La Leagues Cup 2026, torneo regional de mediados de verano que enfrenta 18 equipos de la MLS y todos los de la Liga MX, contará por primera vez con partidos seleccionados en México. Los tres clubes del fútbol profesional azteca mejor clasificados albergarán, en conjunto, cuatro partidos de la primera fase en sus respectivos estadios y uno de estos equipos es el Club América que recibirá a San Diego FC en el Estadio Banorte de la CDMX este jueves 6 de agosto, a partir de las 20:00 horas Tiempo del Centro / 10pm ET / 7pm PT. Si estás en el territorio mexicano, podrás seguir la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada instante del encuentro desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.
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Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup: lo que debes saber del partido
- Horario: 20:00 horas (CDMX)
- Fecha: Jueves, 6 de agosto de 2026
- TV: Imagen Televisión
- Estadio: Estadio Banorte de la Ciudad de México (México)