Si resides en Florida y estás en el mercado de autos usados, haces negocio con vehículos reconstruidos o simplemente intentas descifrar qué cambió con una de las nuevas leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis, hay un cambio legal que no deberías pasar por alto. En vigor desde el 1 de julio, esta norma retoca el procedimiento vinculado a los vehículos catalogados como “salvage” o pérdida total, un segmento muy dinámico en ciudades como Miami, Hialeah, Orlando, Kissimmee, Tampa y otras áreas del estado donde miles de familias hispanas optan por estos autos debido a su menor costo. Más allá de lucir como un ajuste técnico orientado a aseguradoras y plataformas digitales, la reforma endurece los controles sobre los títulos de salvamento, las firmas electrónicas y la documentación que respalda la compra y venta de estos carros, lo que puede repercutir en la seguridad de las transacciones, en la verificación de los papeles y en la protección de quienes deciden adquirir un vehículo bajo estas condiciones.

Y justo en ese terreno es donde entra una actualización legal que ya está dando de qué hablar entre aseguradoras, tax collectors y dealers de autos usados. Se trata de la HB 961, una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que modifica reglas específicas sobre cómo se manejan los títulos de salvamento y los certificados de destrucción en el estado de Florida, obligando a las compañías de seguros y sus agentes autorizados a adoptar controles internos más estrictos para las firmas electrónicas. En otras palabras, la ley no cambia toda la estructura de los títulos “salvage”, pero sí se mete en la parte del proceso que es cada vez más común: los trámites digitales que hacen las aseguradoras frente al Departamento of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV).

Esta nueva ley fija algunos cambios para los compradores y vendedores de autos que fueron declarados como siniestrados (Foto: EFE)

¿QUÉ CAMBIA EXACTAMENTE CON LA HB 961?

Lo más importante es que la ley no desmonta el sistema de “salvage” desde cero, sino que ajusta un punto muy específico pero crítico: la verificación de identidad en las firmas electrónicas dentro del proceso de aseguradoras. La norma modifica la sección 319.30 de los Florida Statutes y pone el foco en cómo las compañías de seguros manejan documentos digitales relacionados con vehículos declarados como pérdida total, incluyendo la solicitud de certificados de salvamento y certificados de destrucción.

En términos simples: si antes el proceso ya era digital, ahora será más estricto en cuanto a seguridad, control y trazabilidad de quién firma qué, alineando las firmas con los estándares del capítulo 668 de los Florida Statutes sobre firmas electrónicas y registros electrónicos. Para un lector hispano que vive en Florida, esto significa que detrás de ese carro “salvage” que ve anunciado en Hialeah, en un lote de Orlando o en Facebook Marketplace, hay un proceso documental que el Estado ahora quiere mucho más blindado.

EL CAMBIO CLAVE: MÁS CONTROL SOBRE FIRMAS ELECTRÓNICAS

Aquí es donde la ley se vuelve realmente relevante para aseguradoras, compradores y vendedores de autos salvage, así como para pequeños dealers que trabajan con comunidades latinas en lugares como Doral, Westchester o Kissimmee. La HB 961 establece que las aseguradoras o sus agentes autorizados deben implementar procesos de control para cualquier firma electrónica usada en trámites de títulos de salvamento y certificados de destrucción, y esas firmas deben cumplir con los requisitos generales del capítulo 668.

La ley apunta a varios frentes dentro de esos controles internos:

Las firmas electrónicas deben cumplir con estándares del capítulo 668.

Las aseguradoras deben implementar controles internos más estrictos.

Se exige verificación adecuada de identidad del firmante.

Se refuerzan procesos de auditoría, seguridad e integridad de los documentos.

En otras palabras, ya no basta con una firma electrónica “válida”; ahora tiene que ser verificable, auditable y segura, reduciendo la posibilidad de que alguien firme un documento de título de salvamento sin ser realmente quien dice ser.

LO QUE DEBEN IMPLEMENTAR LAS ASEGURADORAS

Para verlo más aterrizado, especialmente pensando en quien está leyendo esto desde Florida y tal vez ya tuvo un reclamo de seguro, así queda el panorama de obligaciones para las aseguradoras y sus agentes:

Requisito Qué significa en la práctica Verificación de identidad Confirmar que quien firma es realmente quien dice ser, con mecanismos de validación robustos. Seguridad de datos Proteger la información del documento electrónico frente a accesos o filtraciones no autorizadas. Auditoría Poder rastrear quién firmó, cuándo firmó y sobre qué documento, dejando trazas verificables. Integridad del documento Evitar modificaciones no autorizadas y garantizar que el documento firmado sea el mismo que se almacena. Confidencialidad Restringir accesos no autorizados y asegurar que solo personal habilitado pueda manejar los registros.

Este punto recae directamente sobre las aseguradoras o sus agentes autorizados, que ahora cargan con mayor responsabilidad sobre todo lo que pase en el entorno digital de esos trámites, algo que muchos floridanos solo perciben cuando el título del carro llega con una marca “salvage” o “rebuilt” después de haber pasado por toda la cadena de aseguradora, taller y DMV.

¿POR QUÉ ESTO IMPACTA A LOS AUTOS “SALVAGE”?

Aunque pueda parecer un detalle administrativo, en la práctica esto toca un mercado bastante activo en Florida: la compra y venta de vehículos con título de salvamento, muy presente en áreas urbanas con alta población hispana como Miami-Dade, Broward, Orange y Hillsborough. Estos autos suelen pasar por procesos donde intervienen aseguradoras, registros estatales y documentos digitales, y cada paso —desde la declaración de pérdida total hasta la solicitud de certificado de salvamento— depende de que los documentos estén correctamente firmados y registrados.

Con esta nueva ley, el objetivo es reducir errores, fraudes o inconsistencias en la documentación que puedan derivar en problemas para el comprador final, como títulos mal emitidos, odómetros con información dudosa o vehículos que terminan circulando cuando deberían tener certificado de destrucción. Para la comunidad hispana, donde es común comprar carros usados para trabajo, delivery o negocio familiar, un sistema de firmas más seguro puede marcar la diferencia entre adquirir un carro reconstruido con papeles claros o quedar atrapado en un caso de “title washing” o fraude documental.

PUNTO CLAVE DE LA LEY HB 961

Si bajamos todo a lo esencial, estos son los puntos neurálgicos de la HB 961 relacionados con los autos “salvage” en Florida:

La HB 961 modifica la sección 319.30 de los Florida Statutes, que regula vehículos de pérdida total y títulos de salvamento.

Refuerza el uso seguro de firmas electrónicas, vinculándolas con los requisitos del capítulo 668 en cuanto a identidad y registros.

Obliga a mejorar los sistemas de verificación, auditoría y seguridad en aseguradoras y agentes autorizados.

Aplica directamente a procesos de vehículos salvage y certificados de destrucción, que son el destino de los autos declarados no aptos para circular o para ser reconstruidos.

Fue firmada en Florida por el gobernador Ron DeSantis y forma parte del paquete de leyes que entra en vigor el 1 de julio de 2026.

Para quienes viven en Florida y hablan español, es útil tener presente que estas reglas impactan todo el recorrido del carro desde el siniestro hasta el lote donde se vende como “salvage” o “rebuilt”, un circuito que se ha vuelto habitual en ciudades con fuerte presencia latina y alto costo de vida, donde muchos optan por vehículos reconstruidos como alternativa más económica.

¿DESDE CUÁNDO RIGE Y QUÉ MIRAR HACIA ADELANTE?

Esta ley no es algo futuro o en discusión: ya tiene fecha clara de aplicación y está vigente. Según el texto oficial, su fecha de entrada en vigor es el 1 de julio de 2026, dentro del gran bloque de nuevas normas estatales que comenzaron a regir en esa misma fecha.

No estamos ante una reforma que cambie el mercado de autos salvage de un día para otro, pero sí ante una actualización que ajusta algo muy sensible: la confianza en los documentos digitales que sostienen ese mercado. En un estado como Florida, donde el mercado de vehículos usados, salvamento y reconstruidos es bastante activo, especialmente entre comunidades hispanas que necesitan soluciones de movilidad accesibles, este tipo de cambios termina teniendo más impacto del que parece a primera vista, porque toca la base legal de muchos de esos negocios que vemos cada día al pasar por la 8th Street, la OBT o los alrededores de los grandes dealers en Tampa y Orlando.