Macondo ya está de regreso en el catálogo de Netflix y solo queda una pieza para completar el círculo. Y es que, con los siete primeros episodios de la temporada 2 de la serie colombiana “Cien años de soledad” (“One Hundred Years of Solitude” en inglés) disponibles desde el pasado miércoles 5 de agosto, la plataforma ya tiene marcada la fecha del capítulo especial que le pondrá punto final a la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. Así, si terminaste ese primer bloque y quieres saber cómo se resuelve la historia, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo llega ese desenlace y qué hay detrás de este cierre.

Vale precisar que, en la segunda entrega de la producción, la historia arranca justo después de la firma del armisticio que el coronel Aureliano Buendía firma para deponer las armas.

La paz, sin embargo, no llega del todo a Macondo: los sectores conservadores siguen viendo al coronel como una amenaza y traman un atentado en su contra.

Ese complot termina trayendo al pueblo a Fernanda del Carpio, una joven aristócrata bogotana que se casa con Aureliano Segundo y le da a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

En paralelo, José Arcadio Segundo cumple el sueño del patriarca de conectar Macondo con el mundo mediante la llegada del tren, hecho que abre paso a la compañía bananera y precipita la caída del pueblo.

Así se va cumpliendo, capítulo a capítulo, la maldición de Úrsula sobre las estirpes condenadas a cien años de soledad.

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO FINAL DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”

El gran final de la serie colombiana de Netflix ya tiene fecha de estreno confirmada: el miércoles 26 de agosto del 2026.

Cabe resaltar que la plataforma suele publicar sus títulos exclusivos a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) en Estados Unidos, lo que equivale a:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 26 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 26 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 26 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 26 de agosto España 9:00 a.m. del miércoles 26 de agosto

Además, el capítulo funciona como una entrega autónoma de casi dos horas de duración, más cercana a un formato de película que al de un episodio televisivo convencional.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉN ES LA DIRECTORA DEL EPISODIO FINAL DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”?

Laura Mora, quien dirigió otros cuatro episodios de la segunda temporada de “Cien años de soledad”, es también la encargada del gran final.

Así, se espera que la realizadora construya un cierre de la historia muy cinematográfico y emotivo.

¿QUÉ NARRARÁ EL EPISODIO FINAL DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”?

¡Atención, SPOILERS! En términos generales, el episodio final de la serie se concentrará en la decadencia definitiva de Macondo y en la extinción de la estirpe de los Buendía, tal como ocurre en el desenlace de la novela.

La trama seguirá a las últimas generaciones de la familia hasta que Aureliano Babilonia logre descifrar por completo los pergaminos de Melquíades, que revelan que todo lo vivido en Macondo estaba escrito de antemano.

Entonces, mientras Aureliano lea la última línea de ese manuscrito, el pueblo será arrasado por un viento devastador y borrado de la memoria, cumpliendo la profecía de que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la Tierra.

Los fans de la serie "Cien años de soledad" esperan el desenlace definitivo de la saga familiar de los Buendía y el mítico pueblo de Macondo (Foto: Netflix / Dynamo Producciones)