noviembre o solicitar un informe técnico sobre sus posibles efectos económicos. Finalmente, el organismo optó por encargar estudios sobre el impacto de la medida, paso que mantiene vigente el debate y abre un proceso de evaluación antes de tomar una decisión definitiva.

De aprobarse, el nuevo umbral aplicaría solo a las áreas no incorporadas del condado, es decir, aquellas que no pertenecen a ciudades con administración municipal propia, donde residen comunidades que muchas veces no aparecen en los titulares pero sostienen buena parte de la economía local con trabajos esenciales.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÍA EL AUMENTO A US$30 POR HORA?

La propuesta no contempla un salto inmediato. El salario mínimo aumentaría de forma gradual y con un calendario diferente según el tamaño de las empresas, aspecto clave para pequeños negocios familiares latinos como taquerías, panaderías, carritos de comida y talleres.

Tipo de empleador Salario mínimo actual Meta propuesta Plazo para alcanzar US$30/hora Empresas con 100 o más empleados US$16.90 US$30.00 Hasta 2030 Empresas pequeñas US$16.90 US$30.00 Más de 10 años para cumplir

Los impulsores de la iniciativa señalan que esta implementación escalonada busca reducir el impacto sobre los pequeños negocios mientras se mejora el ingreso de quienes cobran por hora, muchos de ellos latinos de primera y segunda generación que llevan años en la región y han visto subir la renta mucho más rápido que sus sueldos.

Una nueva iniciativa podría colocar al condado de Alameda como el lugar con el salario mínimo más alto de todo Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MÁS DE 100,000 FIRMAS RESPALDAN LA INICIATIVA

Los organizadores de “Living Wage for All” aseguran haber reunido más de 100,000 firmas en respaldo al aumento del salario mínimo, cifra que refleja el interés que despierta el tema en una región donde la población hispana tiene un peso creciente.

Saru Jayaraman, presidenta de la organización One Fair Wage, argumentó que el apoyo ciudadano evidencia el costo real de vivir en el Área de la Bahía. Según los promotores, el objetivo es que los ingresos permitan cubrir gastos básicos como alquiler, transporte, alimentación y servicios, especialmente después de varios años de inflación elevada que han golpeado con fuerza a familias latinas empleadas en restaurantes, hoteles y sectores de servicios, muchas sin posibilidad de trabajar de manera remota.

¿POR QUÉ LOS DEFENSORES CREEN QUE EL AUMENTO ES NECESARIO?

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que el costo de vida en el Área de la Bahía ha crecido mucho más rápido que las remuneraciones, fenómeno que se percibe en comunidades latinas que han tenido que mudarse más lejos, compartir vivienda o sumar dos y hasta tres empleos para cubrir sus obligaciones.

Entre los argumentos principales mencionan:

el fuerte aumento de los alquileres;

el incremento de los precios de alimentos y servicios;

el impacto acumulado de la inflación desde la pandemia;

el aumento de las tasas de interés.

Durante las manifestaciones a favor del proyecto, varios trabajadores afirmaron que un piso de US$30 por hora les permitiría independizarse, pagar la renta sin compartir vivienda y recuperar capacidad de ahorro. Algunos añaden que podría marcar la diferencia entre seguir viviendo en el condado de Alameda o tener que mudarse al Valle Central u otras zonas más económicas de California, lejos de sus redes comunitarias y espacios culturales.

LA PREOCUPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

Los opositores advierten que un incremento de esa magnitud podría afectar especialmente a los pequeños negocios, incluidos comercios administrados por familias latinas que operan con márgenes ajustados.

Entre las principales inquietudes planteadas se encuentran:

posibles cierres de empresas;

reducción de puestos de trabajo;

aumento de precios para los consumidores;

disminución de horas laborales.

El argumento central es que muchas empresas todavía enfrentan costos elevados y una recuperación económica desigual, por lo que un aumento acelerado del salario mínimo podría comprometer su viabilidad. Algunos propietarios de restaurantes y tiendas en la región sostienen que, si se aprueba el nuevo umbral, deberán revisar sus listas de precios de tacos, pupusas, pan dulce y otros productos populares entre la comunidad hispanohablante.

¿SUBIRÍA EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS?

Uno de los puntos más discutidos es si un salario mínimo de US$30 por hora provocaría un aumento significativo de precios.

El economista Michael Reich, profesor de la Universidad de California en Berkeley y especialista en estudios sobre salario mínimo, señaló que el efecto sobre los valores finales no necesariamente sería tan grande como suele asumirse. Según explicó, en el sector de comida rápida los costos laborales representan aproximadamente el 30% de los costos totales. Bajo ese escenario, incluso trasladando completamente el aumento salarial a los consumidores, el impacto sobre el precio de una hamburguesa podría ser limitado.

ABC7 comparó el precio aproximado de un Big Mac en diferentes mercados para ilustrar el debate:

Lugar Salario mínimo aproximado Precio estimado de un Big Mac Nueva York US$17.00 Más de US$7.00 Área de la Bahía Entre US$16.90 y US$17.24 Aproximadamente US$6.87 Houston (mínimo federal) US$7.25 Menos de US$5.00 Algunas zonas de Pensilvania US$7.25 Más de US$6.00

Reich sostuvo que, incluso si el costo laboral aumentara, el efecto sobre un producto como una hamburguesa podría rondar apenas unos centavos. Sin embargo, reconoció que los economistas continúan debatiendo hasta qué punto incrementos mayores del salario mínimo podrían afectar el empleo, especialmente en ciudades con alta concentración de locales de comida rápida donde trabajan muchos jóvenes latinos.

OAKLAND TAMBIÉN IMPULSA UNA MEDIDA SIMILAR

Paralelamente, los defensores de “Living Wage for All” trabajan para llevar una propuesta similar a la boleta electoral de Oakland en noviembre. En esa ciudad, el salario mínimo pasaría gradualmente de US$17.24 por hora a US$30 si los votantes aprueban la iniciativa.

Oakland tiene una fuerte presencia latina y caribeña, con corredores comerciales donde abundan restaurantes, mercados y servicios dirigidos a la comunidad hispanohablante. Para muchos residentes, la discusión sobre el ingreso base no es solo un tema económico, sino también una cuestión de dignidad y de poder seguir viviendo cerca de su trabajo, su iglesia y sus espacios culturales.