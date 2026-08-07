La Leagues Cup 2026, torneo regional de mediados de verano que enfrenta 18 equipos de la MLS y todos los de la Liga MX, contará por primera vez con partidos seleccionados en México. Los tres clubes del fútbol profesional azteca mejor clasificados albergarán, en conjunto, cuatro partidos de la primera fase en sus respectivos estadios y uno de estos equipos es el Club América que recibirá a San Diego FC en el Estadio Banorte de la CDMX este jueves 6 de agosto, a partir de las 20:00 horas Tiempo del Centro / 10pm ET / 7pm PT . Si estás en el territorio mexicano, podrás seguir la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada instante del encuentro desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX , (MÉXICO), 06/08/2026. Imagen TV transmitirá EN VIVO el partido América vs. San Diego por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup en el Estadio Banorte, Ciudad de México, México. FOTO: X de América.

TL; DR

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¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, partido Club América vs. San Diego FC por Leagues Cup 2026 por señal abierta y cable?

Para ver el partido Club América vs. San Diego FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 por Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky, sintoniza los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

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Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

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Asimismo, podrás disfrutar del encuentro sintonizando el canal digital Imagen TV+ en plataformas como Pluto TV o en el canal 2021 de Samsung TV Plus.

Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup: lo que debes saber del partido

Horario : 20:00 horas (CDMX)

: 20:00 horas (CDMX) Fecha : Jueves, 6 de agosto de 2026

: Jueves, 6 de agosto de 2026 TV : Imagen Televisión

: Imagen Televisión Estadio : Estadio Banorte de la Ciudad de México (México)