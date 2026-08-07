Bayern Múnich y Aston Villa se ven las caras este viernes 7 de agosto en el Kai Tak Sports Park de Honk Kong por un amistoso de pretemporada. Como se trata de un partido imperdible, descubre en esta nota a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich vs. Aston Villa en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich vs. Aston Villa por un amistoso de pretemporada este viernes 7 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 am
- Estados Unidos (CT): 7:00 am
- Estados Unidos (MT): 6:00 am
- Estados Unidos (PT): 5:00 am
- México (CDMX): 6:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 am
- República Dominicana: 8:00 am
- Panamá: 7:00 am
- Costa Rica: 6:00 am
- El Salvador: 6:00 am
- Guatemala: 6:00 am
- Honduras: 6:00 am
- Nicaragua: 6:00 am
- Argentina: 9:00 am
- Brasil (Brasilia): 9:00 am
- Uruguay: 9:00 am
- Chile (Santiago): 8:00 am
- Paraguay: 9:00 am
- Bolivia: 8:00 am
- Venezuela: 8:00 am
- Ecuador: 7:00 am
- Perú: 7:00 am
- Colombia: 7:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich vs. Aston Villa?
Este viernes 7 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Bayern Múnich vs. Aston Villa por un amistoso de pretemporada a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS Sports Golazo, fuboTV, Paramount+, FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Golazo
- México: Claro Sports
- Argentina: Claro Sports
- Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Colombia: Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Venezuela: Claro Sports
- Chile: Claro Sports
- Costa Rica: Claro Sports
- El Salvador: Claro Sports
- Nicaragua: Claro Sports
- República Dominicana: Claro Sports