Bayern Múnich y Aston Villa se ven las caras este viernes 7 de agosto en el Kai Tak Sports Park de Honk Kong por un amistoso de pretemporada. Como se trata de un partido imperdible, descubre en esta nota a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso, según el país en el que estés.

El Bayern Múnich vs. Aston Villa por un amistoso de pretemporada es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich vs. Aston Villa en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich vs. Aston Villa por un amistoso de pretemporada este viernes 7 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 am

Estados Unidos (CT): 7:00 am

Estados Unidos (MT): 6:00 am

Estados Unidos (PT): 5:00 am

México (CDMX): 6:00 am

España: 2:00 pm

Puerto Rico: 8:00 am

República Dominicana: 8:00 am

Panamá: 7:00 am

Costa Rica: 6:00 am

El Salvador: 6:00 am

Guatemala: 6:00 am

Honduras: 6:00 am

Nicaragua: 6:00 am

Argentina: 9:00 am

Brasil (Brasilia): 9:00 am

Uruguay: 9:00 am

Chile (Santiago): 8:00 am

Paraguay: 9:00 am

Bolivia: 8:00 am

Venezuela: 8:00 am

Ecuador: 7:00 am

Perú: 7:00 am

Colombia: 7:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich vs. Aston Villa?

Este viernes 7 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Bayern Múnich vs. Aston Villa por un amistoso de pretemporada a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: CBS Sports Golazo, fuboTV, Paramount+, FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Golazo

México: Claro Sports

Argentina: Claro Sports

Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+

Colombia: Claro Sports

Uruguay: Claro Sports

Perú: Claro Sports

Ecuador: Claro Sports

Bolivia: Claro Sports

Venezuela: Claro Sports

Chile: Claro Sports

Costa Rica: Claro Sports

El Salvador: Claro Sports

Nicaragua: Claro Sports

República Dominicana: Claro Sports