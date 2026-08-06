Agosto llega con una fecha clave para quienes viven de su cheque de retiro en Estados Unidos, en especial para la comunidad hispana instalada en estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey o Illinois. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el calendario de depósitos y estableció que el primer grupo de beneficiarios recibirá su dinero el miércoles 12 de agosto, con montos que en algunos casos pueden llegar hasta US$5,181 mensuales. Para millones de jubilados, estos fondos son esenciales para cubrir la renta, los servicios, el mercado de la semana y hasta el apoyo económico a hijos y nietos. Si tú, tus padres o tus abuelos dependen de estos pagos, es clave identificar quién cobra primero, entender cómo se organizan las transferencias y conocer qué requisitos hay que cumplir para acercarse al beneficio máximo.

Cada vez que se informa sobre estos pagos surge la misma duda: quién recibe el dinero primero y cómo saber si el monto llegará en esa fecha o en otra semana del mes. La respuesta depende principalmente de la fecha de nacimiento del titular, ya que la SSA distribuye los pagos de manera escalonada durante todo el periodo para millones de personas que ya están retiradas.

El calendario de la SSA especifica que, habitualmente, se efectúan los pagos los miércoles de cada mes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL DEPÓSITO DEL SEGURO SOCIAL EL 12 DE AGOSTO?

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social, el depósito del 12 de agosto corresponde a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes y reciben beneficios de jubilación.

Los demás jubilados verán reflejada la transferencia en días posteriores, siguiendo el mismo esquema por rangos de cumpleaños. Para muchos hogares latinos, esta organización por fechas significa planificar con anticipación: algunos usan el primer depósito para cubrir la renta o la hipoteca, mientras que otros reservan una parte para medicinas, alimentos frescos y apoyo a familiares dentro y fuera del país.

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN AGOSTO

Fecha de nacimiento Fecha de pago Del 1 al 10 12 de agosto Del 11 al 20 19 de agosto Del 21 al 31 26 de agosto

Este sistema permite que la SSA procese y distribuya las transferencias de manera ordenada entre los millones de personas que forman parte del programa de retiro. Además, quienes reciben jubilación desde antes de mayo de 1997 o cobran a la vez Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) suelen ver su depósito el día 3 de cada mes, por lo que conviene tener presente ese detalle.

EL PAGO MÁXIMO PUEDE LLEGAR A US$5,181

No todos los jubilados alcanzan el tope de US$5,181. Esa cifra corresponde al beneficio máximo mensual posible en 2026 y solo aplica para quienes cumplen condiciones muy específicas establecidas por la Administración del Seguro Social.

Los factores principales que determinan el monto son:

La edad en la que se solicitan los pagos.

El historial de ingresos del trabajador.

Los años durante los cuales se realizaron aportes al sistema.

En términos prácticos, una persona que comenzó a cobrar a una edad temprana generalmente obtiene un cheque menor que alguien que esperó hasta los 70 años y tuvo salarios altos durante su vida laboral. Muchos trabajadores latinos en servicios, construcción, limpieza, restaurantes o reparto enfrentan historiales de ingresos más bajos o períodos sin cotizar, lo que puede reducir la pensión final, incluso después de décadas de esfuerzo.

¿CUÁNTO SE PUEDE RECIBIR SEGÚN LA EDAD DE JUBILACIÓN?

La edad elegida para comenzar a cobrar tiene un impacto directo en el monto mensual. La diferencia puede ser considerable, como muestra la siguiente comparación:

Edad al solicitar beneficios Pago máximo mensual 62 años Hasta US$2,969 70 años Hasta US$5,181

Esperar más tiempo antes de hacer el trámite puede aumentar de forma significativa el ingreso mensual, aunque esa decisión depende de la situación económica y laboral de cada persona. En muchas familias hispanas, este tema se analiza en conjunto: algunos prefieren empezar antes para cubrir gastos inmediatos, mientras que otros optan por retrasar la solicitud unos años más para asegurarse un cheque más alto y tener mayor margen durante la vejez.

¿CÓMO SABER SI EL PAGO DEL 12 DE AGOSTO TE CORRESPONDE?

La forma más rápida de confirmar si el depósito llegará el 12 de agosto es revisar tu fecha de nacimiento y el tipo de beneficio que recibes.

Te corresponde ese pago si:

Cobras jubilación del Seguro Social.

Tu cumpleaños está entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Quienes nacieron entre el 11 y el 20 verán el depósito el 19 de agosto, mientras que quienes tienen fecha entre el 21 y el 31 verán reflejado el dinero el 26 del mismo mes.

Además, resulta recomendable:

Revisar tu cuenta en línea de my Social Security para ver el historial de depósitos y las fechas futuras.

Confirmar con tu banco o cooperativa de crédito que el depósito directo está activo y sin bloqueos.

Compartir la información con padres o abuelos, especialmente si no se sienten cómodos usando internet o aplicaciones móviles.