América se medirá contra San Diego FC por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup 2026 en el Estadio Banorte hoy jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas en territorio mexicano y en Estados Unidos en los siguientes horarios: 7:00 p.m. (PT), 8:00 p.m. (MT), 9:00 p.m. (CT) y 10:00 p.m. (ET) . Las ‘Águilas’ están atravesando un gran momento deportivo, son líderes en la Liga MX y quieren empezar con un triunfo su camino por el torneo continental, donde son candidatos para salir campeones.

A pesar de los buenos resultados, Guillermo Almada entiende que aún tienen mucho camino por recorrer y analiza realizar un cambio táctico para el partido ante San Diego. El estratega podría apostar por dos pivotes con la intención de tener equilibrio y recuperar el balón más rápido.

San Diego, por su parte, llega a la contienda en medio de cuestionamientos. Están luchando por clasificar a los playoffs de la MLS; es por ello que su entrenador indicó que la prioridad la tiene el torneo local. Veremos si Mikey Varas apuesta por su oncena titular ante América o presenta un equipo mixto.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido América vs. San Diego EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

El partido Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre América vs. San Diego podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. San Diego por la Leagues Cup?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. San Diego en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. San Diego por la Leagues Cup 2026

Detalle Información Partido América vs. San Diego Competición Leagues Cup - Primera fecha del Grupo A Fecha Jueves 6 de agosto del 2026 Horario 20:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México