Annie (Ella Rubin) decide visitar la isla que su abuelo le heredó en Canadá con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo y conocer más sobre el pasado de su madre en “Sterling Point”, la nueva serie de Amazon Prime Video. Sin embargo, en ese lugar no solo descubre que tiene otra hermana, también se entera de secretos familiares que la hacen cuestionarse sobre su identidad y su vida. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Este drama juvenil tiene ocho episodios, que se grabaron entre el 26 de junio de 2025 y el 10 de octubre del mismo año en Toronto, y que se estrenaron el 5 de agosto de 2026. Además de la verdadera historia de su madre, Annie encuentra en esa isla a nuevos amigos, primeros amores y más sorpresas.

“Sterling Point”, que cuenta con Megan Park (“The Fallout”) como creadora, directora y co-showrunner, y con Josh Schwartz y Stephanie Savage (“The O.C.”) como productores, tiene un elenco conformado por Ella Rubin, Keen Ruffalo, Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan, Elle-Maija Talifeathers y Missi Pyle.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “STERLING POINT”?

1. Ella Rubin como Annie Jacobson

Ella Rubin, que fue parte de “The Idea of You”, “Anora”, “Fear Street: Prom Queen”, “Billions” y “The Chair”, asume el papel de Annie Jacobson, una joven de 17 años que vive en Nueva York con su hermano gemelo y su padre adoptivo Steven. Tras ser rechazada del prestigioso programa de verano de la Escuela Wharton, decide visitar el lugar favorito de su madre adoptiva para conocer más sobre su pasado.

Ella Rubin interpreta a Annie Jacobson en el drama de romance y misterio "Sterling Point". Se trata de una joven que quiere conocer el pasado de su madre (Foto: Amazon Prime Video)

2. Amélie Hoeferle como Ramona Campbell

Amélie Hoeferle, que participó en producciones como “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, “Night Swim” y “Eddington”, da vida a Ramona Campbell, la joven que Annie conoce en la cabaña de su abuelo Gordon y la que tiene un parecido extraordinario con su madre. Más tarde, descubre que se trata de su hermana y la otra heredera de Gordon.

Amélie Hoeferle interpreta a Ramona Campbell, la nieta de Gordon, en el drama de romance y misterio "Sterling Point" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Keen Ruffalo como Connor Jacobson

Keen Ruffalo, el hijo de Mark Ruffalo también apareció en “Hal & Harper”, “Task” y “Nimrods”, interpreta a Connor Jacobson en “Sterling Point”. Se trata del hermano gemelo de Annie que no tiene interés en conocer la isla que le heredó Gordon, pero eventualmente también viaja a Canadá y se entera de la historia de su madre adoptiva.

Keen Ruffalo da vida a Connor Jacobson, el hermano gemelo de Annie, en el drama de romance y misterio "Sterling Point" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Jay Duplass como Steven Jacobson

Jay Duplass, que fue parte de “The Mindy Project”, “Industry”, “Transparent”, “Dying for Sex”, Togetherness” y “Spin Me Round”, asume el rol de Steven Jacobson, el padre adoptivo de los gemelos Annie y Connor. A pesar de que se niega a revelar información sobre el padre de su difunta esposa Goldie, la verdad sale a la luz.

Jay Duplass interpreta a Steven Jacobson, el padre adoptivo de Annie y Connor, en el drama de romance y misterio "Sterling Point" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Jeffrey Dean Morgan como Joe Anderson

Jeffrey Dean Morgan, recordado principalmente por su papel de Negan en “The Walking Dead” y su spin-off The Walking Dead: Dead City”, y por su aparición en “Grey’s Anatomy”, “The Good Wife” y “The Boys”, interpreta a Joe Anderson, el padre de Ellis, uno de los interés amorosos de Annie. Joe conoció a Goldie y esconde un secreto que se niega a compartir.

Jeffrey Dean Morgan asume el papel de Joe Anderson, el padre de Ellis y antiguo amigo de la madre de Annie, en el drama de romance y misterio "Sterling Point" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Sterling Point”:

Jacob Whiteduck-Lavoie como Ellis Anderson

Bo Bragason como Oona

Daniel Quinn-Toye como Rory

Missi Pyle como Denise Ballantine

Nikko Angelo Hinayo como Sully

Mabel Strachan como Maple

Elle-Máijá Tailfeathers como Kate

Missi Pyle como Denise

¿CÓMO VER “STERLING POINT”?

“Sterling Point” se estrenó el miércoles 5 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico y de misterio solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.